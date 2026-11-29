Skutki widać przy każdej tablicy, gdzie aż nauczyciele muszą regularnie powtarzać te same polecenia, bo młodzież gubi wątek w połowie zdania. Czasem nawet proste zdania musza być powtarzane, co naprawdę nie brzmi dobrze.

Najbardziej uderzające są jednak szacunki dotyczące samego czasu skupienia. Według kadry pedagogicznej młodzież w wieku 11–18 lat potrafi utrzymać uwagę na jednej czynności średnio przez 16 minut. We Włoszech ten wynik sięga 19 minut, w Wielkiej Brytanii wynosi 16, natomiast w Polsce spada do zaledwie 13 minut. Tyle wystarczy na obejrzenie połowy odcinka serialu komediowego, ale na pewno nie na spokojne przyswojenie nowego materiału z fizyki czy historii.

To nie ekrany są złe, tylko sposób, w jaki po nie sięgamy

Szukając winnych takiego stanu rzeczy najłatwiej byłoby oczywiście zrzucić całą winę na smartfony, laptopy i tablety, ogłaszając wielki powrót do kredy i tablicy. Problem w tym, że sami nauczyciele widzą sprawę znacznie trzeźwiej. Cyfrowe narzędzia na dobre zadomowiły się w edukacji – według szacunków 35 proc. ćwiczeń odbywa się dziś na ekranach indywidualnych (komputerach czy telefonach), a 47 proc. z wykorzystaniem dużych, wspólnych wyświetlaczy w klasie.

Sama w sobie technologia nie jest więc problemem, co zresztą zaznacza aż 80 proc. badanych. Również liczba spędzanych przed ekranem minut sama w sobie nie musi prowadzić do spadku koncentracji. O wiele gorszy jest tutaj chaotyczny sposób korzystania z urządzeń i ciągłe skakanie między bodźcami, których na smartfonie czy komputerze mamy sporo.

Prawda jest bowiem taka, że za coraz krótszy czas skupienia odpowiada przede wszystkim skakanie między różnymi czynnościami. Chodzi o sytuacje, gdy oglądamy spokojnie filmik i nagle dostajemy powiadomienie. Nasza uwaga skacze z oglądania na alert i nawet jeśli nie jest on ważny, koncentracja została już zakłócona. Podobnie działa to w głośnym pomieszczeniu, bo dźwięki wokół też nas rozpraszają.

Chociaż szkoły od dawna inwestują w technologie i sprzęty, by móc uczyć dzieci w sposób bardziej przystosowany do naszych czasów, to jednocześnie często brakuje takim urządzeniom instrukcji obsługi w wymiarze dydaktycznym. Ponad połowa uczestników badania (63 proc.) przyznaje wprost, że pracownicy ich placówek nie otrzymali odpowiedniego szkolenia ani wsparcia w zakresie sensownego wykorzystywania technologii edukacyjnych.

Nic dziwnego, że cztery piąte nauczycieli deklaruje chęć skorzystania z praktycznych narzędzi, które pomogą im odbudować uważność w klasie.

Program „Proszę o uwagę”, czyli trening skupienia zamiast zakazów

W odpowiedzi na te wyniki Epson, organizacja European Schoolnet oraz profesor Sam Wass – neurobiolog, psycholog dziecięcy i autor książki „Sposób na rozpraszacze” („Take Action on Distraction”) – uruchomili inicjatywę „Proszę o uwagę” („Attention, Class”). Zamiast demonizować elektronikę i wyrzucać ją za drzwi klasy, program stawia na praktyczne materiały dydaktyczne, które uczą młodzież, jak działa ich własny mózg w starciu z rozpraszaczami, jak planować przerwy i dlaczego ciągłe przełączanie się między zadaniami zabija zapamiętywanie.

Jak trafnie zauważa profesor Sam Wass, ludzka uwaga nie działa jak kuchenny minutnik, który odmierza kilkanaście minut i po prostu się wyłącza. O tym, czy się skupimy, decyduje rodzaj zadania, otoczenie i sposób podania informacji. Dlatego nowoczesna lekcja nie powinna polegać na wybieraniu między kartką papieru a laptopem, lecz na mądrym łączeniu wspólnego ekranu, dyskusji, tradycyjnego druku i pracy własnej tak, by technologia faktycznie pomagała w nauce zamiast zamieniać klasę w ciągły festiwal powiadomień. Przygotowane w ramach programu materiały są już dostępne bezpłatnie dla szkół w całej Europie w sześciu językach, w tym w pełni po polsku i można pobrać je z tej strony.