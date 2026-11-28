Jednym z podmiotów rozwijających tę koncepcję jest amerykańska spółka AIRCO (wcześniej znana pod nazwą Air Company) z New Britain w Pensylwanii, która opracowała modułową technologię wytwarzania syntetycznego paliwa lotniczego oraz oleju napędowego bezpośrednio z wychwyconego dwutlenku węgla i wodoru, eliminując konieczność korzystania z wielkich tradycyjnych rafinerii i skracając łańcuchy logistyczne.

Zamiast centralnej dystrybucji, projekt zakłada wytwarzanie w pełni funkcjonalnego paliwa bezpośrednio w miejscach jego docelowego zużycia, co uniezależnia odbiorców od emisyjnego transportu surowcowego. Jak poinformował w wywiadzie dla serwisu Waste360 Nick Steinke, dyrektor programów rządowych i obronnych w AIRCO, sercem instalacji jest zintegrowany, kontenerowy reaktor chemiczny. Zapotrzebowanie na wodór pokrywać ma lokalna elektroliza wody, z kolei węgiel ma pochodzić z instalacji sekwestracji CO2.

Jak donosi magazyn Chemical & Engineering News, przedsiębiorstwo postawiło sobie za cel dostarczenie kompletnego systemu dla amerykańskich sił zbrojnych do 2027 roku. W zamyśle inżynierów cała infrastruktura wojskowa ma być zasilana z małego reaktora modułowego (SMR), który dostarczy ciągły i obfity strumień energii niezbędnej do jednoczesnego napędzania energochłonnej elektrolizy oraz wychwytu dwutlenku węgla.

Chociaż prezes AIRCO deklaruje w rozmowie ze stacją radiową WHYY, że proces produkcyjny pochłania więcej CO2, niż wynosi jego bilans emisyjny, eksperci do spraw zrównoważonego rozwoju podchodzą do tych obietnic z wyraźną rezerwą.

Sarah Gleeson, inżynier materiałowa z organizacji Project Drawdown, wskazuje na fundamentalną lukę bilansową przedsięwzięcia: o ile sama synteza paliwa z gazu syntezowego jest technologicznie obiecująca, o tyle deklaracja integracji bezpośredniego wychwytu z powietrza (DAC) w ramach mobilnego, kontenerowego modułu budzi wątpliwości pod względem sprawności i wydajności. Wychwyt bezpośredni wciąż pozostaje technologią nieprzetestowaną w pełnej skali i wymaga gigantycznych nakładów energii na regenerację sorbentów, przez co jej rzekoma miniaturyzacja w mobilnym formacie graniczy ze sprzecznością inżynieryjną.

Sceptycyzm potęguje fakt, że technologie sekwestracji dwutlenku węgla są chętnie promowane przez tradycyjny sektor wydobywczy jako pretekst do wydłużania eksploatacji złóż, podczas gdy nadrzędnym warunkiem powstrzymania globalnego ocieplenia pozostaje całkowite wstrzymanie wydobycia nowych paliw z ziemi.

Zbudowanie samowystarczalnej, polowej rafinerii zasilanej jądrowo stanowi technologiczną demonstrację możliwości zielonej chemii w warunkach poligonowych, lecz jej rzeczywisty wpływ na globalny bilans dekarbonizacji zależeć będzie od tego, czy wychwytywany węgiel zamknie obieg w sposób w pełni bezemisyjny, czy jedynie stworzy iluzję neutralności klimatycznej dla operacji militarnych.