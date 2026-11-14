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Neuralink połączył mózg człowieka ze sztuczną inteligencją. Pacjent zaczął nią sterować

Aleksander Kowal
14.11.2026|3 min
Firma Neuralink zaprezentowała kolejne możliwości swojego implantu mózgowego. Uczestnik badania klinicznego, cierpiący na stwardnienie zanikowe boczne, zyskał znacznie większe niż dotychczas możliwości. Przebieg całego eksperymentu brzmi jak coś, w co trudno byłoby uwierzyć jeszcze kilkadziesiąt lat temu.
Neuralink połączył mózg człowieka ze sztuczną inteligencją. Pacjent zaczął nią sterować
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Wspomniany człowiek może bowiem komunikować się za pomocą sygnałów wysyłanych bezpośrednio z mózgu, a dodatkowo inicjować połączenia telefoniczne i wydawać polecenia agentowi sztucznej inteligencji Grok. Nowe rozwiązania mają mu ułatwić codzienne funkcjonowanie, podobnie zresztą jak innym osobom, które utraciły zdolność mówienia i poruszania kończynami.

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Przedstawiciele Neuralink odwiedzili jednego z uczestników badania VOICE, prowadzonego w celu opracowania technologii przywracającej możliwość komunikowania się osobom z poważnymi zaburzeniami mowy. Inżynierowie pracowali bezpośrednio w jego domu, testując kolejne rozwiązania w rzeczywistych sytuacjach. Głównym wydarzeniem okazała się integracja implantu z popularnym Grokiem. Dzięki temu pacjent zyskał możliwość przekazywania poleceń, które system przetwarza i kieruje do agenta sztucznej inteligencji. Ten z kolei może wykonywać zadania na komputerze. Oznacza to, że interfejs mózg-komputer przestaje służyć wyłącznie do przesuwania kursora czy wpisywania tekstu. Może stać się również sposobem wydawania poleceń zaawansowanym narzędziom cyfrowym.

Kolejnym ważnym rozwiązaniem jest integracja systemu Neuralink z połączeniami telefonicznymi na iPhonie. Sygnały mózgowe przekształcają się w mowę syntetyczną, która trafia bezpośrednio do kanału audio rozmowy. Dzięki temu osoba korzystająca z implantu może prowadzić rozmowę telefoniczną, mimo że nie jest w stanie samodzielnie wypowiadać słów.

Podczas testów uczestnik zadzwonił w ten sposób do swojej żony. Inżynierowie opracowali także funkcję dyktowania tekstu bezpośrednio do różnych aplikacji na iPhonie. Użytkownik może wprowadzać wiadomości za pomocą sygnałów mózgowych, a następnie szybciej poprawiać błędy powstałe podczas dekodowania zamierzonej wypowiedzi.

Wśród zaprezentowanych nowości znalazł się również system automatycznego wykrywania zamiaru mówienia. Dotychczas rozpoczęcie i zakończenie dekodowania wypowiedzi wymagało użycia fizycznego przycisku. Nowy mechanizm analizuje aktywność mózgu i sam rozpoznaje moment, w którym użytkownik chce przekazać komunikat. To istotne udogodnienie dla osób z ALS, u których choroba stopniowo ogranicza kontrolę nad mięśniami. Neuralink rozwija również aplikację Bloom, która ma ułatwiać korzystanie z komunikacji wspomaganej przez implant. Wśród testowanych funkcji znalazła się możliwość uruchamiania komunikacji z poziomu ekranu blokady telefonu oraz wizualizacja sygnałów neuronalnych w czasie rzeczywistym.

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W ogólnym rozrachunku badanie VOICE ma sprawdzić, czy implant N1 faktycznie umożliwia osobom z poważnymi zaburzeniami mowy przekładanie zamierzonej wypowiedzi na tekst lub syntetyczny głos. Według przedstawicieli Neuralink z technologii korzystają już uczestnicy z ALS oraz urazami rdzenia kręgowego. Nowe funkcje są jednak prototypami przetestowanymi z jednym uczestnikiem. Firma nie opublikowała jeszcze szczegółowych danych dotyczących szybkości działania, dokładności rozpoznawania poleceń ani niezawodności integracji z Grokiem i telefonem. Implant pozostaje urządzeniem eksperymentalnym i nie jest (jeszcze) dopuszczony do powszechnego stosowania.

Źródło: NeuroTech

Aleksander KowalA
Napisane przez

Aleksander Kowal

Redaktor
Z wykształcenia romanista (język francuski oraz hiszpański) ze specjalizacją z traduktologii. Dziennikarską przygodę rozpocząłem około piętnastu lat temu, początkowo w związku z recenzjami gier komputerowych i filmów. Obecnie publikuję zdecydowanie częściej na tematy związane z nauką oraz technologią. W wolnym czasie uwielbiam podróżować, śledzić kinowe i książkowe nowości, a także uprawiać oraz oglądać sport.
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