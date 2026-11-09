PlayStation 6 coraz bliżej? W przyszłym roku nastąpi “znaczny progres”

Konsole do gier są teraz w trudnym momenci. Jeżeli ktoś chce obecnie kupić sprzęt z obecnej generacji, zapłaci więcej niż w momencie premiery w 2020 roku, a do tego będzie miał szczęście, jeśli w ogóle znajdzie swój egzemplarz w rozsądnej cenie. W przypadku PlayStation 5 Pro sytuacja jest jeszcze gorsza niż przy bazowych modelach, a cena podskoczyła ponad dwukrotnie w największych sklepach.

Powodem tej sytuacji jest oczywiście kryzys na rynku pamięci. Według szacunków jednego z użytkowników NeoGAF Forum, KeplerL2 (w przeszłości podającego wiarygodne informacje o podzespołach AMD), koszt pamięci operacyjnej i szybkiego dysku dla PlayStation 6 może wynieść 680 dolarów. Konsole powyżej 1000 dolarów wydają się zatem jak najbardziej realnym planem. Mimo tego Sony nie zamierza zwalniać tempa, a w ciągu roku nowa generacja konsol w ich wykonaniu nabierze kształtu.

Dla PlayStation 6 przyszły rok będzie kluczowy. Czy to oznacza szybką premierę?

Przedstawiciel Sony w rozmowie z inwestorami uspokoił ich, że premiera konsoli nowej generacji w dalszym ciągu jest “na dobrej drodze”. Lin Tao podczas ujawnienia wyników finansowych firmy dla inwestorów przyznał, że w następnym roku fiskalnym PlayStation 6 czeka “znaczny progres”. Przyznał także, że marka PlayStation będzie “kontynuowała zwiększanie zaangażowania użytkowników i nadal wzmacniała monetyzację poprzez wypuszczanie silnych gier i rozszerzanie usług”.

Następca PS5 Pro powinien być mocniejszy

Najważniejsze zdanie wiąże się bezpośrednio z premierą nowej konsoli: “Poza tym zamierzamy dokonać znacznego progresu w przygotowaniach dla platformy następnej generacji”. Nie jest to bezpośrednia deklaracja prezentacji sprzętu czy nawet obietnica premiery w nadchodzącym roku. Wiele źródeł szacuje, że premiera w 2027 roku jest już nierealna i że najwcześniejszy termin to połowa 2028 roku.

Sony chce dobrze spożytkować czas, który pozostał do premiery: “Dla wzrostu w przyszłości, musimy przyłożyć dużą wagę do nowej platformy i wykonać w tym celu niezbędne inwestycje. Musimy wspierać solidność naszej platformy i przemyśleć, jak racjonalnie w nią inwestować”. To zdanie pokrywa się z wizją przedstawioną przez Microsoft, wedle której nowa generacja konsol może stanowić wyzwanie polegające na stworzeniu nowej strategii zarabiania na niej ze względu na wysoki koszt, który może powstrzymać kupujących.

Czy Sony będzie ścigać się z Microsoftem?

Zwycięstwo sprzedażowe w tej generacji konsol daje Sony podstawy do tego, by spodziewać się rzeszy fanów chętnych na wybranie następnej generacji. PlayStation 6 może nam objawić się w formie stacjonarnej oraz przenośnej. Podobne plany na rozwój platformy ma Microsoft, przy czym Asha Sharma (szefowa dywizji Xbox) zakłada, że jeszcze w 2027 roku na rynek trafi przenośna konsola nowej generacji. Do tego w przypadku Project Helix możemy doczekać się wielu wersji “konsol”, które będą komputerami od różnych dostawców, np. ASUSa czy MSI.

Częścią strategii Sony może być wypuszczenie przenośnej konsoli PlayStation 6

Nowa generacja konsol będzie zatem najpewniej miała jeszcze więcej wspólnego z komputerami niż obecnie, co zapewne nie wróży dobrze, jeśli chodzi o złamywanie zabezpieczeń i emulowanie konsol na komputerach. A to wszystko może przełożyć się na trudny start nowej generacji i brak zachęty dla graczy oraz deweloperów, by porzucić obecne platformy.

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Szacuje się, że konsola od Microsoftu może kosztować nawet 1800 dolarów, jeśli weźmiemy pod uwagę obecną cenę podzespołów. Fortune przewiduje, że to najgorszy scenariusz, a sprzęt trafi na rynek z ceną w przedziale od 1200 do 1800 dolarów. Opóźnienie premiery mogłoby pomóc w obniżeniu kosztów, zwłaszcza przy rosnącym oporze dotyczącym rozwoju AI. Zarówno Sony, jak i Microsoft będą musiały zdecydować, czy postawić na późniejszą premierę, czy zaryzykować i liczyć na fanów poszukujących nowej jakości rozgrywki.