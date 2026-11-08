Fotonowa metrologia kwantowa. Ten detektor nadprzewodnikowy zlicza pojedyncze fotony

Standardowe detektory laboratoryjne są w stanie bez trudu zarejestrować samą obecność wiązki, lecz zawodzą przy próbie określenia dokładnej liczby fotonów padających na sensor w tym samym ułamku sekundy. Ograniczenie to bezpośrednio rzutowało na precyzję obliczeń kwantowych oraz zdolność układów optycznych do symulowania złożonych reakcji chemicznych, projektowania nowych cząsteczek czy zaawansowanych materiałów.

Odpowiedzią na ten problem jest teraz nadprzewodnikowy detektor nanowłóknowy opracowany na holenderskim Uniwersytecie w Lejdzie przez fizyka dr. Erika Baalbergena w ramach rozprawy doktorskiej, obronionej pomyślnie we wtorek, 3 listopada 2026 roku. Skonstruowany przyrząd nie tylko wykrywa obecność światła, ale potrafi jednocześnie bezbłędnie rozróżnić zdarzenia z udziałem jednego, dwóch oraz trzech lub większej liczby fotonów uderzających w powierzchnię sensora.

Układ bazuje na ultracienkich nanowłóknach pracujących w stanie nadprzewodnictwa, w których uderzenie pojedynczej cząstki światła lokalnie niszczy zerową rezystancję, generując mierzalny impuls elektryczny. Jak podkreśla Baalbergen, projekt stanowi bezpośrednie przecięcie optyki, mikroelektroniki oraz fizyki ciała stałego.

Za sukcesem pomiarowym stoi nie tylko optymalizacja samego nanodrutu, lecz przede wszystkim rekonfiguracja toru odczytu sygnału. Zespół – w skład którego weszli również doktorantka fizyki teoretycznej Ilse Kuijf oraz student studiów magisterskich Lars Seldenthuis – zmodernizował fizyczne połączenie sensora z elektroniką pomiarową, co zminimalizowało straty sygnałowe i ułatwiło ekstrakcję danych.

Zamiast ograniczać się do rejestracji samej amplitudy skoku napięcia, badacze wprowadzili analizę zmian przebiegu impulsu w domenie czasu. Takie podejście pozwoliło na precyzyjne rozróżnianie wielofotonowych stanów kwantowych bez konieczności rozbudowy układu o skomplikowane i zaszumione obwody elektroniczne, a dodatkowo umożliwiło matematyczne określenie stopnia pewności każdego dokonanego pomiaru liczby fotonów.

Nowa technologia, mimo że same nanowłókna wymagają utrzymania w reżimie kriogenicznym, ma znaleźć bezpośrednie zastosowanie komercyjne w skalowalnych procesorach kwantowych. Baalbergen nawiązał ścisłą współpracę z holenderską firmą QuiX Quantum, która latem 2026 roku uruchomiła swój pierwszy działający prototyp optycznego komputera kwantowego.

Integracja tego typu rozdzielczych detektorów z architekturą procesorów fotonicznych pozwoli radykalnie zredukować błędy obliczeniowe i zwiększyć dokładność operacji na kubitach, torując drogę do wykonywania algorytmów całkowicie niedostępnych dla najpotężniejszych konwencjonalnych superkomputerów.