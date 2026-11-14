Przełomowe odkrycie u wybrzeży Ghany. Węglowodory kryją się tam w zupełnie innym typie skał

Odwiert znajduje się w obszarze Deepwater Cape Three Points (DWCTP), około 150 kilometrów od wybrzeża. Prace odbywały się na wodach o głębokości 2289 metrów, co oznacza, że całe przedsięwzięcie wymagało wykorzystania zaawansowanych technologii stosowanych podczas wierceń głębokowodnych.

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Najważniejszą nowiną jest rodzaj formacji geologicznej, w której inżynierowie wykryli węglowodory. W odwiercie Nya Gyidie-1X zidentyfikowali je w skałach węglanowych na głębokości mierzonej wzdłuż otworu wiertniczego od 3364 do 3499 metrów. Dotychczas wszystkie najważniejsze komercyjne złoża ropy i gazu w Ghanie, w tym Jubilee, TEN oraz Sankofa, były związane ze skałami piaskowcowymi. Nowe odkrycie potwierdza natomiast możliwość występowania węglowodorów również w systemach skał węglanowych.

Dla geologów oznacza to pojawienie się nowego kierunku poszukiwań. Jeśli dalsze badania potwierdzą odpowiednie właściwości zbiornikowe tych skał, podobne formacje mogą stać się przedmiotem kolejnych projektów eksploracyjnych na wodach Ghany. Według przedstawicieli GNPC (Ghana National Petroleum Corporation) odkrycie ma szczególne znaczenie w kontekście konieczności odbudowy krajowych zasobów ropy i gazu. Ghana zmaga się bowiem z problemem spadku wydobycia z dotychczas eksploatowanych złóż. Nowe perspektywy geologiczne mogą pomóc w odwróceniu tego trendu i zwiększeniu zainteresowania zagranicznych przedsiębiorstw sektorem naftowym.

Mimo optymistycznych komunikatów nie wiadomo jeszcze, jak duże znaczenie gospodarcze będzie miało odkrycie. Potwierdzenie obecności węglowodorów nie jest równoznaczne z udowodnieniem istnienia złoża, którego eksploatacja będzie opłacalna. Na tym etapie nie mamy również wiarygodnych szacunków dotyczących wielkości zasobów ani dokładnych informacji pozwalających określić, czy chodzi przede wszystkim o ropę naftową, czy gaz ziemny. Konieczne będą kolejne analizy techniczne, które pozwolą ustalić właściwości skał, rozmiar potencjalnego złoża oraz możliwości jego zagospodarowania.

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Przedstawiciele GNPC przyznają, iż dopiero wyniki szczegółowej oceny pozwolą zdecydować o następnych odwiertach i ewentualnych pracach rozpoznawczych. Planet One zapowiada natomiast kontynuowanie działań poszukiwawczych zarówno na obszarach morskich, jak i lądowych.

Źródło: Reuters