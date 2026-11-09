Ranking drukarek do laptopa – TOP 10 najlepszych drukarek na 2026

A dziś oferta jest naprawdę bogata. Dostępne są urządzenia komunikujące się przez USB, Wi-Fi, a w bardziej rozbudowanych konstrukcjach także przez Ethernet. Wybór drukarki do laptopa nie powinien być podyktowany jedynie możliwościami w kontekście łączności, bo drukarka to nadal drukarka, a ta musi spełniać konkretne założenia i wymagania poszczególnych grup użytkowników. Jedni wybiorą klasyczną, tanią drukarkę do laptopa pracującą w domowych warunkach, inni kombajny potrafiące obsłużyć wiele stanowisk komputerowych. Tylko jaki konkretnie model wybrać? Jaka drukarka do laptopa będzie najlepsza? Oto nasz ranking TOP 10 na 2026 rok.

Najlepsze drukarki do laptopa – ranking TOP 10

Ranking drukarek do laptopa obejmuje urządzenia z różnych segmentów. Są tutaj niewielkie modele atramentowe przeznaczone do domu, drukarki ze zbiornikami na atrament dla osób drukujących częściej, konstrukcje przygotowane do Home Office oraz monochromatyczne urządzenie laserowe.

Canon PIXMA TS4150i

Canon PIXMA TS6550i

Canon PIXMA TS7550i

Canon G3470

Brother MFC-T930DW

Brother DCP-T435W

Epson EcoTank L3271

Epson EcoTank M2120

HP LaserJet M140w

HP Smart Tank 580

Canon PIXMA TS4150i

Canon PIXMA TS4150i jest niewielkim urządzeniem atramentowym 3w1, które potrafi nie tylko drukować, ale również skanować i kopiować. Obudowa o wymiarach 374 x 355 x 168 mm pozwala ustawić ją nawet na niedużym biurku czy półce, gdzie nie trzeba prowadzić żadnego przewodu do laptopa. Może korzystać też kartridży XL, pozwalających wydrukować do 300 stron. Do tego dochodzi automatyczny druk dwustronny oraz szybkość do 14 stron na minutę w czerni i 9 stron na minutę w kolorze według norm ISO. Jest to bardzo tania w zakupie drukarka o niewielkich gabarytach, która świetnie sprawdzi się dla ucznia czy całej rodziny drukującej w czerni i kolorze.

Połączenie z laptopem może odbywać się przez USB albo dwupasmowe Wi-Fi. Pierwsza opcja jest odpowiednia dla osoby, która trzyma komputer bezpośrednio obok drukarki, druga pozwala umieścić urządzenie w innym miejscu i korzystać z niego z laptopa przez domową sieć. Model obsługuje także AirPrint, Mopria oraz aplikację Canon PRINT. Jeśli szukasz taniej drukarki do laptopa, właśnie ją znalazłeś.

Canon PIXMA TS6550i

Canon PIXMA TS6550i również należy do kompaktowych urządzeń atramentowych 3w1 i oferuje identyczne parametry co TS4150i. To czego TS4150i nie ma to ekran OLED o przekątnej 1,42” z możliwością konfiguracji za pomocą kodu QR, zwiększających wygodę obsługi. Tu zatem dochodzi po prostu dodatkowa funkcjonalność.

Z laptopem TS6550i można połączyć przez dwupasmowe Wi-Fi albo przewodowo za pomocą USB. Wi-Fi będzie wygodne wtedy, gdy drukarka ma znajdować się poza bezpośrednim zasięgiem komputera, natomiast USB sprawdzi się przy stanowisku, na którym oba urządzenia stoją obok siebie. Właściciele MacBooków powinni pamiętać o odpowiednim przewodzie lub przejściówce przy połączeniu USB (jeśli nie mają USB-A), natomiast użytkowników telefonów i tabletów, ucieszy fakt obecności AirPrint, Mopria i Canon PRINT. Dopłata względem TS4150i za wspomniany ekran OLED i kod QR to zaledwie ok. 40 zł i jeśli zależy nam na równie dobrej jakości druku i niskiej cenie zakupu z dodatkowymi możliwościami i wygodą obsługi, jak najbardziej warto ją kupić.

Canon PIXMA TS7550i

Canon PIXMA TS7550i jest atramentowym urządzeniem wielofunkcyjnym, które poza drukowaniem oferuje skanowanie i kopiowanie. Jednym z ważniejszych elementów wyposażenia jest automatyczny podajnik dokumentów ADF na 35 arkuszy. Przy większej liczbie stron pozwala on automatycznie podawać kolejne kartki do skanowania lub kopiowania. Drukarka osiąga do 14 stron na minutę w czerni oraz 9 stron na minutę w kolorze i została wyposażona w ekran OLED. Jest więc bardziej rozbudowana od podstawowych modeli z tego samego segmentu, szczególnie jeśli użytkownik regularnie pracuje z wielostronicowymi dokumentami.

Laptop może komunikować się z TS7550i przez Wi-Fi albo USB. Bezprzewodowe połączenie sprawdzi się w domu i Home Office, gdzie drukarka może stać w innym miejscu niż komputer, a USB będzie dobrym wyborem przy bezpośrednim połączeniu. Jest tu również AirPrint, Mopria i aplikacja Canon PRINT, dzięki czemu można korzystać z niego także za pomocą telefonu czy tabletu. TS7550i jest skierowana do użytkowników domowych, uczniów, studentów i osób pracujących zdalnie, które poza drukowaniem potrzebują skanowania oraz kopiowania większej liczby stron, ale nie chcą płacić grubych setek złotych na typowe urządzenie biurowe, które swoją wielkością zdominuje całą dostępną przestrzeń na biurku czy w salonie.

Canon PIXMA G3470

Jeśli drukarka ma służyć przede wszystkim do pracy z laptopem, warto zwrócić uwagę nie tylko na dostępne połączenia, ale również na sposób działania samej drukarki. Canon PIXMA G3470 wykorzystuje system MegaTank, w którym tusz trafia do wbudowanych zbiorników z butelek, a rozwiązanie to jest przeznaczone między innymi dla osób drukujących dużo i często, zarówno dokumenty tekstowe, jak i kolorowe materiały. Urządzenie pełni jednocześnie funkcję skanera i kopiarki, więc może zastąpić kilka osobnych sprzętów i przy wymiarach 416 x 337 x 177 mm powinno znaleźć miejsce na biurku w domowym gabinecie lub pokoju ucznia.

Model można połączyć z laptopem bezprzewodowo przez Wi-Fi albo za pomocą kabla USB. Obsługa komputerów z Windows i macOS ułatwia dopasowanie drukarki do różnych stanowisk pracy, a Canon PRINT pozwala zarządzać drukowaniem również z poziomu urządzeń mobilnych. Dodatkowym udogodnieniem jest zgodność z AirPrint i Mopria, czyli rozwiązaniami umożliwiającymi drukowanie ze smartfonów i tabletów.

Ze względu na swoją specyfikę, PIXMA G3470 idealnie sprawdzi się tam, gdzie drukuje się często zarówno materiały czarno-białe jak i kolorowe, dla ludzi chcących nabyć nowoczesne urządzenie wielofunkcyjne z Wi-Fi i niskimi kosztami eksploatacji.

Brother MFC-T930DW

Brother MFC-T930DW wykorzystuje system zbiorników na atrament i została zaprojektowana z myślą o regularnym drukowaniu. Urządzenie osiąga do 17 stron na minutę w czerni i 16,5 strony na minutę w kolorze. Oprócz drukowania oferuje skanowanie, kopiowanie oraz faksowanie, a automatyczny podajnik dokumentów mieści 20 arkuszy. Automatyczny druk dwustronny pozwala dodatkowo ograniczyć liczbę zużywanych kartek i jest to konstrukcja wyraźnie bardziej biurowa niż podstawowe modele atramentowe, dlatego dobrze pasuje do stanowisk, na których laptop służy do przygotowywania większej liczby dokumentów, choć nie tak rozbudowanych jak w GX4040.

MFC-T930DW może komunikować się z laptopem przez USB, Wi-Fi lub Ethernet. Bezpośredni przewód sprawdzi się przy pojedynczym stanowisku, Wi-Fi pozwoli korzystać z drukarki bez kabli, natomiast LAN umożliwi włączenie jej do lokalnej infrastruktury sieciowej. Model obsługuje również AirPrint i Mopria.

Brother DCP-T435W

Brother DCP-T435W jest prostszym urządzeniem atramentowym ze zbiornikami na dolewany atrament. Drukuje, skanuje i kopiuje, a jego wydajność sięga 16 stron na minutę w czerni i 9 stron na minutę w kolorze według norm ISO. Obudowa ma wymiary 390 x 343 x 149 mm, więc mimo stosunkowo dużej szerokości pozostaje niska i może dobrze pasować do niewielkiego stanowiska z laptopem. Model jest przeznaczony przede wszystkim do domowych dokumentów, materiałów szkolnych i pracy zdalnej.

Połączenie z laptopem jest możliwe przez USB oraz Wi-Fi. DCP-T435W obsługuje także AirPrint, Mopria i aplikację Brother Mobile Connect, dlatego może współpracować również ze smartfonem czy tabletem. Jest to rozwiązanie dla osoby, która chce drukować częściej niż wypada to robić w typowych modelach kartridżowych, ale nie potrzebuje funkcji dla bardziej rozbudowanych urządzeń biurowych.

Epson EcoTank L3271

Epson EcoTank L3271 jest kolorową drukarką 3w1 wykorzystującą system stałego zasilania atramentem. Zbiorniki znajdują się w obudowie i są uzupełniane za pomocą butelek, dzięki czemu model został przygotowany do regularnego drukowania. Urządzenie oferuje drukowanie, skanowanie i kopiowanie, a jego deklarowana wydajność to do 10 stron na minutę w czerni oraz 5 stron na minutę w kolorze. Taki zestaw pasuje do domu, nauki i niewielkiego Home Office, szczególnie gdy użytkownik chce drukować również materiały kolorowe.

L3271 może połączyć się z laptopem przez USB, Wi-Fi lub Wi-Fi Direct. USB zapewnia klasyczne połączenie przewodowe, Wi-Fi pozwala korzystać z drukarki w domowej sieci, a Wi-Fi Direct umożliwia bezpośrednią komunikację z kompatybilnym urządzeniem. Epson oferuje również Epson Connect, AirPrint i Mopria. Model będzie dobrym wyborem dla użytkownika laptopa, który drukuje regularnie i chce ograniczyć częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, ale nie potrzebuje wysokiej prędkości charakterystycznej dla urządzeń biurowych.

Epson EcoTank M2120

Epson EcoTank M2120 to monochromatyczne urządzenie atramentowe z systemem stałego zasilania tuszek z butelki, która może wystarczyć nawet na 5000 stron. Model drukuje wyłącznie w czerni i oferuje drukowanie, skanowanie i kopiowanie, a jego szybkość sięga 15 stron na minutę. Jest to sprzęt przeznaczony przede wszystkim do dokumentów tekstowych, dlatego dobrze pasuje do użytkowników, dla których kolor nie ma większego znaczenia.

Laptop może komunikować się z M2120 przez USB, Wi-Fi lub Wi-Fi Direct. Do dyspozycji są także Epson Connect, AirPrint i Mopria. M2120 jest skierowana do osób, które drukują dużo czarno-białych dokumentów i potrzebują urządzenia do domu, nauki lub niewielkiego biura, ale nie chcą ponosić kosztów eksploatacji związanych z kolorowym drukiem.

HP LaserJet M140w

HP LaserJet M140w jest monochromatycznym urządzeniem laserowym 3w1. Drukarka została przygotowana do pracy z czarno-białymi dokumentami i korzysta z tonera zamiast atramentu. Oferuje drukowanie, skanowanie i kopiowanie, a jej szybkość dochodzi do 20 stron na minutę. Ten model dobrze pasuje do dokumentów tekstowych, formularzy czy materiałów, w których kolor nie jest potrzebny i może to robić nieregularnie, z racji tego, że toner nie wysycha.

M140w łączy się z laptopem przez USB albo Wi-Fi, a dodatkowo obsługuje Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria i aplikację HP. Dzięki temu komputer może korzystać z drukarki bezpośrednio albo przez sieć bezprzewodową.

HP Smart Tank 580

HP Smart Tank 580 jest kolorową drukarką atramentową wyposażoną w zbiorniki na dolewany atrament. Oferuje drukowanie, skanowanie i kopiowanie, a jej szybkość wynosi do 12 stron na minutę w czerni oraz 5 stron na minutę w kolorze. Wykorzystuje czarny pigmentowy atrament oraz barwnikowe atramenty kolorowe. Jest to konstrukcja przeznaczona do domowego drukowania dokumentów, materiałów szkolnych oraz treści, w których potrzebne są również kolorowe elementy.

Z laptopem Smart Tank 580 można połączyć przez USB, Wi-Fi lub Wi-Fi Direct. USB pozwala na bezpośrednią komunikację z komputerem, Wi-Fi umożliwia korzystanie z urządzenia w domowej sieci, a Wi-Fi Direct zapewnia dodatkową opcję bezpośredniego połączenia. Model obsługuje także AirPrint i Mopria. To propozycja dla użytkownika domowego, który drukuje kolorowe materiały stosunkowo regularnie i potrzebuje zbiornikowego systemu atramentowego zamiast klasycznych kartridży.

Podsumowanie rankingu drukarek do laptopa

Wybierając drukarkę do laptopa, warto w pierwszej kolejności sprawdzić dostępne sposoby komunikacji. Wszystkie urządzenia z naszego zestawienia mogą współpracować z komputerem przez USB i Wi-Fi, dzięki czemu użytkownik może zdecydować, czy bardziej odpowiada mu przewód, czy połączenie bezprzewodowe.

Najważniejsza jest jednak specyfika, bo pierwsze trzy drukarki z zestawienia idealnie spiszą się w domowych, typowych warunkach u użytkowników chcących nabyć tanią drukarkę o wysokiej jakości druku kolorowego i czarno-białego. Dla bardziej wymagających przewidziana została natomiast drukarka na dolewane tusze, bo taki PIXMA G3470 realnie wpływa na koszty dalszej eksploatacji przy częstym drukowaniu.

Swoją drogą, kupując drukarkę Canon, możesz dodatkowo otrzymać cashback. W promocji biorą udział m.in. modele Canon PIXMA TS4150i, na który przysługuje 40 zł zwrotu, TS6550i z cashbackiem w wysokości 50 zł oraz TS7550i, za który otrzymasz 100 zł. Dodatkowo w przypadku każdego z tych modeli możesz zgarnąć kolejne 20 zł za napisanie opinii o zakupionym produkcie. Promocja trwa do 15 listopada 2026 roku, a zakup należy zarejestrować w ciągu 30 dni od jego dokonania.

Użytkownicy, którzy nie chcą drukarki kolorowej, czy ogólnie uniwersalnej, bo zarówno monochromatycznej i kolorowej w jednym, mogą natomiast wybrać klasyczny laser, np. LaserJet M140W, szczególnie wtedy, kiedy drukują nieregularnie.

Na co zwracać uwagę przy wyborze drukarki do laptopa?

Najważniejszą kwestią pozostaje sposób komunikacji z komputerem. USB jest rozwiązaniem prostym i bezpośrednim, ale wymaga fizycznego połączenia laptopa z drukarką. Wi-Fi pozwala ustawić urządzenie w innym miejscu i korzystać z niego z kilku komputerów. Ethernet warto rozważyć przy bardziej rozbudowanym stanowisku domowym lub firmowym.

Przed zakupem dobrze jest także sprawdzić zgodność z systemem operacyjnym. W Windows istotna będzie dostępność odpowiednich sterowników, natomiast przy macOS warto sprawdzić wsparcie dla konkretnej wersji systemu oraz obsługę AirPrint. Warto też zweryfikować porty znajdujące się w laptopie. Nowsze komputery często korzystają z USB-C, podczas gdy wiele drukarek nadal ma klasyczne USB-B po stronie urządzenia i USB-A po stronie laptopa. Tu będzie wymagana przejściówka lub odrębny kabel USB-B do USB-C.

Znaczenie ma również sposób drukowania. Kartridżowa drukarka atramentowa może być sensownym rozwiązaniem przy niewielkiej liczbie wydruków i okazjonalnym użytkowaniu. Modele ze zbiornikami są lepiej przystosowane do regularnego drukowania większej liczby stron. Laser będzie natomiast interesującym rozwiązaniem dla osób skupionych na czarno-białych dokumentach, szczególnie jeśli drukowanie odbywa się nieregularnie.