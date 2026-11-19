Oppo Reno17 i Reno17 Pro zaliczają premierę. Co oferują?

Producent w tej generacji postanowił trochę pobawić się rozmiarami. Podczas gdy u poprzedników mniejszym, bardziej poręcznym modelem był podstawowy wariant, teraz kompaktową bryłę otrzymał droższy Reno17 Pro, natomiast standardowy Reno17 urósł, robiąc miejsce dla rekordowo pojemnego ogniwa.

Tak szybki cykl wydawniczy rządzi się swoimi prawami i nie ma co oczekiwać, ze w kilka miesięcy Oppo odmieni wszystko, dlatego pod względem podzespołów i wzornictwa oba urządzenia bazują bardzo blisko na specyfikacji modeli Reno16 i Reno16 Pro. Oba zamknięto w obudowach z metalowymi ramkami spełniających wyśrubowaną normę pyło- i wodoszczelności IP69K, wyposażono w optyczne czytniki linii papilarnych pod ekranem oraz system ColorOS 17 a nowym Androidem.

Oppo Reno17 Pro

Wariant Pro to w zasadzie niemal wierna kopia międzynarodowego Reno16 Pro, w której główną zmianą jest wyraźny zastrzyk energii. Urządzenie dostało poręczne wymiary (151,2 na 72,4 milimetra) oraz płaski, 6,32-calowy ekran o rozdzielczości 1216×2640 pikseli, odświeżaniu 120 Hz i jasności szczytowej 1800 nitów. Za płynność działania odpowiada układ MediaTek Dimensity 8550 Super, wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM oraz 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej.

Oppo Reno17 Pro

Zaplecze fotograficzne też jest identyczne, co przy zmniejszeniu gabarytów robi wrażenie. Główną rolę gra tu sensor 200 Mpix (rozmiar 1/1,56 cala) z przysłoną f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS), któremu towarzyszy ultraszerokokątny obiektyw 50 Mpix z autofokusem, peryskopowy teleobiektyw 50 Mpix oferujący 3,5-krotny zoom optyczny (również z OIS) oraz przednia kamera 50 Mpix z autofokusem.

Oppo Reno17 Pro

Najważniejszą nowością względem poprzednika jest na pewno akumulator – jego pojemność wzrosła z 6700 mAh do 7250 mAh przy zachowaniu ładowania o mocy 80 W. Większe ogniwo sprawiło, że obudowa ma 8,32 mm grubości i waży 192 gramy (w specjalnej, inspirowanej kotami wersji kolorystycznej jest to odpowiednio 8,5 mm i 194 gramy).

Oppo Reno17

Tymczasem, jak już wspomniałam, podstawowy model poszedł w stronę większego formatu. Obudowa o wymiarach 157,64 na 75,27 na 8,28 milimetra (w wersji z kocim motywem 8,47 mm) i wadze 206–208 gramów mieści płaski, 6,56-calowy wyświetlacz 120 Hz o rozdzielczości 1208×2624 pikseli i jasności 1800 nitów. Dodatkowa przestrzeń pozwoliła inżynierom zmieścić we wnętrzu akumulator o pojemności aż 8000 mAh z ładowaniem 80 W – według zapewnień Oppo jest to największa bateria, jaka kiedykolwiek trafiła do smartfona z rodziny Reno.

Oppo Reno17

Za wydajność odpowiada tu sprawdzony procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, współpracujący z 8 lub 12 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci masowej UFS 3.1. Zestaw aparatów obejmuje główną matrycę Sony 50 Mpix (f/1.8, OIS), moduł ultraszerokokątny 50 Mpix o polu widzenia 116 stopni z autofokusem, teleobiektyw peryskopowy 50 Mpix z 3,5-krotnym przybliżeniem optycznym i OIS oraz przednią kamerę 50 Mpix z autofokusem.

Oppo Reno17

Oba smartfony trafiły na rynek w trzech wariantach kolorystycznych – wspólnym brązie Cocoa Brown oraz specjalnej edycji Cat, a także w dwóch odcieniach bieli: Ice Moon White dla modelu bazowego i First Snow White dla wersji Pro.

Ile kosztuje seria Reno17?

Oczywiście na razie seria zadebiutowała na rynku Chińskim, gdzie ceny zaczynają się od 3599 juanów za najsłabszą konfigurację modelu podstawowego i sięgają do 4999 juanów za wariant Pro 12/512 GB. Na razie nie wiemy, kiedy urządzenia pojawią się na rynku globalnym, ale biorąc pod uwagę poprzednie premiery z tej serii, mogę obstawiać styczeń lub luty, choć na oficjalne wieści jeszcze trzeba poczekać.

Źródło: Oppo