Innymi słowy, na eBilet możemy teraz płacić przy pomocy Allegro Pay. Przycisk płatniczy zobaczymy bezpośrednio na liście dostępnych metod w koszyku, obok takich rozwiązań jak BLIK, karty płatnicze, Apple Pay, Google Pay, PayPo czy Twisto. Wystarczy kilka kliknięć, a bilet będzie już nasz, podczas gdy z sama płatnością można będzie poczekać do wypłaty.

Ratunek dla portfela przy gorących przedsprzedażach. Jak działa Allegro Pay na eBilet?

Od razu trzeba zaznaczyć, że w pierwszej fazie wdrożenia z nowej opcji skorzystają na razie tylko te osoby, które logują się w serwisie eBilet za pomocą swojego konta Allegro. Jeśli polowaliście już na przedsprzedaże, to ta metoda jest wam zapewne bardzo dobrze znana. Allegro postarało się, by sama płatność przebiegała na tych samych zasadach, co podczas codziennych zakupów na ich głównej platformie, co zdecydowanie przyspiesza i ułatwia cały proces.

Standardowo dostajemy możliwość odroczenia zapłaty o 30 dni bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Natomiast, gdy transakcja będzie opiewać na kwotę powyżej 200 złotych, wówczas bez problemu można rozłożyć taki wydatek na wygodne raty. Dla tych, którzy mają już Allegro Smart! mam dobrą wiadomość – jeśli macie aktywny pakiet, to zachowacie przywilej rozłożenia płatności na dwie raty 0% (RRSO 0%) również przy zakupie wejściówek na wydarzenia.

W przyszłości Allegro Pay zawita w jeszcze więcej miejsc

Najważniejszy jest tu jednak fakt, że jak podkreśla Marcin Kuśmierz, prezes Allegro, jest to dopiero pierwszy etap szerszej ekspansji, w ramach której usługa ma w przyszłości trafić także do sklepów internetowych całkowicie spoza grupy kapitałowej, przenosząc wygodne płatności z głównej platformy na całą masę innych.

Wiemy, jak dużym zaufaniem cieszy się Allegro Pay – to rozwiązanie doceniane przez kupujących za intuicyjność, elastyczność i najwyższą wygodę. Chcemy przenieść ten standard szerzej, tak by płatności z Allegro Pay były powszechnie dostępne podczas zakupów w sieci – mówi Marcin Kuśmierz, prezes Allegro.

W ostatnich latach płatności odroczone zrobiły się bardzo popularne i z tego modelu korzysta coraz więcej osób. Wdrożenie Allegro Pay na eBilet to świetny ruch, bo wszyscy doskonale wiemy, że ceny wejściówek a największe trasy koncertowe czy festiwale potrafią zwalać z nóg. Jednocześnie, nie ma tu zwykle nawet czasu na zastanowienie, trzeba działać od razu, bo bilety wyprzedają się jak przysłowiowe świeże bułeczki. Dlatego możliwość natychmiastowego opłacenia rezerwacji i uregulowania rachunku po kolejnej wypłacie bardzo dużo ułatwia.

Jasne, na platformie mamy już opcję skorzystania z płatności Klarna czy PayPo, jednak nie są one aż tak popularne, jak Allegro Pay, z którego korzysta ponad 2 mln użytkowników. Jeśli wcześniej nie używaliśmy tych metod, trzeba przejść całą procedurę weryfikacji. To z kolei znacznie wydłuży proces i grozi ryzykiem utraty możliwości zakupu. Z drugiej strony, wprowadzenie tej metody na eBilet, a w szerszej perspektywie również na inne platformy, to dla nas też sposób na uporządkowanie finansów. Zamiast rozdrabniać się na kilka różnych usług, można mieć wszystko w jednym miejscu, dzięki czemu łatwiej zarządzać budżetem i trudniej zapomnieć o spłacie.

Dla samego eBilet – jak zaznacza prezes spółki Bartosz Troński – jest to kolejny krok w zacieśnianiu współpracy technologicznej wewnątrz Grupy Allegro, po wcześniejszym zintegrowaniu systemu logowania.

Obecność eBilet w Grupie Allegro pozwala nam coraz lepiej łączyć rozwiązania obu marek. Logowanie do eBilet za pomocą konta Allegro jest już dobrze znane naszym klientom – korzystali z niego przy okazji dziesiątek przedsprzedaży przygotowanych dla użytkowników Allegro. Teraz robimy kolejny krok i wykorzystujemy to połączenie również w płatnościach. Allegro Pay daje klientom większą swobodę w sposobie finansowania zakupu biletów, a dla nas jest kolejnym przykładem realnej współpracy w ramach Grupy Allegro – podkreśla Bartosz Troński, prezes eBilet.

Teraz pozostaje już czekać na ogłoszenie, która platforma będzie następna.