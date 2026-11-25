27 cali w cenie 437,99 zł – KTC H27T27

Pierwszy z monitorów oferuje aż 27 cali przy 120 Hz odświeżaniu (w trybie OC) i rozdzielczości 2560 x 1440 px. Oparty jest on płaską matrycę Fast IPS, która oferuje 99% pokrycie kolorów sRGB, jasność 300 cd/m^2, głębię kolorów 8-bit oraz kontrast 1300:1. Kąty widzenia wynoszą 178° w pionie i poziomie, a czas reakcji to 14 ms (typ.). Podświetlanie jest typu ELED. Nie możemy też zapomnieć o obecności Adaptive Sync, co pozwala synchronizować odświeżanie monitora z liczbą klatek w danej grze.

Podstawa umożliwia regulację pochylenia w zakresie od -5° do +15°. Mamy też mocowanie VESA 100 x 100 mm, więc możecie go umieścić na uchwycie. Jeśli chodzi o złącza to do dyspozycji są 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 i 1x wyjście słuchawkowe. Mamy więc standardową konfigurację obecną w większości monitorów i niezależnie czy skorzystacie z HDMI czy DP będziecie mogli ustawić 2560 x 1400 przy 120 Hz w trybie OC. Ważną kwestią jest też obecność Low Blue Light, która ogranicza obecność niebieskiego światła. Funkcja ta przyda się podczas nauki czy pracy. Jest również możliwość włączenia Flicker-Free, który eliminuje migotanie podświetlenia. Te dwie funkcje zdecydowanie poprawiają komfort użytkowania.

KTC H27T27 dostępny jest na promocji w cenie 437,99 zł, podczas gdy jego regularna cena wynosi 613,99 zł. Za taką kwotę nie znajdziecie lepszego 27-calowego monitora, który ma takie parametry i bardzo dobrze sprawdzi się w pracy biurowej, codziennym przeglądaniu internetu czy nawet okazjonalnym gamingu.

23,8 cali dla graczy w cenie 329 zł – KTC H24B9S-2

Jeśli jednak szukacie czegoś jeszcze tańszego to KTC dla Was również ciekawą propozycję – model H24B9S-2. Jest 23,8-calowa konstrukcja o rozdzielczości 1920 x 1080 px. Producent zastosował płaską matrycę Fast IPS pokrywającą 99% sRGB, 90% DCI-P3, 86% Adobe RGB oraz 73% NTSC. Głębia kolorów wynosi 8-bit, jasność 280 cd/m^2, a kontrast 1500:1. KTC podaje czas reakcji równy 1 ms MPRT, a częstotliwość odświeżania to 144 Hz. W szczególności takie odświeżanie powinni docenić gracze – zapewnia ono płynniejszą i bardziej responsywną rozgrywkę.

Ponownie mamy możliwość pochylania ekranu w zakresie od -5° do +15° oraz montaż VESA, tym razem jednak 75 x 75 mm. Możecie więc go dopasować do biurka albo zakupić specjalny uchwyt. Kąty widzenia wynoszą 178° w pionie i poziomie. Zastosowane złącza to tym razem HDMI 1.4 i VGA. W tym modelu również możecie włączyć funkcje Low Blue Light czy Flicker-Free, które pomogą stworzyć lepsze warunki do pracy czy nauki.

KTC H24B9S-2 dostępny jest na promocji w cenie 329 zł. Ta konstrukcja świetnie sprawdzi się dla graczy, którzy szukają taniego ok. 24-calowego monitora. Co więcej, jego parametry sprawiają, że również dobrze sprawdzi się w pracy biurowej czy po prostu przy codziennym korzystaniu z komputera.

Gamingowe 27 cali w cenie 761 zł – KTC H27T7P-2

Ostatnią ciekawą propozycją, na którą warto zwrócić uwagę, jest gamingowy monitor KTC H27T7P-2. Ma on przekątną 27 cali przy rozdzielczości 2560 x 1440 px. Matryca to Fast IPS o odświeżaniu 210 Hz w trybie OC. Czas reakcji MPRT to 1 ms, a maksymalna jasność 400 cd/m^2. Jest też obsługa HDR400, co zapewnia jeszcze lepszą jakość obrazu. Ważną kwestią jest Adaptive Sync zgodny z FreeSync oraz G-Sync. Podświetlenie jest typu ELED, a samo pokrycie kolorów wynosi 100% sRGB, 87% NTSC, 96% Adobe RGB oraz 97% DCI-P3. Takie parametry gwarantują świetne wrażenia wizualne z gier.

Monitor ponownie ma możliwość regulacji pochylenia. Tym razem zakres jest nieco większy: od -5° do +20°. Jest też możliwość obrotu o 90° (pivot) oraz regulacja wysokości do 130 mm. Jeśli chcecie zastosować uchwyt to również nie ma problemu – jest zgodność z VESA 100 x 100 mm. Jeśli chodzi o złącza to mamy 2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort, 1x USB 2.0 (tylko do aktualizacji) i 1x audio. HDMI jest w stanie puścić obraz 2560 x 1440 @ 144 Hz, więc warto podłączyć się pod DisplayPort, na którym możecie podkręcić odświeżanie do 210 Hz. Nie zabrakło również możliwość włączenie redukcji światła niebieskiego czy Flicker-Free.

KTC H27T7P-2, w ramach promocji na Black Friday, kupicie za 761 zł. Jest to znakomita propozycja dla graczy, która zaoferuje przyjemne wrażenia z gier. Jeśli więc szukacie 27-calowego monitora do gamingu, to zdecydowanie warto wziąć pod uwagę zakup omawianej konstrukcji.

Monitory KTC w promocji to ciekawe propozycje dla osób, szukających przystępnych cenowo konstrukcji

Nieczęsto jest możliwość zakupu 23,8-calowego monitora za kwotę 329 zł. Co więcej, za trochę ponad 100 zł więcej znajdziecie 27-calowy monitor 2560 x 1440 px. W cenie 761 zł znajdziecie trochę lepszą 27 calową konstrukcję, która powinna dobrze sprawdzić się w gamingu. KTC przygotowało więc na Black Friday ciekawe promocje, z których warto skorzystać w szczególności, jeśli interesują Was przystępne cenowo konstrukcje dla graczy i nie tylko. Promocyjne ceny będą dostępne w dniach 25.11-30.11 2026 roku.