We współpracy z naukowcami z Emory University badacze wykorzystali klocki z DNA do przestrzennego rozmieszczenia nanorurek węglowych, tworząc zintegrowane, trójwymiarowe złącze przewodzące. Wykorzystując naturalne powinowactwo nici kwasu nukleinowego, które owijają się wokół nanorurek, oraz komplementarne sekwencje łączące, naukowcy stworzyli szkielet zdolny precyzyjnie definiować architekturę węzłów elektrycznych. W ten sposób powstał praktyczny schemat konstrukcyjny dla przyszłych trójwymiarowych obwodów scalonych i rekonfigurowalnych nanorobotów.

Podstawą platformy, opisanej na łamach prestiżowego czasopisma Science Robotics, jest koncepcja programowalnej samoorganizacji przypominająca zasady gry Minecraft przeniesione na poziom pojedynczych cząsteczek. DNA, kojarzone powszechnie z magazynowaniem informacji genetycznej, w nanotechnologii służy jako wysoce przewidywalny materiał inżynieryjny, którego sekwencje można zaprojektować tak, by łączyły się ze sobą w ściśle określonych konfiguracjach przestrzennych.

Zamiast mechanicznie układać każdy element, naukowcy zsyntetyzowali mikroskopijne sześciany z DNA, których poszczególne ścianki wyposażono w lepkie końce o programowalnym powinowactwie chemicznym. Po zmieszaniu komponentów w roztworze cząstki poruszają się chaotycznie pod wpływem ruchów Browna, zderzają i samorzutnie łączą wyłącznie tam, gdzie napotkają pasujące powierzchnie,budując zaprogramowany wcześniej obiekt bez zewnętrznej ingerencji.

Aby zapobiec powstawaniu wadliwych agregatów i niekontrolowanemu sieciowaniu, badacze wdrożyli regułę projektową nazwaną „minimalnym zestawem”. Łącząc wieloskalowe symulacje komputerowe z algorytmami optymalizacji z więzami, zespół odwrócił klasyczny proces konstrukcyjny: wychodząc od docelowej bryły geometrycznej, algorytm obliczał minimalną liczbę unikalnych typów sześcianów niezbędnych do jej wzniesienia przy jednoczesnym wyeliminowaniu niepożądanych oddziaływań krzyżowych.

Obliczenia te wymagały zaawansowanej infrastruktury obliczeniowej wysokiej wydajności (HPC) oraz klastrów procesorów graficznych (GPU) na Arizona State University, a najbardziej złożone modele śledziły dynamikę ponad 3,5 miliona cząstek jednocześnie.Dopiero po numerycznym potwierdzeniu, że projekt nie generuje błędów samoorganizacji, sekwencje nukleotydowe były syntezowane w laboratorium, gdzie studenci i stażyści podoktorscy łączyli tysiące odrębnych nici DNA.

Eksperymentalnym ukoronowaniem metody stała się budowa szeregu skomplikowanych brył – od regularnych siatek krystalicznych i trójwymiarowych fraktali w postaci kostki Mengera, aż po rekordową strukturę złożoną z około 400 odrębnych sześcianów DNA. Obiekt ten mierzy ponad 500 nanometrów średnicy i osiąga masę cząsteczkową rzędu 2 gigadaltonów, co czyni go największą niekrystaliczną, trójwymiarową nanostrukturą kiedykolwiek zsyntetyzowaną w historii nanotechnologii DNA.

Weryfikacja poprawności montażu wymagała pionierskich metod obrazowania:mniejsze obiekty analizowano za pomocą kriogenicznej mikroskopii elektronowej (cryo-EM), natomiast gigantyczne konstrukcje wymagały skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Aby delikatne szkielety organiczne nie uległy zniszczeniu pod wiązką elektronów ani nie straciły kształtu, badacze opracowali procedurę ich kontrolowanego powlekania nanowarstwą krzemianową, w której zbyt gruba powłoka zatarłaby detale architektoniczne, a zbyt cienka doprowadziła do zapadnięcia się struktury.

Układy te nie muszą jednak pozostać sztywne i niezmienne po zmontowaniu. Autorzy pracy wykazali dynamiczną plastyczność platformy, opracowując reakcję wypierania sześcianów (cube displacement reaction), w której wprowadzenie do roztworu nowych bloków DNA powoduje kontrolowane usunięcie i zastąpienie dotychczasowych elementów wewnątrz uformowanej bryły. Zdolność tę zilustrowano demonstratorem w postaci miniaturowego „tańczącego robota”, w którym dodanie określonych komponentów wymuszało przestawienie układu przestrzennego i ruch ramion, nóg lub głowy manekina.

Projekt, prowadzony w znacznej mierze przez studentów – w tym pierwszych autorów Thonga Diepa i Hao Liu – oraz profesorów Hao Yana i Josha Hihatha, zyskał otwarty charakter dzięki platformie NANOBASE.org, gdzie udostępniono gotowe wzorce sześcianów dla międzynarodowej społeczności naukowej. Dla Šulca oznacza to przejście nanotechnologii z fazy chaotycznych prób empirycznych do ery projektowania inżynieryjnego opartego na zaawansowanym modelowaniu cyfrowym, przypominającego historyczny skok od pierwszych lotów braci Wright do nowoczesnego projektowania samolotów.