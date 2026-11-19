Druga edycja wydarzenia odbędzie się 21-22 listopada w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym przy ulicy Gdańskiej 187. Organizują ją Ministerstwo Cyfryzacji, Departament GovTech Polska oraz Miasto Bydgoszcz. Formuła zakłada bezpośrednią współpracę osób tworzących rozwiązania z instytucjami, które zgłaszają swoje potrzeby. To daje szansę zadania pytań o szczegóły, których często brakuje w samym opisie problemu.

Piętnaście wyzwań z konkretnymi odbiorcami

Tegoroczni uczestnicy zmierzą się z 15 zadaniami. Ich zakres dobrze pokazuje, jak różne znaczenia może mieć cyfryzacja administracji. Jedne dotyczą porządkowania informacji, inne bezpieczeństwa, analizy danych czy projektowania usług dla obywateli. Zespół musi więc najpierw zrozumieć, kto będzie korzystał z narzędzia i w jakiej sytuacji. Sam wybór efektownej technologii nie rozwiązuje jeszcze tego zadania.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych proponuje „Przewodnik przyszłej mamy”. Chodzi o aplikację pomagającą przyszłym i świeżo upieczonym rodzicom odnaleźć się w świadczeniach, uprawnieniach i formalnościach. Łatwo wyobrazić sobie wartość takiego rozwiązania: osoba szukająca odpowiedzi powinna dostać zrozumiałą ścieżkę postępowania, z informacją, co jej dotyczy i jaki krok wykonać dalej. Projektowanie sposobu podania wiedzy będzie tu równie istotne jak napisanie kodu.

„Risk Miner”, przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, dotyczy wykorzystania analizy danych i sztucznej inteligencji do wcześniejszego rozpoznawania ryzyk w inwestycjach publicznych. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zgłaszają z kolei „Osintowego łapacza cyfrowych śladów”, związanego z analizą danych dotyczących kryptowalut. Każde z tych wyzwań wymaga innego zestawu kompetencji i innego spojrzenia na użyteczność wyniku.

Przy komputerach przydadzą się różne kompetencje

HackNation jest skierowany do programistów, analityków, projektantów UX/UI, testerów oraz osób mających wiedzę branżową. Można zgłosić się indywidualnie lub z zespołem. Wcześniejszy udział w hackathonie nie jest wymagany. Dla kogoś, kto potrafi dobrze rozpoznać potrzeby użytkownika albo wychwycić błąd w procesie, to także miejsce do wykorzystania swoich umiejętności.

Podczas pracy uczestnicy będą mogli korzystać ze wsparcia mentorów i przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za zadania. Wśród ekspertów przewidziano osoby zajmujące się technologią, cyberbezpieczeństwem, prawem i biznesem. Taki kontakt ma praktyczne znaczenie. Prototyp może wyglądać przekonująco na ekranie, a jednocześnie opierać się na danych, do których przyszły użytkownik nie będzie miał dostępu. Im wcześniej zespół zauważy podobne ograniczenie, tym więcej czasu zostanie na zmianę projektu.

Dobowy limit wymusza też ustalenie priorytetów. W tak krótkim czasie trzeba wybrać fragment problemu, który da się sensownie pokazać, oraz przygotować demonstrację zrozumiałą dla oceniających. Dobrze opisany scenariusz użycia pozwala sprawdzić, czy proponowana funkcja odpowiada na zgłoszoną potrzebę. Później może być również punktem wyjścia do testów z osobami, które miałyby korzystać z gotowej usługi.

Zespół WiWav nagrodzony za „Cyfrowy nieśmiertelnik” podczas HackNation 2025. Fot. materiały prasowe organizatora.

Poprzednia edycja przyniosła 437 projektów

W 2025 roku HackNation zgromadził około 1500 uczestników. Zespoły przygotowały 437 rozwiązań, a nagrody otrzymało 16 zwycięskich projektów. Wśród nich znalazł się „Cyfrowy nieśmiertelnik” zespołu WiWav dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Projekt dotyczył monitorowania lokalizacji strażaków podczas akcji, również w miejscach bez dostępu do sygnału GPS.

Innym nagrodzonym pomysłem były „Scenariusze jutra” dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wykorzystujące analizę danych i AI do prognozowania możliwych wydarzeń oraz trendów w polityce międzynarodowej. Te przykłady pokazują rozpiętość tematów: od wsparcia pracy ratowników po narzędzia analityczne. Są też dobrym przypomnieniem, że przy każdym zadaniu trzeba inaczej zdefiniować oczekiwaną skuteczność i konsekwencje błędnej odpowiedzi.

Nagroda daje projektowi szansę na dalszy rozwój, ale nie oznacza automatycznego wdrożenia w instytucji. Potrzebne mogą być kolejne testy, sprawdzenie bezpieczeństwa, dopasowanie do istniejących systemów oraz weryfikacja prawna i organizacyjna. Warto zachować tę różnicę, kiedy mówimy o rezultatach hackathonu. W weekend można przygotować obiecujący prototyp. Droga do usługi, na której obywatel będzie mógł polegać, wymaga dalszej pracy.

Laureaci wyzwania „Scenariusze jutra” podczas HackNation 2025. Fot. materiały prasowe organizatora.

Jak dołączyć i kiedy zaczyna się praca

Udział w HackNation 2026 jest bezpłatny, a rejestracja odbywa się przez formularz dostępny na stronie hacknation.pl. Każda osoba zapisuje się indywidualnie, także wtedy, gdy przyjeżdża z zespołem. Liczba miejsc jest ograniczona. Wydarzenie odbywa się wyłącznie stacjonarnie. Zgodnie z zasadami udziału uczestnicy muszą być pełnoletni oraz mieć obywatelstwo państwa UE albo obywatelstwo państwa trzeciego i kartę pobytu na terenie UE.

Rejestracja na miejscu rozpocznie się w sobotę o godzinie 8:00. Otwarcie zaplanowano na 10:30, a start pracy i publikację pełnych treści zadań na 11:00. Kodowanie zakończy się w niedzielę o tej samej godzinie. Następnie przyjdzie czas na ocenę projektów i prezentacje finalistów. Wręczenie nagród oraz ceremonię zamknięcia przewidziano na 17:15.

Organizatorzy zapewniają przestrzeń do pracy, internet, dostęp do energii elektrycznej, wyżywienie i strefy odpoczynku. Dostępny jest także bezpłatny transport z wybranych miast oraz połączenie między dworcem Bydgoszcz Główna a miejscem wydarzenia. Miejsca w autobusach dalekobieżnych wymagają wcześniejszego zgłoszenia. Przed wyjazdem warto sprawdzić aktualny rozkład i dostępność przejazdu na stronie organizatora.