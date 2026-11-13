Chińczycy odkryli ogromne złoże na głębokości niemal 6 kilometrów. Ogłosili przełom w poszukiwaniach w Zatoce Pohaj

Wstępne ustalenia wskazują na przepływ około 800 tysięcy metrów sześciennych gazu dziennie. Jeśli się to potwierdzi, będziemy mogli mówić o nowym rozdziale w eksploatacji trudno dostępnych złóż. Z punktu widzenia energetyki w grę wchodzi natomiast znaczące zwiększenia bezpieczeństwa paliwowego Państwa Środka.

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Jak wynika z informacji przekazanych przez CNOOC, odwiert znajduje się w centralnej części Zatoki Pohaj, w pobliżu obszaru bogatego w węglowodory. Według przedstawionych danych w trakcie wiercenia udało się zidentyfikować warstwy gazonośne o łącznej miąższości przekraczającej 120 metrów.

Wyjątkowo istotna jest wydajność odwiertu. Testy wykazały możliwość uzyskania około 800 tysięcy metrów sześciennych gazu ziemnego na dobę. W grę wchodzi jeszcze możliwość, że faktyczna ilość zasobów będzie nawet większa. Z drugiej strony, nie można wykluczyć, że możliwości ich wydobycia będą ograniczone.

Co ciekawe, tamtejszy gaz znajduje się w formacjach skał wulkanicznych, które różnią się od tradycyjnych zbiorników występujących w skałach osadowych. W takich strukturach surowiec może gromadzić się w mikroskopijnych pustkach, porach oraz szczelinach powstałych w wyniku procesów wulkanicznych i późniejszych ruchów tektonicznych.

Jako że głębokie warstwy pod Zatoką Pohaj charakteryzują się skomplikowaną budową geologiczną, wysokim przepływem ciepła i aktywnością tektoniczną, to naukowcy stoją przed ogromnym wyzwaniem, gdy próbują przewidywać, gdzie mogą znajdować się nagromadzenia gazu. Chiński koncern wykorzystał w tym celu opracowane samodzielnie technologie sejsmiczne 3D, wykorzystujące szerokopasmowe dane z wielu źródeł. W grę wchodziły również nowe metody identyfikowania perspektywicznych zbiorników w głęboko pogrzebanych strukturach geologicznych. Dzięki temu geolodzy mogli precyzyjniej wskazać obszary o największym potencjale wydobywczym.

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Morze Żółte, a szczególnie Zatoka Pohaj, odgrywa ważną rolę w chińskim systemie energetycznym. Jest jednym z istotnych źródeł gazu ziemnego dla regionu Pekinu, Tianjinu i prowincji Hebei, a także całego obszaru otaczającego akwen. Rozwijanie krajowego wydobycia ma ogromne znaczenie dla władz w Pekinie, które starają się ograniczać zależność od importowanych surowców energetycznych.

Źródło: Global Times