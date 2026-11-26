Producent wprowadził do naszego kraju swój najnowszy przedsprzedaży IdeaPada Slim 5i Ultra (11. generacji), którzy przyciąga wzrok imponującą wagą, smukłością i wygodą, jakie te gabaryty będą oferować w codziennym życiu. Nie oszukujmy się jednak, przedsprzedażowa promocja też mocno działa na jego korzyść.

Czternaście cali w obudowie cienkiej jak zeszyt

Zacznijmy od razu o wagi, która jest tu naprawdę imponująca. Ten laptop waży bowiem kilogram, czyli w torbie będzie ciążyć tak bardzo jak zwyczajna butelka wody. Mimo tak smukłej obudowy producent nie szedł na żadne kompromisy w kwestii specyfikacji. Owszem, nie jest to sprzęt przewidziany dla najbardziej wymagających twórców, ale zresztą nie taki był cel Lenovo. Producent chciał dać nam lekki model z dużą baterią, który zabierzemy ze sobą wszędzie. I to się udało.

Całą konstrukcję zamknięto w wykonanej w całości z aluminium, ultrasmukłej obudowie, która ma wytrzymać codzienne wrzucanie do plecaka czy torby. Na froncie znalazł się 14-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości WUXGA i wygodnych do pracy z dokumentami proporcjach 16:10, dzięki czemu ekran równie dobrze sprawdza się przy obróbce tekstów i arkuszy, co podczas wieczornych seansów filmowych.

Za wydajność w bazowej konfiguracji odpowiada procesor Intel Core 5 315 wspierany przez 16 GB pamięci RAM, natomiast osoby potrzebujące większego zapasu mocy mogą sięgnąć po wariant z układem Intel Core 7 350, bo takowy też jest dostępny. By bez problemu móc się cieszyć wszystkimi możliwościami, Lenovo zadbało, byśmy nie byli tak bardzo uzależnieni od ładowarki.

Producent deklaruje w tym przypadku ponad 20 godzin działania na jednym ładowaniu, a gdyby energii zabrakło w najmniej odpowiednim momencie, technologia Rapid Charge Boost pozwala w zaledwie 15 minut uzupełnić zapas prądu wystarczający na kolejne 2 godziny pracy. Oczywiście warto pamiętać, że ten czas pracy jest tutaj umowny i wszystko zależy od tego jak będziemy ze sprzętu korzystać. Mimo to na podróż czy kilka godzin pracy zdalnej z kawiarni w zupełności wystarczy i pewnie jeszcze sporo zostanie.

Z racji, że jest to model przewidziany do takich typowych, codziennych zastosowań, po stronie oprogramowania dostaliśmy kilka udogodnień, które przydadzą się każdemu. Na pokładzie znalazła się funkcja Smart Connect spina laptopa ze smartfonem i tabletem, upraszczając szybkie przerzucanie plików i pracę na kilku ekranach jednocześnie. Mo mogło zabraknąć też narzędzi opartych na sztucznej inteligencji – z asystentem Microsoft Copilot na czele – wspierających wielozadaniowość i tworzenie treści.

Przedsprzedażowa promocja, z której żal nie skorzystać

Skoro wspominałam o pracy z różnych miejsc, to aby przebiegała ona komfortowo, potrzebujemy oczywiście słuchawek. Lenovo nie każe nam jednak ich osobno kupować, po prostu dorzuci nam je w ofercie przedsprzedażowej. W jej ramach możemy zgarnąć słuchawki Lenovo Headphone YOGA PC Edition. Wyposażono je w 40-milimetrowe przetworniki, zestaw pięciu mikrofonów dbających o wyraźny głos podczas wideorozmów oraz podwójny sposób łączności – bezprzewodowy Bluetooth 5.3 i klasyczne złącze przewodowe 3,5 mm. Na jednym ładowaniu potrafią grać nawet przez 38 godzin, więc w podróży nie wymagają częstego podpinania do kabla.

Aby skorzystać z promocji, należy kupić objęty akcją laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 Ultra w okresie od 9 listopada do 1 grudnia 2026 roku w warszawskim Showroomie Lenovo & Motorola (przy Pl. Powstańców Warszawy 9) lub u jednego z autoryzowanych partnerów handlowych (m.in. Komputronik, Media Expert, Media Markt, Morele, Neonet, RTV Euro AGD, X-kom, Delkom, Sferis czy eLenovo) i zachować dowód zakupu.

Po odebraniu komputera trzeba wyciąć z pudełka kod kreskowy wraz z numerem seryjnym i przesłać jego zdjęcie razem z dowodem zakupu przez formularz rejestracyjny (uruchamiany 23 listopada i otwarty do 22 grudnia 2026 roku). Po weryfikacji zgłoszenia i uzupełnieniu danych adresowych słuchawki zostaną wysłane w ciągu 14 dni kalendarzowych. Brzmi świetnie, ale zawsze jest jakiś haczyk. W tym wypadku to ograniczona liczba sztuk tych prezentów, bo chociaż promocja trwa do 1 grudnia, to lepiej się pospieszyć, by gratis nie przeszedł wam koło nosa.

Źródło: Lenovo