Jednym z takowych jest grzyb Cladosporium sphaerospermum. Ten ciemny mikroorganizm nie tylko radzi sobie w ekstremalnych warunkach, ale w niektórych przypadkach wykazuje wręcz tendencję do wzrostu w kierunku źródeł promieniowania. Wzbudził on na tyle duże zainteresowanie, iż doczekał się nawet badań na terenie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Eksperymenty wykazały, że może częściowo ograniczać ilość docierającego promieniowania. Jedną z właściwości, które pomagają mu przetrwać w tak wymagającym środowisku, jest obecność melaniny, czyli pigmentu kojarzonego przede wszystkim z kolorem ludzkiej skóry, włosów i oczu.

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Nowe badania w tej sprawie sugerują, iż szczególnie ważną substancją jest allomelanina, a więc rodzaj melaniny występującej między innymi u grzybów. W przeciwieństwie do pigmentu obecnego w ludzkiej skórze allomelanina ma inną budowę chemiczną. Wyróżnia ją między innymi naturalna porowatość. W jej strukturze znajdują się mikroskopijne przestrzenie o rozmiarach nanometrowych, które umożliwiają wychwytywanie niewielkich cząsteczek.

Dzięki temu materiał może działać niczym gąbka pochłaniająca niebezpieczne związki chemiczne. Właściwość tę potwierdzono zarówno w przypadku pigmentu pozyskiwanego z naturalnych grzybów, jak i jego syntetycznych odpowiedników. Naukowcy postanowili jednak pójść o krok dalej. Samo zatrzymywanie toksyn nie rozwiązuje bowiem problemu. Materiał, który jedynie pochłania niebezpieczne substancje, nadal może stanowić zagrożenie podczas późniejszego użytkowania i utylizacji.

Aby zwiększyć skuteczność materiału, inżynierowie połączyli syntetyczną allomelaninę z niewielkimi skupiskami cyrkonu. Metal ten tworzy struktury działające jak molekularne nożyczki, które mogą rozcinać wiązania chemiczne w związkach fosforoorganicznych. Do tej grupy należą środki paralityczno-drgawkowe, takie jak sarin i VX, a także liczne pestycydy wykorzystywane w rolnictwie.

W badaniach laboratoryjnych naukowcy zastosowali jednak bezpieczniejszy odpowiednik chemiczny, naśladujący właściwości środków paralityczno-drgawkowych, lecz charakteryzujący się znacznie niższą toksycznością. Najlepiej działające próbki rozłożyły połowę badanego związku w czasie krótszym niż 10 minut. Co istotne, materiał zachowywał aktywność również podczas kolejnych cykli wykorzystania, a ilość uwalnianego cyrkonu pozostawała niewielka. Kolejnym ważnym odkryciem okazało się wykorzystanie właściwości samej melaniny. Pigment pochłania światło i przekształca je w ciepło, co może przyspieszać reakcje chemiczne. Podczas eksperymentów próbki wystawione na działanie intensywnego światła przez pięć minut rozkładały około dziesięciokrotnie więcej badanego związku niż materiały pozostawione w ciemności.

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Przyjęta strategia ma jednak swoje ograniczenia. Dotychczasowe testy odbywały się w warunkach laboratoryjnych, wykorzystując chemiczny zamiennik toksycznej substancji. Materiał nie został jeszcze sprawdzony w kontakcie z rzeczywistymi środkami paralityczno-drgawkowymi ani pestycydami rozpylanymi w powietrzu. Naukowcy nie opracowali również gotowych tkanin ochronnych. Kolejnym etapem prac będzie sprawdzenie skuteczności rozwiązania wobec pestycydów stosowanych w rolnictwie oraz udoskonalenie procesu pokrywania włókien materiałem.

Mimo to perspektywy są co najmniej obiecujące. Syntetyczna melanina może naturalnie przylegać do włókien tekstylnych, bez konieczności stosowania dodatkowych klejów chemicznych. To potencjalnie ułatwia wykorzystanie jej do produkcji specjalistycznych tkanin. W przyszłości taka technologia mogłaby znaleźć zastosowanie w lekkich rękawicach, maskach i kombinezonach dla rolników, pracowników przemysłu oraz służb narażonych na kontakt z niebezpiecznymi substancjami.

Źródło: The Conversation