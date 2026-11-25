Wielkie zmiany w Galaxy S27 Ultra

Jeśli na bieżąco śledzicie doniesienia dotyczące poczynań południowokoreańskiego giganta, to zapewne wiecie, że w Galaxy S27 Ultra (i podobno w Pro też) zobaczymy nową wyspę aparatów, przypominającą to, co Apple zaserwował w droższych iPhone’ach, choć najbardziej moduł w Honor 600. Wprawne oczy wypatrzyły również coś innego – braki w sensorach. Teraz kolejne raporty tylko to potwierdzają.

Zgodnie z nimi, Samsung szykuje spore porządki w sekcji fotograficznej swojego najmocniejszego modelu. Różnica będzie znaczna, bo z Galaxy S27 Ultra zniknie dotychczasowy teleobiektyw 3x, co zredukuje liczbę aparatów do trzech. Teraz Ice Universe dorzuca do tej układanki kolejny element – po raz pierwszy od premiery Galaxy S21 Ultra w 2021 roku z obudowy ma zniknąć również moduł laserowego autofokusa. Ten szczegół też został już wypalany na renderach i wielokrotnie o tym wspominałam.

Dla tych mniej obeznanych, chodzi tutaj o niewielkie oczko z tyłu, obok diody LED. To właśnie moduł laserowego autofokusa, który wysyła wiązkę światła podczerwonego i na podstawie czasu jej powrotu błyskawicznie oblicza odległość od fotografowanego obiektu. Wygląda na to, że po sześciu latach Samsung uznał ten element za zbędny balast i stąd na najnowszych schematach S27 Ultra widać wyłącznie aparat główny, ultraszerokokątny, pojedynczy teleobiektyw oraz lampę błyskową LED.

Dlaczego laserowy autofokus powoli odchodzi do lamusa?

Na pierwszy rzut oka usunięcie tego czujnika może budzić obawy o szybkość ustawiania ostrości, zwłaszcza wieczorem czy w ciemnych pomieszczeniach, gdzie tradycyjny PDAF bywa wolniejszy z powodu mniejszej ilości światła. Problem w tym, że laserowy autofokus ma swoje wyraźne ograniczenia, gdyż działa skutecznie zaledwie na dystansie kilku metrów, potrafi gubić się w bardzo ostrym słońcu i niespecjalnie radzi sobie ze śledzeniem szybko poruszających się obiektów.

Współczesne matryce fotograficzne dysponują dziś znacznie sprytniejszymi mechanizmami ostrzenia bezpośrednio na powierzchni sensora. Zamiast klasycznego PDAF w smartfonach zagościł system dual-pixel (dzielący pojedynczy piksel na dwie części rejestrujące światło pod różnym kątem), a następnie all-pixel autofocus, łączący piksele w klastry 2×2, 3×3 lub 4×4. Samsung stosuje to rozwiązanie pod nazwą Super QPD w swoich 200-megapikselowych matrycach od 2022 roku, a najnowsze konstrukcje na rynku – takie jak Sony Lytia 610 – idą jeszcze dalej, łącząc hybrydowo detekcję fazy 1×1 dla wysokiej szczegółowości z klastrami 2×2 dla błyskawicznego łapania ostrości w ruchu.

Skoro Samsung decyduje się wyciąć fizyczny moduł lasera po raz pierwszy od czasów S21 Ultra, wszystko wskazuje na to, że całą pracę przejmie nowa matryca główna. Według wcześniejszych przecieków Galaxy S27 Ultra (wraz z modelem S27 Pro) otrzyma zupełnie nowy sensor ISOCELL HP6. Nie wiemy jeszcze, czy zastosuje on hybrydowy układ pikseli znany z najnowszych konstrukcji Sony, ale na pokładzie ma pojawić się wsparcie dla technologii LOFIC, poprawiającej zakres dynamiczny w trybie HDR podczas robienia zdjęć i nagrywania wideo oraz ograniczającej szumy w ciemnych partiach kadru w porównaniu z wysłużonym sensorem ISOCELL HP2 z modelu S26 Ultra.

Dopiero pierwsze testy gotowego smartfona pokażą, czy brak lasera nie odbije się na celności zdjęć nocnych z bliskiej odległości. Jeśli jednak nowy sensor faktycznie lepiej poradzi sobie z dynamicznymi scenami i ostrzeniem w każdych warunkach, pozbycie się przestarzałego czujnika wyjdzie zarówno estetyce plecków, jak i codziennemu fotografowaniu wyłącznie na dobre.

Źródło: Ice Universe