Minecraft Java z path tracingiem. NVIDIA rozwija też DLSS i postacie sterowane przez AI

Takie możliwości przynosi NVIDIA RTX Remix 1.6. Aktualizacja platformy modderskiej wprowadza obsługę Minecraft: Java Edition 1.21.1 w wersji beta, łącząc path tracing z DLSS. Towarzyszą jej kolejne premiery i narzędzia: od Phantom Blade Zero po rozwiązania do tworzenia interaktywnych postaci. Razem pokazują, jak wiele pracy nad grą odbywa się dziś wokół oświetlenia, rekonstrukcji obrazu i zachowania jej bohaterów.

Path tracing pozwala symulować drogę światła i jego kolejne odbicia. W Minecrafcie ma to szczególny urok, bo geometrycznie prosty świat zachowuje rozpoznawalną formę. Jednocześnie powierzchnie mogą odbijać światło, woda zyskuje refleksy, a wnętrza otrzymują pośrednie oświetlenie. Położenie okna czy kolor ściany zaczynają uczestniczyć w wyglądzie całego pomieszczenia. Dla osoby budującej własną mapę to dodatkowy sposób kierowania uwagą gracza.

Wersja beta zawiera przykładowy świat przygotowany przez studio Blockworks oraz pakiet zasobów NVIDIA Lightspeed Studios. Materiały o wysokiej rozdzielczości wykorzystują renderowanie oparte na właściwościach fizycznych, czyli PBR. Opisują sposób reagowania powierzchni na światło, dzięki czemu różne materiały mogą zachowywać się odmiennie. Gotowy zestaw pozwala zobaczyć efekt i daje twórcom punkt wyjścia do własnych projektów. Znaczenie ma więc zarówno nowe oświetlenie, jak i zastosowany pakiet zasobów.

Minecraft z RTX Remix 1.6. Materiały NVIDIA.

Przy takiej przebudowie grafiki chciałabym przede wszystkim zachować swobodę eksperymentowania. W grze o budowaniu atrakcyjna jest możliwość przestawienia kilku bloków i natychmiastowego obejrzenia skutku. Bardziej złożone światło rozszerza ten proces o kolejne zależności. Warto pamiętać o konkretnym zakresie bety: Minecraft: Java Edition 1.21.1, system Windows oraz obsługiwany sprzęt. Dla kart GeForce wymagane są modele RTX z serii 30 lub nowszej i odpowiedni sterownik. Dostępna jest także obsługa RTX Spark. Pliki oraz instrukcję instalacji udostępniono na stronie NVIDIA.

Liczenie rozbudowanego oświetlenia wymaga mocy obliczeniowej. DLSS wykorzystuje AI do rekonstrukcji obrazu i, w obsługiwanych konfiguracjach, generowania dodatkowych klatek. Poszczególne funkcje mają własne zadania. Super Resolution odtwarza obraz z niższej rozdzielczości wejściowej, Ray Reconstruction poprawia rekonstrukcję efektów śledzenia promieni, a Dynamic Multi Frame Generation dostosowuje mnożnik generowania klatek do zmieniającego się obciążenia. Dostępność tych rozwiązań zależy od gry i sprzętu.

Dla gracza oznacza to większe możliwości dobierania ustawień szczegółowości i płynności. Sama zaczynałabym od scen, w których rzeczywiście zamierzam spędzać czas. W spokojnym oglądaniu budowli docenimy inne elementy niż podczas szybkiego starcia. W obu sytuacjach przydaje się stabilny obraz i ustawienia dopasowane do konkretnego komputera.

Rozwijana jest również aplikacja NVIDIA App. Jej najnowsza wersja beta wprowadza szybszy tryb Performance, oznaczony jako Preset C, dla Frame Generation. Pozwala zwiększyć płynność przy niewielkim obniżeniu jakości obrazu. NVIDIA rozszerza też wsparcie DLSS na platformie RTX Spark, obejmujące 3D-Guided Neural Rendering w ramach DLSS 5, począwszy od NBA 2K27. Ta funkcja wzbogaca oświetlenie i wygląd materiałów w wyrenderowanej scenie.

Phantom Blade Zero studia S-GAME jest już dostępne na Steamie i w Epic Games Store. W Polsce premiera przypadła na 29 października. Bohaterem jest Soul, mistrz miecza oskarżony o zabójstwo swojego nauczyciela. Śmiertelnie rannemu wojownikowi pozostało 66 dni życia. W tym czasie musi przeżyć pościg i rozwiązać spisek w świecie Wulin.

Pecetowa wersja od premiery obsługuje DLSS 4.5, ray tracing i dodatkowe efekty path tracingu. Współpraca NVIDIA z S-GAME Studio i S-GAME Publishing objęła rozbudowę oprawy, w której oświetlenie pomaga wydobywać szczegóły otoczenia. DLSS Ray Reconstruction wspiera jakość efektów, a Dynamic Multi Frame Generation zwiększa płynność na obsługiwanym sprzęcie. Z technologii RTX można korzystać na zgodnych komputerach stacjonarnych, laptopach i urządzeniach RTX Spark.

Wyniki NVIDIA dla Phantom Blade Zero w 1920×1080, z DLSS 4.5, path tracingiem i generowaniem klatek. Materiały NVIDIA.

Wyniki NVIDIA dla Phantom Blade Zero w 2560×1440, z DLSS 4.5, path tracingiem i generowaniem klatek. Materiały NVIDIA.

Wyniki NVIDIA dla Phantom Blade Zero w 3840×2160, z DLSS 4.5, path tracingiem i generowaniem klatek. Materiały NVIDIA.

Podoba mi się sytuacja, w której takie rozwiązania są częścią premierowej wersji. Gracz może od początku dobrać sposób oglądania nowego świata do własnego komputera. Rozwój obejmuje również dostępne wcześniej tytuły: The Boss Gangster: Criminal Empire otrzymało wsparcie DLSS Super Resolution.

NVIDIA ACE rozwija narzędzia do tworzenia postaci sterowanych przez AI. Nowy mały model językowy Nemotron 3.5 Bolt E4B ma umożliwiać szybsze, bardziej rozbudowane interakcje, uwzględniające instrukcje, dane wejściowe oraz aktualny stan gry. Został zoptymalizowany do lokalnego działania na GeForce RTX i RTX Spark. Deweloperzy otrzymują więc rozwiązanie, które mogą integrować z zasadami własnego świata.

W takim zastosowaniu sens rozmowy zależy od jej związku z wydarzeniami. Towarzysz powinien uwzględniać, do czego odnosi się gracz i jakie działanie jest w danej chwili możliwe. Właśnie tę zależność między dialogiem a sytuacją uznaję za obiecującą. Dobrze napisana postać zyskuje kolejną możliwość reagowania, a twórcy nadal muszą zadbać o jej rolę i charakter.

Osobnym obszarem jest ruch. Demonstracja nadchodzącej aktualizacji otwartego projektu MotionBricks pokazuje generowanie animacji w czasie rzeczywistym na podstawie docelowych póz. Nowe modele SOMA rozszerzają możliwości odwzorowywania ruchu człowieka. Udostępniono też modele w formacie ONNX i narzędzia do integracji. Takie podejście może ograniczać ręczną pracę przy przygotowywaniu przejść między ruchami.

Phantom Blade Zero z RTX i DLSS 4.5. Materiały NVIDIA.

Październikowe nowości obejmują także NVIDIA RTX Branch of Unreal Engine 5.8. Gałąź NvRTX udostępnia rozwiązania ray tracingu i grafiki neuronowej projektom opartym na tej wersji silnika. Aktualizacja porządkuje kod, poprawia stabilność i kompatybilność, a dostęp do źródeł na GitHubie pozwala dostosowywać integrację. Zaktualizowana wtyczka DLSS 4.5 dla Unreal Engine oraz narzędzia Nsight uzupełniają zaplecze potrzebne do tworzenia i optymalizowania gier, również dla RTX Spark i aplikacji Arm64.

To zaplecze ma znaczenie także dla odbiorcy, który nigdy nie otworzy edytora gry. Efekt pracy nad narzędziami pojawia się później w gotowych światach, ich płynności i sposobie reagowania na gracza. W przypadku Minecrafta można obserwować ten proces wyjątkowo bezpośrednio: zmienić materiał, przesunąć źródło światła i obejrzeć własną budowlę. Właśnie możliwość dalszego tworzenia nadaje aktualizacji RTX Remix 1.6 tak przyjemny sens. Nową grafikę można wykorzystać do zrobienia czegoś swojego.