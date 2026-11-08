Podłoga myje się sama, a włosy suszą w trzy minuty. Dreame rusza z promocjami na Black Week

Na szczęście technologia w końcu zajęła się tym, co najbardziej odbiera nam cenny czas. Marka Dreame z okazji tegorocznego listopadowego święta zakupowego Black Weeks uznała, że to idealny moment na udostępnienie inteligentnych udogodnień szerszemu gronu odbiorców. Ścinając ceny swoich urządzeń nawet o połowę, producent wyraźnie sugeruje, że domowa autonomia i salonowa pielęgnacja wreszcie przestają być domeną nielicznych.

Roboty sprzątające – od mycia wrzątkiem po schowane czujniki

W ostatnich latach największą rewolucję przeszły bez wątpienia autonomiczne roboty sprzątające. Wcześniej ich największą bolączką była bezradność wobec niskich mebli oraz konieczność ciągłego obsługiwania samej stacji dokującej. Flagowe propozycje pokonują te bariery z wyjątkową elegancją. W promocyjnej ofercie producenta znalazły się zaawansowane modele, które oszczędzą nam masę czasu na codziennych obowiązkach, pozostawiając podłogę w idealnym porządku.

Model Dreame X60 Ultra Complete korzysta ze specjalnego systemu VersaLift, który w razie potrzeby chowa kamery i czujniki w głąb obudowy, pozwalając robotowi wjechać w ciemne, wąskie szczeliny pod kanapami. Model ten nie tylko odkurza bez ryzyka zaplątania sierści, ale też zmywa podłogi termicznymi padami mopującymi, nagrzewającymi się aż do 100°C.

Z kolei dla poszukiwaczy bezkompromisowej siły przygotowano wariant X60 Pro Ultra Complete, oferujący absurdalne 42 000 Pa mocy ssania i wysuwane ramiona docierające do samych listew przypodłogowych. Jeśli dodać do tego stację dokującą samodzielnie płuczącą mopy i suszącą je gorącym powietrzem (jak w przypadku modelu L50s Pro Ultra z technologią ThermoHub), okaże się, że o istnieniu urządzenia musimy przypominać sobie tylko wtedy, gdy raz na jakiś czas trzeba ogarnąć pojemniki w stacji.

Dla mniej wymagających wnętrz przygotowano z kolei skromniejsze, ale niezwykle przemyślane modele – jak L40 Ultra CE operujący szczotkami przecinającymi włosy czy D20 Pro Plus z 5-litrową stacją na kurz gwarantującą bezobsługowość na blisko 150 dni. Nie zabrakło też bardziej budżetowych rozwiązań, jak uwielbiany F20, który zapewnia moc ssania na poziomie 20 tyś. Pa i potrafi nieprzerwanie odkurzać czy mopować nawet przez 150 minut.

W trakcie Black Week roboty sprzątające Dreame są do zgarnięcia w następujących cenach:

X60 Ultra Complete – 3449 zł (sugerowana cena katalogowa: 5999 zł).

– 3449 zł (sugerowana cena katalogowa: 5999 zł). X60 Pro Ultra Complete – 5499 zł (sugerowana cena katalogowa: 6499 zł).

– 5499 zł (sugerowana cena katalogowa: 6499 zł). L50s Pro Ultra – 2399 zł (sugerowana cena katalogowa: 2999 zł).

– 2399 zł (sugerowana cena katalogowa: 2999 zł). L40 Ultra CE – 1399 zł (sugerowana cena katalogowa: 1799 zł).

– 1399 zł (sugerowana cena katalogowa: 1799 zł). D20 Pro Plus – 949 zł (sugerowana cena katalogowa: 1199 zł).

– 949 zł (sugerowana cena katalogowa: 1199 zł). F20 – 399 zł (sugerowana cena katalogowa: 699 zł).

Odkurzacze pionowe i myjki z parą 200°C

Nie każdy chce jednak powierzać całe mieszkanie automatycznym robotom. Wiele osób ma po prostu za dużo mebli w domu, by taki sprzęt spisywał się dobrze. Dlatego w promocji znajdziemy też odkurzacze pionowe oraz urządzenia typu Wet&Dry, dające większą kontrolę nad sprzątaniem.

Flagowy odkurzacz bezprzewodowy Z30 Ultra oferuje potężną moc 330 AW, filtrację klasy HEPA H14 zatrzymującą najdrobniejsze alergeny oraz specyficzne oświetlenie podłóg CelesTect, które dosłownie wyciąga z cienia każdą drobinę pyłu. Gdy natomiast zależy nam na dotarciu pod niskie szafki bez ciągłego schylania się, modele z serii R10s oferują składane rury i specjalne szczotki w kształcie litery V, z których zwierzęca sierść schodzi bez oporu, bez żadnego uciążliwego rozplątywania ich z wałków.

Prawdziwym hitem okazuje się jednak kategoria sprzętów jednocześnie myjących i odkurzających na mokro. Model T16 Pro Steam wprowadza do akcji podgrzewaną do 200°C parę wodną, rozbijającą rozlane plamy i tłuszcz bez konieczności stosowania chemicznych detergentów. Po zakończonym sprzątaniu odkładamy je natomiast do bazy (dotyczy to też popularnych modeli H15 Pro czy H14 Dual rozkładające się zupełnie na płasko), gdzie wałki są automatycznie myte gorącą wodą i błyskawicznie osuszane, więc nie ma się co martwić brzydkimi zapachami i rozwijającą się pleśnią.

Te modele podczas Black Week dostępne są w cenach:

Z30 Ultra – 1499 zł (sugerowana cena katalogowa: 1999 zł).

– 1499 zł (sugerowana cena katalogowa: 1999 zł). R10s Pro – 879 zł (sugerowana cena katalogowa: 1099 zł).

– 879 zł (sugerowana cena katalogowa: 1099 zł). R10s – 669 zł (sugerowana cena katalogowa: 799 zł).

– 669 zł (sugerowana cena katalogowa: 799 zł). V30 Essential – 1499 zł (sugerowana cena katalogowa: 2099 zł).

– 1499 zł (sugerowana cena katalogowa: 2099 zł). H15 Pro – 1299 zł (sugerowana cena katalogowa: 1599 zł).

– 1299 zł (sugerowana cena katalogowa: 1599 zł). T16 Pro Steam – 2499 zł (sugerowana cena katalogowa: 2799 zł).

– 2499 zł (sugerowana cena katalogowa: 2799 zł). H14 Dual – 1399 zł (sugerowana cena katalogowa: 1699 zł).

– 1399 zł (sugerowana cena katalogowa: 1699 zł). H12 Pro Ultra – 699 zł (sugerowana cena katalogowa: 899 zł).

– 699 zł (sugerowana cena katalogowa: 899 zł). G10 Pro – 399 zł (sugerowana cena katalogowa: 799 zł).

Pielęgnacja włosów – jonizacja, lekkość i podczerwień

Drugim mocnym filarem listopadowych obniżek są urządzenia do pielęgnacji osobistej. W sumie to ma sens, kiedy mamy już posprzątane mieszkanie i zaoszczędzony czas, możemy poświęcić go na zadbanie o siebie. Włosy w codziennej pielęgnacji zajmują całkiem dużo czasu, więc i tu przyda się trochę nowoczesnych udogodnień.

Model Dreame Glory wykorzystuje wydajny silnik bezszczotkowy oraz potężną emisję 300 milionów jonów ujemnych, co pozwala na ekspresowe wysuszenie pasm bez ryzyka irytującego puszenia. Z kolei dla osób stale żyjących w podróży stworzono ultralekką suszarkę Pocket Ultra. Ważące zaledwie 290 gramów, składane urządzenie wyposażono w dyszę z esencją odżywczą, która nawilża włosy w trakcie pracy.

Najbardziej wymagający włosomaniacy docenią z kolei zaawansowane modele Miracle i Airstyle Pro. Pierwszy z nich dba o powłokę włosa z wykorzystaniem jonów platyny i relaksuje aromaterapią, natomiast Airstyle Pro zamienia się w wielofunkcyjną suszarko-lokówkę, która przy pomocy czujników stale kontroluje temperaturę i potrafi automatycznie nawijać pasma na wałek, tworząc trwałe loki bez niszczenia ich struktury.

W tej kategorii Dreame na Black Week naprawdę poszalało:

Glory – 279 zł (sugerowana cena katalogowa: 399 zł).

– 279 zł (sugerowana cena katalogowa: 399 zł). Airstyle Pro – 899 zł (sugerowana cena katalogowa: 1199 zł).

– 899 zł (sugerowana cena katalogowa: 1199 zł). Pocket Ultra – 399 zł (sugerowana cena katalogowa: 529 zł).

– 399 zł (sugerowana cena katalogowa: 529 zł). Gleam – 149 zł (sugerowana cena katalogowa: 219 zł).

– 149 zł (sugerowana cena katalogowa: 219 zł). Miracle – 649 zł (sugerowana cena katalogowa: 999 zł).

Obniżki potrwają do 30 listopada, więc nie ma się co zastanawiać. Najlepsze jest oczywiście to, że Dreame przygotowało szeroką ofertę, która trafi w gust i możliwości finansowe każdego. To też idealna okazja, by zacząć się już zaopatrywać w świąteczne prezenty. Nie ma co czekać, łapcie promocje Dreame póki trwają.