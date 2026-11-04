Magnony są zadziwiająco długowieczne. Rachunki za energię będą teraz wyglądały znacznie przyjemniej

To z kolei oznacza ogromną szansę dla rozwoju spintroniki – technologii, która w przyszłości mogłaby umożliwić przetwarzanie informacji przy znacznie mniejszym zużyciu energii niż w tradycyjnych układach elektronicznych. Szczegóły tej koncepcji ukazały się w Nature Communications. Zespół badawczy stojący za wspomnianą publikacją wykorzystał zaawansowane techniki rentgenowskie, aby prześledzić, jak energia przemieszcza się pomiędzy elektronami, wzbudzeniami magnetycznymi oraz atomami tworzącymi strukturę badanego materiału.

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Współczesne procesory opierają swoje działanie na przemieszczaniu ładunków elektrycznych przez obwody. Rozwiązanie to pozwoliło zbudować niezwykle wydajne urządzenia, lecz ma też swoje ograniczenia. Przepływ prądu powoduje straty energii w postaci ciepła, a dalsze zmniejszanie rozmiarów tranzystorów staje się coraz trudniejsze. Jedną z alternatyw jest spintronika, a więc dziedzina elektroniki wykorzystująca nie tylko ładunek elektryczny elektronów, ale również ich spin – właściwość kwantową związaną z momentem magnetycznym.

Gdy spiny elektronów w materiale zaczynają poruszać się w sposób skoordynowany, powstają fale spinowe. Ich kwantowe wzbudzenia nazywamy magnonami. Mogą one przenosić energię i informację przez materiał bez konieczności przemieszczania elektronów na podobnej zasadzie jak w tradycyjnych układach elektronicznych. To właśnie ta właściwość sprawia, iż magnony są interesującym kandydatem do wykorzystania w przyszłych układach obliczeniowych.

Aby dokładniej zbadać zachowanie tych wzbudzeń, naukowcy wykorzystali tlenek miedzi, materiał magnetyczny, w którym występują silne oddziaływania pomiędzy magnetyzmem a drganiami atomów. Eksperyment rozpoczął się od skierowania na próbkę niezwykle krótkiego i intensywnego impulsu laserowego. Dostarczona energia wzbudziła elektrony, wywołując zmiany w ich spinach i prowadząc do powstania magnonów. Proces ten zachodził w skali femtosekund, czyli biliardowych części sekundy.

Następnie wzbudzenia magnetyczne oddziaływały ze sobą, tworząc bardziej nieuporządkowany układ fal. Dopiero później zaczynały przekazywać swoją energię drganiom atomów w strukturze krystalicznej, określanym jako fonony. Najważniejsza obserwacja dotyczyła właśnie tego ostatniego etapu. Przekazywanie energii z magnonów do fononów następowało dopiero w skali nanosekund. To znacznie dłużej, niż badacze spodziewali się po materiale, w którym oddziaływania magnetyczne i atomowe są tak silne.

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Uchwycenie całego procesu wymagało zastosowania kilku uzupełniających się metod badawczych. Eksperymenty wykorzystywały intensywne impulsy promieniowania rentgenowskiego generowane przez laser na swobodnych elektronach. Później do akcji wkroczyła technika pomiarowa typu pump-probe, która pozwala obserwować zmiany zachodzące w materiale po dostarczeniu impulsu laserowego. Badacze połączyli dwie znane metody rentgenowskie z nowym zastosowaniem techniki czasowo-rozdzielczego rezonansowego rozpraszania rozproszonego. Dzięki temu mogli prześledzić procesy zachodzące w bardzo różnych skalach czasowych i dokładniej określić, w jaki sposób poszczególne wzbudzenia wymieniają między sobą energię.

Ich zdaniem istotną rolę w długiej żywotności magnonów odgrywają różnice pomiędzy zależnościami energii i pędu magnonów oraz fononów. Ograniczają one efektywność przekazywania energii pomiędzy tymi dwoma rodzajami wzbudzeń. Lepsze zrozumienie tego mechanizmu może pomóc w projektowaniu materiałów, w których czas życia magnonów będzie można świadomie kontrolować. W przyszłości takie rozwiązania mogłyby sprawdzić się w energooszczędnych układach logicznych, urządzeniach spintronicznych i nowych architekturach obliczeniowych.

Źródło: Nature Communications