Internet pod miastem na pełnych obrotach. Domy jednorodzinne zużywają więcej danych

Dziś priorytetem staje się przestrzeń, spokój i możliwość posiadania choćby skrawka własnego trawnika. Cóż, podobne wymagania były i kiedyś, ale teraz doszło do nich coś jeszcze – niezawodne, szybkie łącze internetowe bez żadnych limitów. O ile w przypadku dojazdu do pracy czy wielkości ogródka można iść jeszcze na kompromisy, o tyle w tej kwestii jesteśmy już bardziej nieugięci. Internet nie może stanowić problemu, bo bez niego wymarzony dom pod miastem zmienia się z oazy spokoju w miejsce pełne frustracji przy każdym odpaleniu przeglądarki. A tego przecież nikt nie chce.

Tę fundamentalną zmianę w naszym podejściu, a przede wszystkim również w samym dostępie do usług, pokazuje najnowszy raport opublikowany przez Play. W nim operator skutecznie obala mit, że to wieżowce w centrach miast i gęsto zaludnione osiedla bloków są sercem cyfrowego świata. Z danych wynika bowiem jednoznacznie, że centrum cyfrowego życia bije teraz w miejscach, które kiedyś kojarzyły się raczej z życiem bardziej offline.

Dom jednorodzinny pożera o połowę więcej danych niż mieszkanie w bloku

W swoim badaniu, za pomocą zanonimizowanych danych z sieci stacjonarnej, Play pokazuje nam obraz nowej codzienności mieszkańców Polski. Największe zużycie danych nie koncentruje się dziś wokół miejskich rynków czy biznesowych korporacji, ale właśnie na obrzeżach aglomeracji, gdzie masowo osiedlają się rodziny z dziećmi. Gdy pod jednym dachem spotyka się praca w trybie hybrydowym, nauka online, równoległe streamowanie wideo w jakości 4K, granie na konsoli i urządzenia smart home, łącze musi pracować na pełnych obrotach przez całą dobę.

Statystyki przytoczone przez operatora nie pozostawiają więc złudzeń. Okazuje się, że gospodarstwa domowe w zabudowie jednorodzinnej zużywają średnio o około 50 procent więcej danych niż mieszkańcy budynków wielorodzinnych. Różnicę tę widać doskonale na przykładzie stolicy. Podczas gdy w ścisłym Śródmieściu Warszawy średnie dzienne zużycie danych sięga niespełna 15 GB na dom, w willowym Rembertowie dobija ono do niemal 20 GB. Analogiczne wzorce Play zaobserwował w Krakowie i we Wrocławiu, więc stolica nie jest tylko odosobnionym przypadkiem.

Prawdziwym „pożeraczem danych” okazał się podmiejski abonent korzystający z pakietu łączącego telewizję ze stacjonarnym internetem o prędkości 1 Gb/s. Taki domowy zestaw generuje według analiz Play aż 27 GB transferu dziennie. Dla porównania, singiel czy para w bloku z łączem 300 Mb/s zużywa średnio około 10 GB. Różnica jest więc prawie trzykrotna. Nic dziwnego, że nasze priorytety uległy zmianie na przestrzeni lat i teraz internet jest dla nas usługą która z opcjonalnej przeskoczyła do kategorii „niezbędne”.

Fot.: Pexels

Młodzi nie uznają półśrodków, a seniorzy podkręcają tempo

Dalej raport zagłębia się trochę bardziej w to, jak sam wiek użytkowników wpływa na cyfrowe wymagania. I tutaj też jest bardzo ciekawie. Sama pamiętam początki dostępu do sieci w Polsce, gdy na pobranie czegokolwiek, nawet piosenki, trzeba było długo czekać. Dzisiejsza młodzież takiego świata nie zna. W grupie wiekowej 15–19 lat średnia ważona prędkość zamówionego łącza wynosi aż 675 Mb/s, a to prędkości, o których kiedyś nikt nawet nie marzył. Trzy czwarte nastolatków wybiera oferty w przedziale od 250 do 1000 Mb/s, a odsetek osób korzystających z łącz wolniejszych niż 200 Mb/s jest wręcz niezauważalny i wynosi zaledwie 0,1 procenta.

W gruncie rzeczy fakt, że młode pokolenie tak świadomie wybiera szybszy internet, nikogo raczej nie dziwi. Młodzi są obeznani z technologią i wiedzą, czego potrzebują. Bardziej zaskakuje, a przede wszystkim i cieszy fakt, że duże zmiany na tym polu widać też u seniorów, czyli grupy, która przez wiele lat była raczej na granicy cyfrowego wykluczenia. Działo się tak z wielu powodów, a jednym z nich była zwyczajna obawa przed tym, czego się nie zna.

Na szczęście dziś wygląda to inaczej niż nawet kilka lat temu. W grupie 60+ średnia prędkość łącza wynosi wprawdzie 455 Mb/s, ale ponad 40 procent seniorów świadomie sięga po pakiety sięgające 400 Mb/s, a co dziesiąty zamawia najszybsze łącza gigabitowe. Seniorzy zaczynają wiedzieć, że to nie tylko cyferki. To przede wszystkim płynny i nielimitowany dostęp do informacji, e-administracji, rozrywki oraz kontaktów z bliskimi. Fakt, że ta świadomość wzrasta naprawdę cieszy.

Światłowód to nie tylko nasza wygoda. To także szansa na rozwój

Dostęp do światłowodu przestał być wyłącznie kwestią wygody i rozrywki – stał się realnym motorem napędowym dla lokalnych społeczności i elementem bezpieczeństwa. Polska radzi sobie na tym polu wyjątkowo dobrze, bo niemal 78 procent gospodarstw domowych w kraju znajduje się w zasięgu sieci światłowodowej, co daje nam wysokie, 8. miejsce w całej Unii Europejskiej.

Operator w swoim raporcie słusznie nie skupia się jedynie na korzyściach, jakie wynikają z takich zmian dla pojedynczych użytkowników. Owszem, dla nas samych te są najważniejsze, ale zawsze warto też spojrzeć na zagadnienie szerzej. Inwestycje w stacjonarną infrastrukturę cyfrową po prostu się opłacają, bo przekładają się na realny wzrost PKB per capita oraz podnoszą wartość samych nieruchomości o około 3 procent. Chętniej wybierzemy dom, który ma dostęp do stabilnego łącza światłowodowego.

Fot.: Pexels

Na tym nie koniec, ponieważ lepszy internet w danej miejscowości oznacza również, że młodzi mieszkańcy nie będą tak chętnie uciekać do miast. Sama pamiętam, jak wielu moich rówieśników często argumentowało wyprowadzkę ze wsi tym, że w końcu chcą mieć „normalny” dostęp do sieci. Takie były wówczas realia i cieszę się, że tak diametralnie się to zmieniło. Teraz, kiedy młodzi mają pod dachem niezawodne łącze, praca czy nauka ze wsi nie jest już męczarnią, a staje się komfortowym doświadczeniem.

Zasięg goni marzenia o przedmieściach

Nie ma się jednak co oszukiwać, to nie tak, że poza miastami zasięg jest już perfekcyjny. Gdyby tak było, operatorzy moglibyb spocząć na laurach i po prostu utrzymywać zbudowaną infrastrukturę. Tymczasem Play bardzo intensywnie pracujenad rozwojem usług i sieci i ma jasny plan, rozwijany w ramach projektu Polski Światłowód Otwarty. Ta infrastruktura w modelu hurtowym dociera już do ponad 5,2 miliona gospodarstw domowych w całym kraju, a w ponad jednej trzeciej polskich powiatów udostępnia już kosmiczne prędkości sięgające 5 lub nawet 8 Gb/s, dzięki temu, w ciągu ostatnich czterech lat baza klientów usług domowych operatora wzrosła o 48 procent, przekraczając poziom 2 milionów użytkowników. Dodatkowo, w tym czasie liczba abonentów mieszkających w domach jednorodzinnych i szeregowcach podwoiła się, rosnąc ze 167 tysięcy do niemal 385 tysięcy.

Wszystko wskazuje więc na to, że podmiejski sen o własnym domu z ogródkiem nie musi już oznaczać cyfrowego wykluczenia. Play pokazuje, że dzięki inwestycjom w światłowód przysłowiowy spokój za miastem w końcu nie musi oznaczać rezygnacji z technologii. Bycie offline staje się wyborem, a nie przymusem wynikającym z braku dostępu do sieci i to naprawdę gigantyczna zmiana w porównaniu do ubiegłych lat.