GMK TriggerKey. Co właściwie dostajemy za 49 euro?

Do testów trafił do mnie wariant Purple/Cyan, a więc zestaw fioletowo-turkusowych nakładek, któremu towarzyszył bardziej tradycyjny komplet GMK CYL WoB (White on Black). Ten drugi wykorzystuje profil CYL, tworzywo ABS oraz technologię double-shot, dzięki której oznaczenia stanowią integralną część nakładek. Jest to więc klasyczna propozycja dla osób, które chcą wymienić fabryczne keycapy na coś lepiej wykonanego, ale patrząc na detale, nie nazwałbym całego zestawu idealnie przygotowanego. Znacznie ciekawsze pozostają jednak TriggerKey, bo w ich przypadku otrzymujemy coś więcej niż cztery kawałki tworzywa.

GMK umieściło bowiem każdą nakładkę na niewielkiej dźwigni, która zamiast poruszać się pionowo, wychyla się podczas naciskania. Całość montujemy bezpośrednio na obudowie kompatybilnego przełącznika, a dopiero specjalny trzpień odpowiada za jego aktywowanie. W zestawie znajdziemy trzy komplety trzpieni o wysokości 0,7, 1,2 i 1,7 mm, narzędzia do montażu i regulacji, zapasowe śrubki oraz etui na wszystkie elementy. Na samych mechanizmach umieszczono z kolei śruby pozwalające regulować położenie punktu aktywacji i kąt nachylenia nakładki, który może wynosić nawet 34 stopnie.

W praktyce możemy więc zmienić sposób naciskania WASD, a nawet skrócić drogę potrzebną do aktywowania przełącznika. Jest jednak tutaj pewien haczyk. TriggerKey ciągle wykorzystuje przełącznik, który macie już w klawiaturze, a producent nie dostarcza zastępczych przełączników do sprawdzenia tego, jak działa taki dodatek na różnego rodzaju przełącznikach. Oczywiście TriggerKey nie zamienia zwykłego przełącznika mechanicznego w konstrukcję analogową ani nie zapewnia funkcji Rapid Trigger znanej z klawiatur magnetycznych. Nie zmienia też elektrycznego punktu aktywacji samego przełącznika, a jedynie sposób i moment jego mechanicznego naciskania przez dodatkową dźwignię.

Czy GMK TriggerKey rzeczywiście zmieniają sposób grania?

Sam montaż jest bardziej skomplikowany niż zwyczajne wymienienie keycapów, bo musimy odpowiednio osadzić mechanizm w dwóch pozycjach (dźwignia na dole, albo na górze), dobrać trzpień i w razie potrzeby wyregulować jego położenie. Przy ustawianiu czterech przycisków robi się tu już upierdliwe, bo śrubki nie dają żadnego wyczuwalnego skoku regulacji, że np. obróciliśmy je o ćwierć ruchu.

Najtrudniejszy etap sprowadza się do osadzenia mechanizmu na przełączniku, bo wymaga to precyzyjnego osadzenia oraz użycia specjalnego “kluczyka” do wepchnięcia całości na odpowiednie miejsce. Najlepiej robić to po zamontowaniu przełącznika w klawiaturze, bo inaczej ryzykujecie uszkodzeniem jego pinów. Co ważne, ustawienia dokonujemy osobno dla każdego z czterech klawiszy, a idealne ich dopasowanie do siebie wymaga trochę czasu i cierpliwości.

Najbardziej interesujące jest jednak to, jak dodatkowa dźwignia wpływa na samo sterowanie. Tradycyjny klawisz naciskamy przecież niemal pionowo, a TriggerKey zmienia zarówno kierunek ruchu, jak i położenie powierzchni pod palcem. W teorii pozwala to dopasować WASD do naturalnego ułożenia dłoni, ale jednocześnie zmienia coś, do czego przez lata grania zdążyliśmy się już przyzwyczaić i na samym początku jest to ogromny problem. Trudno bowiem odnaleźć się automatycznie na klawiaturze, która nagle dostała cztery zupełnie inne klawisze i tyczy się to nie tylko ich kształtu, ale też działania.

Na początku zabawy bardzo łatwo też o missclicki zarówno w grach, jak i podczas pisania, bo TriggerKey są wyżej od reszty klawiszy. Próba zminimalizowania tej różnicy poprzez śrubki może skończyć się nawet źle, bo po prostu przełącznik przestanie działać przy konkretnej konfiguracji. Nie było to wcale takie trudne przy przełącznikach Glorious Panda oraz Glorious Raptor, ale kiedy już znalazłem swoje ulubione ustawienie, to korzystanie z takich unikalnych “nakładek” na przełączniki było… na pewno odświeżające.

Nie zrozumcie mnie źle – TriggerKey są w odbiorze bardzo ciekawe, ale to po prostu bardzo subiektywna kwestia. Zmieniają całkowicie charakterystykę dźwięku i nacisku przełączników, ale jednocześnie zapewniają najważniejszym klawiszom dla graczy unikalny charakter działania. Wiecie – coś jak trony dla czterech króli. Później jednak próbujemy pograć w byle strzelankę i odkrywamy, że przy standardowym ustawieniu wciśnięcie klawisza S po wciskaniu W staje się trudniejsze, bo nie możemy po prostu “zrzucić” palca niżej, a podnieść go i przenieść na dźwigienkę niżej. Jest to dla mnie najbardziej problematyczna kwestia w TriggerKey, której nie udało mi się całkowicie wyeliminować. Obracanie nakładek i eksperymentowanie ze śrubkami nie skończyło się na większej poprawie, bo przy TriggerKey nie możemy już wcisnąć klawisza w dowolnym miejscu, a tylko tam, gdzie znajduje się wypustka.

Największy problem z TriggerKey pojawia się ewidentnie wtedy, kiedy na tej samej klawiaturze chcemy regularnie pisać. Cztery dźwignie pośród zwyczajnych nakładek oznaczają bowiem zupełnie inną charakterystykę naciskania liter W, A, S i D, co regularnie wytraca tempo podczas szybkiego pisania i na przestrzeni wielu dni nie udało mi się tego “naprawić”, więc finalnie przeniosłem TriggerKey na strzałki. Przez to rozwiązanie GMK najlepiej pasuje do klawiatury przeznaczonej głównie do grania, a nie do stanowiska, przy którym spędzamy kilka godzin dziennie na pisaniu tekstów czy programowaniu.

Test GMK TriggerKey – podsumowanie

GMK TriggerKey to jeden z bardziej nietypowych dodatków do klawiatur mechanicznych, z jakimi miałem do czynienia, ale jednocześnie taki, którego przydatność jest bardzo dyskusyjna. Producent przygotował naprawdę interesujący mechanizm, który pozwala zmienić charakterystykę pracy czterech wybranych klawiszy bez wymiany przełączników czy konieczności korzystania z dodatkowego oprogramowania. Problem w tym, że sama możliwość regulacji nie oznacza jeszcze poprawy komfortu, a już tym bardziej wyników w grach. Zwłaszcza że za cały zestaw musimy zapłacić 49 euro, co przy zaledwie czterech nakładkach trudno uznać za szczególnie atrakcyjną propozycję.

Sam nie byłem w stanie wytrzymać z TriggerKey na WASD przez cały okres testów. Początkowo próbowałem przyzwyczaić się do nowego sposobu naciskania klawiszy, zmieniałem orientację dźwigni, eksperymentowałem z trzpieniami i regulacją śrubek, ale ostatecznie nie udało mi się pozbyć najważniejszych problemów. Szczególnie irytowało mnie przenoszenie palca między W a S oraz znacznie mniej naturalne pisanie. Finalnie przeniosłem więc TriggerKey na strzałki, gdzie odkryłem dla nich nieco ciekawsze zastosowanie. Odpowiednio ustawione dźwignie mogą bowiem działać zarówno bardzo delikatnie, jak i zapewniać znacznie bardziej zdecydowane, mechaniczne wrażenie naciskania. Mnie przypadła do gustu właśnie ta druga charakterystyka, przypominająca obsługiwanie przełączników w jakiejś maszynie.

Czy więc warto kupić GMK TriggerKey? Moim zdaniem przede wszystkim wtedy, kiedy lubicie eksperymentować ze swoją klawiaturą i nie przeszkadza Wam poświęcanie czasu na dostosowywanie jej działania. Przy typowym stanowisku do pracy i grania ten gadżet ma jednak więcej wad niż zalet, a jego obecność na WASD może wręcz utrudniać szybkie sterowanie. Nie oznacza to, że sam pomysł jest zły, bo mechanizm działa i rzeczywiście zmienia sposób korzystania z przełączników. Po prostu trudno mi uznać go za coś więcej niż ciekawostkę dla entuzjastów, która zapewne zainteresowałaby mnie znacznie bardziej kilkanaście lat temu. Dzisiaj wolę jednak zwyczajną klawiaturę, która nie zmusza mnie do zastanawiania się nad każdym naciśnięciem klawisza.