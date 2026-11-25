AI maksymalnie uprościło zakupy, zdejmując z nas żmudne czynności, które wcześniej wymagały dużo pracy. Teraz Gemini czy ChatGPT mogą w kilka sekund podpowiedzieć najlepszy produkt, a nam pozostaje tylko go potem kupić. Z najnowszego badania „Customer Journey 2026. Poszukiwanie i zakup produktów online”, zrealizowanego przez agencję Minds&Roses, wynika, że właśnie tak wygląda teraz nasza zakupowa codzienność.

AI jest świetnym doradcą, ale portfela jej jeszcze nie powierzamy

Są przedmioty, które kupuje się od razu i jedyne, na co się patrzy, to kolor lub ewentualnie skład. Są jednak również i takie, w których specyfikację trzeba mocno się zagłębić, a ostateczny zakup jest też bardzo uzależniony od opinii czy testów w sieci. Dotyczy to zwłaszcza AGD i elektroniki, gdzie same zapewnienia producenta nie wystarczają do przekonania nas do sięgnięcia po portfel.

Kiedyś robiliśmy to sami, otwierając kolejne karty, czytając to, co tam się znajdowało, robiąc nawet tabelki, by móc lepiej porównać przedmioty. Dziś na wyciągnięcie ręki mamy zaawansowane narzędzia, które robią to za nas. I chętnie z tego korzystamy. Jak wynika ze wspomnianego badania, w ostatnich miesiącach podczas robienia zakupów z narzędzi takich jak ChatGPT, Gemini czy Copilot korzystał już co trzeci polski e-konsument (33 proc.).

Wśród młodszych kupujących ten odsetek jest jeszcze większy – w pokoleniu Z po cyfrowe wsparcie sięga niemal co druga osoba, a w grupie milenialsów robi to 37 proc. badanych. Trudno się zresztą dziwić, zwłaszcza w gorącym okresie wyprzedaży takich jak Black Weeks, kiedy zalew promocji potrafi przyprawić o zawrót głowy, a nie możemy poświęcić połowy dnia tylko na czytanie specyfikacji. Chcąc upolować dobry produkt w atrakcyjnej cenie (deklaruje to aż 83 proc. z nas) coraz chętniej delegujemy wstępną selekcję algorytmom.

Ogólnie rzecz biorąc, najchętniej radzimy się AI tam, gdzie łatwo utonąć w parametrach i składach, czyli w elektronice, kosmetykach i produktach z kategorii uroda, a także w modzie, zdrowiu czy wyposażeniu domu i ogrodu.

Jednak o ile z radością oddajemy AI żmudne porównywanie cech produktów (robi to 40 proc. badanych) czy prosimy ją o spersonalizowane rekomendacje (takie wykorzystanie deklaruje 39 proc. respondentów), to nasze zaufanie do technologii ma swoje granice. Dla 37 proc. badanych wykorzystanie sztucznej inteligencji do zakupów jest determinowane chęcią zaoszczędzenia czasu.

Nie da się nie zauważyć, że AI stało się dla nas takim znajomym, który zna się na wszystkim i chętnie doradzi, ale któremu nie oddamy własnego portfela. To bardzo ciekawe, bo kiedy przychodzi do płacenia i finalizowania transakcji, już tak chatbotom nie ufamy, co akurat jest zjawiskiem bardzo dobrym. Chociaż w wielu przypadkach te narzędzia mogą już umożliwiać zakupy bez wychodzenia z witryny, dla przeszło połowy badanych właśnie w tym miejscu leży granica.

Podpowiedzi? Super. Sam zakup? Tu już ponad połowa (53 proc.) woli skorzystać z zaufanej platformy handlowej, a niemal co piąty badany (19 proc.) wybiera tradycyjny sklep stacjonarny. Zaledwie 13 proc. ankietowanych dokonuje transakcji bezpośrednio wewnątrz aplikacji AI czy czatbotów. Innymi słowy – lubimy, gdy AI odwali za nas czarną robotę, ale pieniądze wolimy zostawić w sprawdzonym, bezpiecznym miejscu, gdzie znamy zasady zwrotów i dostawy. To bardzo mądre podejście.

Na końcu tej ścieżki niemal zawsze czeka Allegro

Nikogo chyba nie zaskoczy fakt, że na końcu tej zakupowej drogi bardzo często lądujemy na Allegro – zakupy finalizuje tam (lub zamierza sfinalizować) 43 proc. wszystkich badanych. Co więcej, wśród osób, które zaczynają poszukiwania na platformach marketplace, aż 79 proc. wybiera właśnie ten serwis, a niemal tyle samo (również 79 proc.) spośród startujących na Allegro tam też domyka transakcję. To najlepiej pokazuje nasz poziom zaufania do serwisu.

Badanie Minds&Roses pokazało nam jeszcze jedną, bardzo ciekawą zmianę w naszych zakupowych nawykach. Wcześniej znalezienie odpowiedniego produktu nie było łatwe i doskonale odzwierciedlał to sposób, w jaki wyszukiwaliśmy oferty. Zamiast konkretnego startu, przeszukiwaliśmy, czasem nieco bez celu. Dziś aż 43 proc. klientów Allegro od razu wpisuje konkretną nazwę produktu w wyszukiwarce serwisu. Konsumenci wchodzą tam już ze sprecyzowaną potrzebą – często po tym, jak wstępny research zrobili wcześniej w sieci czy z pomocą narzędzi AI, i teraz z gotowym modelem przeskakują bezpośrednio na platformę sprzedażową.

Widać to szczególnie w codziennych kategoriach: od środków czystości i artykułów dla zwierząt, po dom i ogród oraz motoryzację. Chociaż używamy tu też wyszukiwarki Google, w większości przypadków chętniej zaczynamy od Allegro i tam też w sumie kończymy. Zamiast przełączać się potem na nową witrynę, finalizujemy zakup tam, gdzie zaczęliśmy. Chcemy po prostu załatwić wszystko od ręki i jak najszybciej. Allegro bardzo to ułatwia, pokazując przewidywany czas dostawy czy oferując darmową wysyłkę dla klientów Smart!. Mając takie możliwości, zwykle wolimy pozostać w serwisie niż szukać gdzie indziej, bo nawet jeśli w innym sklepie produkt będzie tańszy, to może dojść do tego również droga lub długa wysyłka. Nie chce nam się tak kombinować i stawiamy na wygodę, zwłaszcza kiedy wchodzimy w tak intensywny zakupowo okres, jak ten przedświąteczny.