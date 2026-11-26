Co ciekawe, w tym przypadku nie chodzi o samochody elektryczne czy akumulatory, a o coś znacznie mniej widowiskowego, bo transformatory. Tyle że właśnie te urządzenia mogą stać się jednym z najważniejszych elementów przyszłej energetyki, bo wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się obecnie z centrami danych, farmami fotowoltaicznymi i magazynami energii. Wszystkie potrzebują coraz większych mocy przyłączeniowych, a tradycyjne transformatory stają się jednym z wąskich gardeł nowych inwestycji.

Tesla chce rozwiązać ten problem za pomocą nowego Powercore, ale Baglino i jego firma Heron Power mają już własną odpowiedź. Co więcej, były inżynier Tesli może mieć w tym wyścigu przewagę, której nie da się sprowadzić do samej specyfikacji technicznej.

Tesla konkuruje z ludźmi, którzy budowali jej własną technologię

Drew Baglino odszedł z Tesli w kwietniu 2024 roku, kończąc tym samym karierę na stanowisku starszego wiceprezesa odpowiedzialnego za napędy i energetykę. Wcześniej nadzorował rozwój akumulatorów, silników, elektroniki mocy oraz produktów energetycznych. Jego nowa firma Heron Power nie jest jednak typowym startupem, którego największym osiągnięciem pozostaje zdobycie finansowania. Baglino przyciągnął do niej specjalistów odpowiedzialnych wcześniej za rozwój elektroniki mocy w Powerwall 3, Megapackach oraz ładowarkach Supercharger. Wśród inwestorów znalazł się nawet współzałożyciel Tesli, JB Straubel, a do rady dyrektorów dołączył były dyrektor finansowy Zach Kirkhorn.

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Innymi słowy, Heron Power nie zaczyna od zupełnego zera, choć naturalnie Tesla ma ciągle ogromne doświadczenie produkcyjne, własne fabryki i rozbudowaną sieć klientów. Oto jednak w nowej firmie ci sami ludzie, którzy przez lata projektowali zaawansowane systemy konwersji energii, próbują teraz stworzyć ich alternatywę. Wszystko to działa na dodatek z pieniędzmi inwestorów, którzy wyłożyli już 38 mln dolarów w rundzie A i kolejne 140 mln dolarów w rundzie B, a fundusze uzupełnia 60 mln dolarów finansowania kredytowego.

Powercore kontra Heron Link. Przyszłość energetyki należy do półprzewodników?

Tesla przedstawiła Powercore jako urządzenie łączące funkcje transformatora średniego napięcia, falownika oraz wyłącznika zabezpieczającego. Kluczowy jest w nim jeden zintegrowany system, a nie tradycyjne rozwiązanie, w którym falownik przekształca prąd stały z akumulatorów lub paneli słonecznych na prąd przemienny o niskim napięciu, a osobny transformator podnosi napięcie do poziomu sieci. Kluczową rolę odgrywa w Powercore również zaawansowana elektronika mocy, w tym półprzewodniki z węglika krzemu (SiC), które umożliwiają bardzo szybkie przełączanie i kontrolowanie przepływu energii.

Nie oznacza to wprawdzie całkowitego pozbycia się elementów magnetycznych, ale pozwala ograniczyć gabaryty i liczbę osobnych urządzeń. Powercore ma oferować 7,4 MW mocy czynnej przy 34,5 kV, moc pozorną 9 MVA oraz szczytowo do 10 MVA w trybie grid-forming. Ten ostatni jest szczególnie ważny, bo pozwala urządzeniu aktywnie kształtować napięcie i częstotliwość sieci, zamiast wyłącznie dostosowywać się do jej aktualnych parametrów. Tesla deklaruje też sprawność szczytową 98,86%, gwarancję sięgającą 25 lat, pracę w temperaturach od -40 do 55°C oraz systemową dostępność na poziomie co najmniej 99,9%. Obiecuje też, że wbudowany półprzewodnikowy wyłącznik ma reagować na zwarcia nawet tysiąc razy szybciej niż tradycyjne zabezpieczenia, a konstrukcja pozbawiona palnego oleju i oparta na wymiennych modułach powinna upraszczać obsługę serwisową.

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Z kolei firma Heron Link stawia na podobną filozofię, oferując około 5 MW mocy dla instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii, sprawność konwersji DC do średniego napięcia na poziomie 98,6% oraz deklarowaną dostępność przez cały okres eksploatacji rzędu 99,5%. Tesla wypada więc lepiej pod względem mocy pojedynczej jednostki, ale porównanie sprawności nie jest już takie oczywiste, ponieważ 98,86% Powercore to wartość szczytowa, a obaj producenci nie przedstawiają wyników uzyskanych według identycznej procedury.

W energetyce różnice te mają znaczenie, bo przy przepływie mocy rzędu 7,4 MW każdy procent strat odpowiada w przybliżeniu 74 kW. Z drugiej strony większa moc pojedynczego urządzenia nie musi automatycznie oznaczać tańszej instalacji. Liczą się również redundancja, możliwości serwisowania, chłodzenie oraz koszt całego systemu. Tym bardziej że awaria takiego sprzętu może oznaczać ogromne straty. Pisałem już o tym przy okazji nowych metod wykrywania problemów wewnątrz transformatorów, gdzie właśnie niezawodność i wczesne wykrywanie usterek stanowią fundament bezpieczeństwa energetycznego.

Tesla ma lepsze parametry, ale Heron ma coś równie ważnego

Heron Power przygotowuje zakład Heron Factory One w kalifornijskim Morgan Hill, który docelowo ma produkować nawet 10 tysięcy urządzeń rocznie, co odpowiada ponad 40 GW mocy. Produkcja seryjna ma ruszyć pod koniec 2027 roku. Firma zawarła też porozumienia z kilkoma odbiorcami, a dochodzi do tego współpraca z LG Energy Solution Vertech przy integracji systemów magazynowania energii.

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Z drugiej strony Tesla planuje uruchomienie pierwszych Powercore również w 2027 roku i zapowiada produkcję w Stanach Zjednoczonych, ale na razie nie wskazała lokalizacji fabryki, klientów ani cen. Chce za to wykorzystać Powercore zarówno w magazynach Megablock, jak i farmach słonecznych oraz centrach danych korzystających z zasilania 800 V DC, którego rozwój wspiera między innymi NVIDIA. Firma twierdzi również, że nowa architektura pozwoli ograniczyć o połowę straty względem dotychczasowego rozwiązania stosowanego przy Megapackach.

Czy to wystarczy firmie Muska, żeby wygrać? Nie byłbym tego taki pewny. Tesla ma ogromną przewagę w postaci istniejącej bazy klientów i możliwości sprzedawania całych systemów energetycznych, ale Heron dysponuje konkretnym harmonogramem pilotażu i rezerwacjami przyszłej produkcji. Oczywiście jednak same rezerwacje nie oznaczają jeszcze faktycznych dostaw, a planowana fabryka nie daje gwarancji osiągnięcia deklarowanej wydajności.

Źródła: Electrek, Heron Power