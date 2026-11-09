Więcej niż zwykły sklep. Samsung pokazuje lepszą stronę zakupów

Kiedy przed zakupem porównujesz ceny, z reguły chcesz wybrać to miejsce, gdzie jest najtaniej. Potem pojawia się temat opinii o danym miejscu i to one najczęściej przyciągają lub odciągają od danego miejsca zakupów. Później dochodzi jednak sporo innych wątpliwości i pytań:

Jak szybko przyjdzie do mnie zamówiony sprzęt?

Jakie są koszty dostawy?

Czy za zakup czekają na mnie jakieś dodatkowe korzyści?

Czy znajdę jakieś kody rabatowe?

A czasem także rodzą się te pytania:

Co z wniesieniem sprzętu?

Czy mogę dokonać zakupów na raty?

A co, jeśli wybrany produkt mi się nie spodoba?

Może przy okazji mogę zwrócić stary sprzęt i coś za niego odzyskać?

Dziś nie tylko cena ma znaczenie, zwłaszcza przy większych zakupach. Liczy się jakość dostawy i dodatkowych usług, jak i bezproblemowa komunikacja ze sklepem na każdym etapie ścieżki zakupowej.

Niezależnie od tego, czy kupujemy sprzęt na lata, czy chcemy jedynie go wypożyczyć, warto mieć pewność, że robimy to w miejscu godnym zaufania. Dobry sklep nie tylko sprzedaje, ale i buduje relację z klientem. Samsung pomyślał o tym wszystkim.

Jak oszczędzić na kupnie sprzętów do domu? Tak działają Multirabaty

Zakupy na samsung.pl oraz w Samsung Shop są przyjemniejsze, gdy zaplanujemy wybór więcej niż jednego sprzętu. Wtedy do gry wkraczają Multirabaty. To okazja, by zaoszczędzić na zakupie więcej, niż gdybyśmy te same produkty kupowali osobno.

Wyobraźcie sobie sytuację: planujecie stworzyć nowoczesny dom i dobrać odpowiednie wyposażenie. Wybór rozwiązań Samsung to nie tylko pełna integracja w ramach inteligentnego ekosystemu SmartThings¹. Z jednej aplikacji, dostępnej na smartfony i telewizory, możemy zarządzać wszystkimi urządzeniami Samsung, a także innymi, kompatybilnymi sprzętami.

Przykładowo: decydujemy się na zakup całego ekosystemu sprzętów do naszego domu. Wybieramy:

telewizor The Frame Pro z wysoką jakością obrazu;

smartfon Galaxy Z Fold8 dla wygody dwóch ekranów;

piekarnik do zabudowy z funkcją Air Fry;

pralkę Bespoke AI Ecobubble;

lodówkę Bespoke ze SmartThings AI Energy.

Taki zestaw kupowany w pojedynczych transakcjach mógłby kosztować więcej niż kiedy zdecydujemy się na wybór kilku z tych sprzętów w jednym zamówieniu. Dzięki temu możemy skorzystać z rabatu na najtańszą rzecz w koszyku. A zatem:

Przy wyborze dwóch produktów tańszy kupimy z rabatem 30% ;

; Przy wyborze trzech produktów najtańszy kupimy z rabatem 55% ;

; Przy wyborze czterech produktów najtańszy kupimy z rabatem 80% ;

; Przy wyborze pięciu produktów najtańszy kupimy za złotówkę.

Promocją objęte są sprzęty AGD, ale także telewizory, urządzenia mobilne oraz wybrane akcesoria. W ten sposób możecie łatwo i taniej zbudować ekosystem usług: począwszy od wygody wielozadaniowości na smartfonie Samsung Galaxy Z Fold8, z poziomu którego możecie np. zarządzać zużyciem energii w lodówce Bespoke, przejąć zdalną kontrolę nad inteligentną pralką Bespoke AI Ecobubble czy zaplanować pracę piekarnika z funkcją smażenia Air Fry. W trakcie zaś smażenia, możecie oddać się przyjemności oglądania ulubionych treści na telewizorze Neo QLED 4K, na którym możecie też podejrzeć proces przygotowania kolacji.



Abstrahując od benefitów z posiadania zaawansowanych technologicznie produktów, zakupem ich w ramach jednej transakcji zbierzecie całkiem pokaźny rabat. Regulamin programu znajdziecie na stronie Multirabatów.

Zwróć stary sprzęt i odZyskaj pieniądze

A co wtedy ze starszymi sprzętami, które nie są Wam dłużej potrzebne? Tu Samsung także wyciąga pomocną dłoń, a co więcej, daje szansę na uzyskanie kolejnego rabatu. W przypadku smartfonów na stronie samsung.pl oraz w aplikacji Samsung Shop skorzystamy z Programu Odkup. Zapewne słyszeliście o nim już wiele razy: przy okazji zakupu nowego smartfonu możemy zwrócić stare urządzenie i uzyskać zniżkę w koszyku zakupowym bądź zwrot na konto, w zależności od wybranej formy Programu i płatności.

Nie trzeba mieć starego smartfonu, tabletu czy zegarka w idealnym stanie – w Programie znajdziemy też wiele urządzeń, nie tylko tych z logo Samsung. O szacunkowej wycenie dowiadujemy się w kilka chwil, a przy wyborze opcji „Program Odkup – Natychmiastowa Korzyść“ i płatności kartą kredytową lub na raty możemy od razu obniżyć koszt nowego urządzenia o wartość tej wyceny. Niekiedy Samsung dorzuca też w Odkupie dodatkowy bonus. W aktualnie dostępnej promocji to nawet do 500zł w zależności od urządzenia, które kupujemy³.

Więcej informacji, także w zakresie maksymalnej wartości wyceny starego urządzenia dla wybranych wariantów oferty, znajdziemy na stronie Programu Odkup.



Podobne oferty producent ma dla większych urządzeń ze swojego portfolio. W przypadku sprzętów gospodarstwa domowego chodzi o Program OdZysk, w którym możemy oddać stare urządzenie AGD i odzyskać za nie nawet do 500 złotych rabatu. Najpierw określamy markę i wiek urządzenia, które chcemy oddać, a po zaakceptowaniu regulaminu oferty i wyceny pieniądze trafiają na nasze konto.

Program OdZysk pozwala zyskać przy zakupie nowych sprzętów

Program OdZysk działa także dla telewizorów. Za stary telewizor możemy uzyskać nawet 350 złotych. Zasada jest bardzo podobna — w trakcie realizacji zamówienia na nowy telewizor wypełniamy formularz, gdzie określamy markę i wielkość starego modelu. Później go demontujemy. Podobnie jak przy AGD, nie potrzebujemy też oryginalnego opakowania. Kurier dostarczający nowy telewizor przyjeżdża i przy okazji zabiera stare urządzenie. Szczegóły Programu OdZysk przy zakupie telewizora znajdziecie na stronie sklepu.

Warto przy tym wszystkim rzucić okiem na regulaminy, by poznać wyłączenia i zasady, jakie obowiązują w przypadku każdej z ofert. Część można ze sobą łączyć, ale istnieją także ograniczenia.

Troska także po zakupie. Jak działa Samsung Care+?

Przez lata Samsung budował swoją obecność na polskim rynku nie tylko dzięki produktom, ale i doświadczeniom, jakie wiążą się z korzystaniem z nich. Tę dbałość widać już od pierwszego kontaktu ze stroną samsung.pl albo po wejściu do aplikacji Samsung Shop. Całe doświadczenie zakupowe zaprojektowano z myślą o wygodzie, co zawdzięczamy także konsultantom obecnym na infolinii czy Contact Centre, którzy pomagają na każdym etapie ścieżki zakupowej.

Tę dbałość widać też po zakupie. Samsung może zaoferować swoim klientom nie tylko produkty, ale i opiekę posprzedażową. Samsung Care+ jest jednym z takich rozwiązań.

To pakiet, który zabezpieczy nas nie tylko przed niespodziewanymi upadkami. Otrzymujemy kompleksową ochronę od losowych zdarzeń, w tym w sytuacji kradzieży lub zgubienia, ochronę przed przypadkowymi pęknięciami i upadkami. W okresie trwania ubezpieczenia można też zgłosić nielimitowaną ilość napraw nieobjętych tradycyjną gwarancją bez żadnych dodatkowych kosztów.

Sam proces naprawy także trzyma odpowiedni poziom. Technicy Samsung przechodzą szkolenia i naprawiają z wykorzystaniem oryginalnych części. W ramach programu można dokonać wymiany baterii, gdy ta osiągnie pojemność poniżej 80%. Samsung Care+ to też opcja dla podróżujących — z ubezpieczenia można skorzystać zarówno w Polsce, jak i za granicą. Więcej informacji o usłudze w tym miejscu.

Samsung nie zapomniał też o posiadaczach większych sprzętów AGD. Jeśli dokonamy rejestracji produktu w trakcie okresu trwania gwarancji, będziemy mogli przedłużyć jej działanie tak, by zabezpieczyć sprzęt przed awariami.

A co w sytuacji, gdy nie zostaliśmy fanami wybranego urządzenia mobilnego? Do 14 dni od otrzymania produktu możemy skorzystać z darmowego zwrotu do paczkomatu InPost. Po wypełnieniu formularza zwrotu wystarczy zaczekać na weryfikację zgłoszenia, po czym otrzymujemy dane do umieszczenia na przesyłce, a następnie możemy wrzucić paczkę do jednego z 5000 automatów paczkowych InPost w całej Polsce. Po otrzymaniu paczki i jej sprawdzeniu przez pracowników sklepu, na konto trafi zwrot środków. Proces opisano tu.

Elastyczne zakupy z ratami 0% i gwarancją ceny

Komfort zakupów w Oficjalnym Sklepie Internetowym Samsung na samsung.pl oraz za pośrednictwem aplikacji Samsung Shop nie ogranicza się tylko do bezpieczeństwa zakupionego sprzętu, ale i do swobody finansowej. Wymarzone urządzenia możemy zakupić na raty w ramach 20 rat 0% (RRSO 0%). Wszystko to zrobimy bez wychodzenia z domu, bo decyzja kredytowa zostaje podjęta wirtualnie. Jeśli jednak chcemy otrzymać umowę fizycznie, jest taka możliwość. Szczegóły i regulaminy na stronie sklepu.

Co ważne, jeśli znajdziemy wybrane urządzenie w innym sklepie autoryzowanego partnera w niższej cenie, Samsung zwróci różnicę. Tu poznacie szczegóły programu Gwarancja Ceny i sklepy oraz produkty uwzględnione w akcji.

To wszystko ze standardowo darmową dostawą na nieomal całe portfolio produktów. Ponadto w przypadku sprzętów AGD możemy skorzystać z darmowej instalacji. Szczegóły znajdziecie w Cenniku Usług Dodatkowych na samsung.pl.

Jak działa Samsung Flex? To korzystanie ze sprzętu na własnych zasadach

Samsung Flex to usługa wynajmu sprzętu, dzięki której nie trzeba płacić pełnej ceny, by skorzystać z najnowszej technologii. W ramach oferty możemy zdecydować się na 12 miesięcy wynajmu lub wybrać Plan Flex. Ta druga opcja zwiększa elastyczność wyboru — możemy zakończyć najem w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia umowy.

Gdy umowa się zakończy, w ramach Samsung Flex możemy zdecydować się na zwrot urządzenia lub wykupienie go. W odpowiednim momencie zostaniemy o to zapytani. Wszystko przez internet i z dostawą kurierską do naszych drzwi. W trakcie wynajmu możemy skorzystać ze standardowych napraw gwarancyjnych, ale najpewniej nie będzie takiej potrzeby — wszystkie produkty dostarczanie w ramach usługi Samsung Flex są nowe.

Więcej o programie Samsung Flex na stronie producenta.

Jakie korzyści daje program Samsung Rewards? To nagroda za lojalność

Programy lojalnościowe nie są niczym nowym, ale nie każdy z nich wart jest Waszego czasu. Kupując na samsung.pl i w aplikacji Samsung Shop, zbieracie punkty wymienialne na zniżki przy kolejnych zamówieniach w programie Samsung Rewards. Wystarczy zalogować się kontem Samsung Account.

A po co i jak właściwie zbierać te punkty? Za dokonywanie zakupów możemy wspiąć się na jeden z trzech poziomów Programu Samsung Rewards:

Blue — punkty o wartości 1% zamówienia;

Gold — zwrot 2% w punktach;

Platinum — 3% zwrotu w punktach.

Punkty można zamienić na złotówki, które pozwalają obniżyć cenę następnego zakupu.

Trzy poziomy członkostwa Samsung Rewards

Oprócz korzyści związanych z zakupami pojawiają się jeszcze inne, specjalne propozycje. Jedną z nich jest zniżka na dodatkową ochronę po gwarancji Samsung Care+, która jest tym wyższa, im wyższy jest poziom naszego członkostwa. Oprócz tego będący członkami Gold i Platinum otrzymują dodatkowe punkty extra na następne zakupy i dostają dodatkowy bonus w programie Odkup.

Co więcej, Samsung dostarcza w ramach Programu Rewards jeszcze więcej korzyści. Mogą to być chociażby bezpłatne miesiące dostępu do niektórych serwisów streamingowych czy korzyści na innych stronach². Członkowie subskrypcji Gold i Platinum skorzystają też z darmowej instalacji produktów RTV i AGD. Szczegóły dotyczące benefitów na wybranych poziomach członkostwa znajdziemy na stronie Samsung Rewards.

W sklepie samsung.pl i w aplikacji Samsung Shop możemy też otrzymać zniżki za polecanie zakupów. Program Polecam Samsung pozwala wygenerować kod, który następnie możemy wysłać naszym znajomym czy rodzinie. Dzięki niemu zarówno osoba otrzymująca kod, jak i go generująca, zyska dodatkowe korzyści. My uzyskamy punkty Samsung Rewards w wysokości 5% wartości zamówienia, a osoba zamawiająca — rabat 5%. Więcej informacji na stronie programu poleceń.

Dodatkowe zniżki czekają także na studentów. Ci, po zweryfikowaniu ich statusu adresem uczelni albo za pośrednictwem uniperks lub StudentBeans mogą skorzystać z dodatkowych promocji i rabatów. W Sklepie Samsung dla Edukacji dostępnym z poziomu aplikacji Samsung Shop czekają urządzenia skrojone pod potrzeby studentów. Szczegóły na stronie oferty Samsung dla Edukacji.

W Oficjalnym Sklepie Samsung na samsung.pl oraz w aplikacji Samsung Shop czekają oferty dla każdego. Niezależnie od tego, czy urządzacie dom, potrzebujecie technologicznego wsparcia w nauce czy po prostu chcecie korzystać z nowoczesnej technologii, w jednym miejscu zrobicie zakupy i skorzystacie z licznych benefitów i ofert, które udowodnią, że dziś zakupy to nie tylko cena ale całe doświadczenie, które potrafi przywiązać do sklepu jak mało co.

Artykuł sponsorowany, przygotowany w ramach płatnej współpracy z Samsung Electronics Polska.