Jedna cząstka promieniowania wystarczy, by zniszczyć elektronikę. Naukowcy wreszcie odkryli, dlaczego tak się dzieje

Problem dotyczy zjawiska SEB (single-event burnout), czyli zniszczenia urządzenia elektronicznego wskutek pojedynczego zdarzenia wywołanego przez wysokoenergetyczną cząstkę. Dochodzi do niego, gdy promieniowanie oddziałuje z półprzewodnikiem pracującym pod wysokim napięciem. W takich warunkach pojedyncza cząstka może zapoczątkować gwałtowny proces prowadzący do nieodwracalnego uszkodzenia elementu.

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Mechanizm ten przez lata stanowił obiekt obserwacji podczas eksperymentów, jednak naukowcy nie dysponowali pełnym wyjaśnieniem fizycznym tego, dlaczego dochodzi do tak gwałtownej awarii. Badania zespołu ze Stanów Zjednoczonych pozwoliły odtworzyć cały proces. Co więc się dzieje? Kiedy wysokoenergetyczny jon przelatuje przez materiał półprzewodnikowy, wytwarza w nim nośniki ładunku elektrycznego. Pod wpływem przyłożonego napięcia dodatnie i ujemne ładunki zaczynają się rozdzielać. W rezultacie w bardzo niewielkim obszarze materiału powstaje silne, lokalne pole elektryczne.

Jeżeli jego natężenie przekroczy wartość krytyczną, dochodzi do tzw. przebicia lawinowego. Elektrony zaczynają gwałtownie namnażać się w materiale, uwalniając ogromną ilość energii na bardzo małej przestrzeni. Skoncentrowane wydzielanie energii prowadzi do poważnego uszkodzenia struktury półprzewodnika, a urządzenie przestaje działać. W praktyce oznacza to, że do zniszczenia elementu nie jest potrzebna długotrwała ekspozycja na promieniowanie. Wystarczy pojedyncza wysokoenergetyczna cząstka, jeśli urządzenie pracuje w odpowiednich warunkach elektrycznych.

Badania rozpoczęły się od analizy właściwości azotku glinu, czyli zaawansowanego materiału półprzewodnikowego o bardzo szerokiej przerwie energetycznej. Dzięki swoim właściwościom może on znaleźć zastosowanie w urządzeniach obsługujących duże moce elektryczne oraz pracujących w ekstremalnych warunkach. Naukowcy chcieli sprawdzić, jak duże obciążenia elektryczne mogą wytrzymać diody wykonane z tego materiału, zanim dojdzie do wystąpienia SEB.

Podczas eksperymentów ustalili, iż azotek glinu może wytrzymywać pola elektryczne niemal o rząd wielkości większe niż powszechnie stosowane półprzewodniki. To bardzo istotny wynik, szczególnie w kontekście projektowania elektroniki przeznaczonej do pracy w środowiskach o wysokim poziomie promieniowania. Zespół badawczy połączył wyniki eksperymentalne z symulacjami komputerowymi, opracowując model matematyczny opisujący mechanizm powstawania awarii. Następnie jego członkowie sprawdzili go na podstawie danych dotyczących innych materiałów i urządzeń półprzewodnikowych. Model pozwolił wyjaśnić obserwowane wcześniej przypadki zniszczeń.

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A co z realnymi konsekwencjami? Zrozumienie mechanizmu SEB daje inżynierom możliwość projektowania urządzeń z uwzględnieniem konkretnych warunków prowadzących do awarii. Zamiast polegać wyłącznie na testowaniu kolejnych konstrukcji metodą prób i błędów, będą mogli lepiej przewidywać odporność materiałów i odpowiednio modyfikować budowę układów. Potencjalne zastosowania obejmują w związku z tym elektronikę satelitarną, sondy kosmiczne, systemy radarowe oraz czujniki wykorzystywane w reaktorach jądrowych. Technologia może okazać się przydatna również w eksperymentach związanych z fuzją jądrową i zaawansowanych urządzeniach biomedycznych.

Źródło: NCSU