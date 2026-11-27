Przed zaplanowaną na 18 grudnia premierą filmu „Avengers: Doomsday” marka wypuściła kolekcję czterech limitowanych zegarków poświęconych Doktorowi Doomowi, Thorowi, Gambitowi oraz Panu Fantastycznemu. I co najciekawsze, tutaj nikt nie próbował robić skoku na kasę przez sztuczne dzielenie bohaterów na lepszych i gorszych. Każdy z modeli kosztuje dokładnie 325 dolarów (około 1300 złotych), a za cały zestaw czterech sztuk trzeba zapłacić równe 1300 dolarów, bez żadnych kodów rabatowych czy promocji.

Mimo że każdy zegarek ma zupełnie inny charakter i własną sztuczkę ukrytą w obudowie, wszystkie łączą te same, całkiem solidne podstawy użytkowe. Każdy egzemplarz dostał numerowany dekiel z wygrawerowanym logo filmu oraz grafiką postaci, szkło mineralne, standardową szerokość paska 22 mm, wodoszczelność na poziomie 5 ATM (bez problemu przeżyją ulewę czy wypad na basen) oraz dwuletnią gwarancję. Trzy z nich napędzają klasyczne, trzywskazówkowe mechanizmy kwarcowe, dzięki czemu są gotowe do działania w sekundę po zdjęciu z półki. Czwarty natomiast dostał do kompletu cyfrowy wyświetlacz.

Zbroja z Latverii i błyskawice na sali kinowej

Gdybym miała wskazać mojego faworyta pod kątem czystego wyglądu, bez wahania postawiłabym na Doktora Dooma (LE1256SET). Stalową kopertę o średnicy 44 mm otoczono pierścieniem przypominającym ogniwa łańcucha i nitowanymi detalami, a pod spodem osadzono zieloną tarczę stylizowaną na płyty pancerza. Całość pokrywają runy i symbole Latverii, a herb na godzinie szóstej sprytnie maskuje sekundnik w samym projekcie cyferblatu. Zielony, skórzany pasek przedłuża ten kolor poza kopertę i sprawia, że w zestawieniu z ciemną kurtką zegarek od razu gra pierwsze skrzypce.

Również 44-milimetrowy model Thora (LE1257SET) stawia na mocną fakturę, ale tutaj niczego nie próbowano wygładzać na błysk. Postarzana stal nierdzewna, pierścień z nordyckim węzłem oraz pęknięcia na bokach koperty bezpośrednio nawiązują do na nowo wykutego młota Mjolnira, którego runiczna inskrypcja biegnie wokół tarczy.

Najlepsza sztuczka ujawnia się jednak dopiero wtedy, gdy zgasną światła (na przykład w kinie na premierze). Po wciśnięciu przycisku niebieskie podświetlenie elektroluminescencyjne rozświetla cyferblat dokładnie tak, jakby przez szczeliny w młocie przebijały błyskawice. Świetny detal i gwarantuję, że każdy przynajmniej zerknie na wasz nadgarstek i tym razem nie dlatego, że światło będzie raziło go po oczach.

Wirujące karty Gambita i najbardziej praktyczny Pan Fantastyczny

Dla fanów, którzy lubią, gdy zegarek faktycznie coś robi przy ruchu nadgarstka, przygotowano Gambita (LE1258SET). W 44-milimetrowej kopercie pokrytej powłoką w kolorze gunmetal (z logo X-Men wygrawerowanym na koronce) zamknięto wielowarstwową tarczę w głębokim, ciemnym odcieniu fioletu, której indeksy nawiązują do kart do gry i kija bo. Dzięki obciążonemu rotorowi oraz różowej powłoce wskazówek tarcza dosłownie wiruje przy energicznym ruchu ręką, imitując rzut naładowanymi energią kartami, choć pod spodem czas odmierza zwykły, niezawodny kwarc.

Stawkę zamyka największy i zdecydowanie najbardziej użytkowy na co dzień Pan Fantastyczny (LE1259SET). Jego stalowa koperta urosła aż do 46 mm, więc nie jest to model dla każdego. W tym zegarku czarne przyciski i prążkowana, niebieska tarcza z emblematem Fantastycznej Czwórki płynnie przechodzą w niebieski, silikonowy pasek, znacznie lepiej znoszący pot czy basen niż skóra. Jako jedyny w zestawie dostał mechanizm ana-digi, dokładający do wskazówek alarm, stoper, datownik i drugą strefę czasową.

Każdy zegarek trafia do specjalnego pudełka ekspozycyjnego w stylu Dooma z certyfikatem i kolekcjonerską przypinką, więc jeśli szukacie prezentu dla fana Marvela, który ma już w szafie wszystkie możliwe koszulki, to może być strzał w dziesiątkę.

Warto tylko pamiętać o dwóch rzeczach, bo po pierwsze, „limitowana edycja” oznacza tu numerowane dekle, ale Fossil nie zdradza, ile sztuk faktycznie wyprodukował, a po drugie – kolekcji nie znajdziemy na Amazonie, więc po swojego bohatera trzeba zajrzeć bezpośrednio do sklepu Fossila.

Źróło: Fossil