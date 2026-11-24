PlayPop 8 to niewielka kostka podłączana bezpośrednio do telewizora (o wymiarach zaledwie 7,6 × 7,6 × 7,6 cm i wadze nieco ponad 340 gramów), w której jedynym kontrolerem jest nasze własne ciało. Z okazji wyprzedaży na Black Friday urządzenie oraz towarzyszący mu abonament doczekały się naprawdę świetnych obniżek, które trzeba sprawdzić.

W oficjalnym sklepie producenta cena konsoli spadła z regularnych 299,99 euro do poziomu 204,99 euro (około 910 złotych), natomiast na europejskim Amazonie kwotę obniżono o 32 procent – z 399,99 euro do 269,99 euro (ok. 1200 zł).

Kontroler? Po co, skoro mamy własne ciało

Choć konsole takie jak Xbox czy PlayStation oferują nam ogrom gier kooperacyjnych, to ciężko powiedzieć, by tak naprawdę były stworzone do wspólnej zabawy. No, przynajmniej nie na takim poziomie, jak wyglądało to kiedyś chociażby z Nintendo Wii. Teraz gra z bliskimi to siedzenie z padem w ręku, a jeśli chcemy coś nieco bardziej aktywnego, sięgamy po gogle pokroju Meta Questa, które przynajmniej ruszają nas z kanapy. Jednak wiele osób tęskni za zabawą w ruchu i właśnie to oferuje PlayPop 8.

Największą zaletą PlayPop 8 jest brak konieczności dokupowania jakichkolwiek dodatkowych akcesoriów. W przypadku tradycyjnych konsol chęć wspólnej zabawy w czteroosobowym gronie niemal zawsze oznacza wydatek rzędu kilkuset złotych na kolejne pady czy opaski na nadgarstki. Tutaj wbudowana kamera o szerokim polu widzenia 176 stopni oraz system sztucznej inteligencji rozpoznają 17 punktów na ciele każdego uczestnika w czasie rzeczywistym, pozwalając bawić się jednocześnie nawet czterem osobom przed jednym ekranem. W ten sposób ta konsola staje się idealnym gadżetem na spędzanie czasu z bliskimi, zarówno podczas niedzielnych poranków, jak i domówek.

Dzięki szerokiemu kątowi widzenia konsola nie wymaga ogromnego, pustego salonu – nawet stosunkowo niewielka przestrzeń przed kanapą wystarczy, by zamienić pokój w interaktywny plac zabaw. Producent zadbał też o kwestię, która przy kamerze wycelowanej w środek domu budzi naturalne obawy – całe przetwarzanie obrazu przez AI odbywa się wyłącznie lokalnie na urządzeniu (bez wysyłania nagrań do chmury i zapisywania wizerunku twarzy), a po skończonej zabawie obiektyw można po prostu zasłonić fizyczną, przesuwną osłoną.

Ponad 40 gier w sześciu kategoriach, a GamePass za połowę ceny

Od wrześniowego debiutu biblioteka tytułów przygotowanych na PlayPop 8 rozrosła się o ponad 30 kolejnych pozycji, dzięki czemu w okresie Black Friday przekracza już 40 gier, a na okres bożonarodzeniowy zapowiedziano kolejne premiery oraz świąteczne edycje wybranych produkcji. Wśród najnowszych dodatków znalazły się między innymi zręcznościowe Synthesis Master (gdzie ruchami całego ciała zrzucamy i łączymy owoce, zanim przepełnią skrzynkę), kooperacyjne Age of Sail pozwalające w pojedynkę lub w duecie sterować statkiem obiema rękami i walczyć z morskimi potworami, a także Fun Castle z sześcioma minigrami ruchowymi – od łapania owadów po strzelanie z armat.

Nie są to wielkie tytuły z fabułą, ale nie do tego służy tak konsola. Ona stawia na zabawę i ruch, dlatego właśnie takie gry są tu najlepsze. Żeby nie było, nie jest tak monotonnie, bo cały katalog podzielono na sześć kategorii tematycznych – gry imprezowe, akcję i przygodę, lekką rozrywkę, łamigłówki logiczne, sport i fitness oraz muzykę i taniec.

Oczywiście, trzeba pamiętać, że zakup PlayPop 8 nie jest jednorazowym wydatkiem, ponieważ za dostęp do większości gier trzeba płacić abonament. Dostajemy tytuły bazowe, ale to dopiero po wykupieniu usługi PlayPop GamePass odblokowujemy pełen potencjał tego urządzenia. Na szczęście podczas Black Friday także ta opcja została przeceniona. Roczny dostęp kosztuje teraz o 50 procent mniej – staniał ze standardowych 79 dolarów na 39,50 dolara (około 160 złotych). Dla tych, którzy nie chcą aż tyle wydawać na raz jest też pakiet kwartalny za 29,50 dolara (zamiast 49 dolarów). Nowi użytkownicy mogą też skorzystać z bezpłatnego, trzydniowego okresu próbnego, by sprawdzić pełną bibliotekę przed podjęciem decyzji.