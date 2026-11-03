Ranking drukarek wielofunkcyjnych 2026 – TOP 10 najlepszych modeli

Na rynku znajdziemy jednak bardzo różne konstrukcje. Jedne są niewielkimi urządzeniami przeznaczonymi do okazjonalnego drukowania w domu, inne mają zbiorniki na dolewany atrament i zostały przygotowane z myślą o większej liczbie stron. Są też modele wyposażone w automatyczny podajnik dokumentów, faks, automatyczny druk dwustronny czy możliwość podłączenia do firmowej sieci a na dodatek można wybrać nie tylko atrament, ale również wielofunkcyjną drukarkę laserową. Różnice dotyczą również sposobu komunikacji, szybkości pracy oraz kosztów eksploatacji, dlatego przed zakupem warto zastanowić się, do czego drukarka będzie wykorzystywana najczęściej. Oto nasz ranking najlepszych drukarek wielofunkcyjnych na 2026 rok.

Najlepsze drukarki wielofunkcyjne – ranking TOP 10

Poniższe zestawienie obejmuje dziesięć wielofunkcyjnych drukarek na 2026 rok. W rankingu znalazły się zarówno modele atramentowe z kartridżami, jak i urządzenia wykorzystujące system stałego zasilania tuszem czy laserowe.

Miejsce 1 Canon PIXMA TS4150i

Miejsce 2 Canon PIXMA TS6550i

Miejsce 3 Canon PIXMA TS7550i

Miejsce 4 Canon PIXMA G3470

Miejsce 5 Brother MFC-T930DW

Miejsce 6 Brother DCP-T435W

Miejsce 7 Epson EcoTank L3271

Miejsce 8 Epson EcoTank M2120

Miejsce 9 HP LaserJet M140w

Miejsce 10 HP Smart Tank 580



Canon PIXMA TS4150i

Canon PIXMA TS4150i jest kompaktowym urządzeniem wielofunkcyjnym typu 3w1, przygotowanym przede wszystkim z myślą o korzystaniu w domowych warunkach. W jednej obudowie znalazły się drukarka, skaner oraz kopiarka, a za nanoszenie obrazu odpowiadają wymienne wkłady atramentowe z głowicą FINE. Konstrukcja ma zaledwie 374 x 355 x 168 mm, więc nie wymaga dużej przestrzeni roboczej i można ją bez większych problemów ustawić nawet na niewielkim biurku. Producent przewidział również automatyczny druk dwustronny, który przydaje się podczas przygotowywania dłuższych dokumentów, materiałów dla ucznia czy różnego rodzaju notatek.

Pod względem szybkości urządzenie osiąga według norm ISO do 14 stron na minutę w czerni i do 9 stron na minutę w kolorze, a przy większym zapotrzebowaniu na druk można zastosować kartridże XL, których wydajność sięga do 300 stron. Komunikacja w tym wypadku nie musi też ograniczać się do przewodu podłączonego do komputera. TS4150i korzysta bowiem z dwupasmowego Wi-Fi, a także obsługuje AirPrint, Mopria oraz aplikację mobilną Canon PRINT. Pozwala to wysyłać dokumenty bezpośrednio ze smartfona lub tabletu, co jest wygodne szczególnie wtedy, gdy użytkownik nie chce za każdym razem korzystać z komputera.

TS4150i to zatem świetna propozycja dla rodziny, uczniów czy studentów, którzy chcą nowoczesnego i taniego urządzenia wielofunkcyjnego oferującego znakomitą jakość druku, zarówno czarno-białego, jak i kolorowego.

Canon PIXMA TS6550i

Canon PIXMA TS6550i pozostaje w segmencie kompaktowych drukarek atramentowych, ale producent dołożył tutaj kilka elementów ułatwiających codzienną obsługę. To również urządzenie 3w1, więc użytkownik otrzymuje drukarkę, skaner i kopiarkę w obudowie o wymiarach 374 x 355 x 168 mm. W konstrukcji zastosowano wymienne kasety z atramentem, a na panelu znalazł się 1,42-calowy wyświetlacz OLED. Przydatnym dodatkiem jest także możliwość wykorzystania kodu QR podczas konfiguracji urządzenia z siecią.

Pod względem wydajności, TS6550i podobnie do TS4150i, oferuje do 14 obrazów na minutę w czerni oraz 9 obrazów na minutę w kolorze. Drukarka obsługuje dwupasmowe Wi-Fi, dlatego może komunikować się z komputerami i urządzeniami mobilnymi bez konieczności bezpośredniego połączenia przewodowego, a do tego dochodzą AirPrint, Mopria oraz aplikacja Canon PRINT. Daje to możliwość rozpoczęcia drukowania z telefonu lub tabletu równie łatwo jak z tradycyjnego komputera, tylko bez potrzeby łączenia się z drukarką za pomocą kabla, czy nawet posiadania dedykowanego stanowiska komputerowego.

TS6550i będzie pasować do domu, w którym z drukarki korzysta więcej niż jedna osoba, a wszyscy oni chcą uzyskać dostęp do świetnej drukarki oferującej wysoką jakość druku zarówno monochromatycznego jak i kolorowego. Model może służyć rodzinie do dokumentów, materiałów edukacyjnych oraz codziennych wydruków związanych z pracą i nauką. Dodatkowym argumentem pozostaje możliwość stosowania kartridży XL o wydajności do 300 stron. Ten model zainteresuje więc osoby, którym zależy na niewielkich gabarytach, komunikacji bezprzewodowej i kilku funkcjach dodatkowych względem podstawowej drukarki wielofunkcyjnej, jaką jest TS4150i. Nieco droższej, bo o ok. 40 zł, ale nadal ultrataniej.

Canon PIXMA TS7550i

Canon PIXMA TS7550i to bardziej rozbudowana drukarka wielofunkcyjna 3w1 w tej serii, która nadal korzysta z kartridży atramentowych, ale oferuje wyposażenie przydatne podczas pracy z większą liczbą dokumentów. Oprócz drukarki użytkownik otrzymuje płaski skaner oraz kopiarkę, natomiast istotnym dodatkiem jest automatyczny podajnik dokumentów ADF mieszczący do 35 arkuszy. Dzięki niemu nie trzeba ręcznie przekładać każdej kartki podczas kopiowania lub skanowania wielostronicowych materiałów. Jest przez to nieco wyższa niż TS4150i i 6550i, ale zdecydowanie bardziej ułatawia pracę przy większych wolumenach.

Drukowanie odbywa się z szybkością do 14 stron na minutę w czerni i do 9 stron na minutę w kolorze, a pierwszy wydruk może być gotowy po około 7,5 sekundy w trybie monochromatycznym oraz około 9,5 sekundy w kolorze. Za komunikację bezprzewodową odpowiada dwupasmowe Wi-Fi, a użytkownik może dodatkowo korzystać z AirPrint, Mopria i aplikacji mobilnej Canona. Drukarka może więc działać w domowej sieci bez konieczności ustawiania jej bezpośrednio przy komputerze, bo równie dobrze można to robić z innego pokoju z kanapy.

TS7550i jest szczególnie interesująca dla osób, które potrzebują urządzenia do częstszego skanowania i kopiowania dokumentów, ze względu na ADF, ale nie chcą wydawać niemałej fortuny na typowe urządzenie biurowe i nadal oczekują bardzo wysokiej jakości druku czarno-białego jak i kolorowego.

Canon PIXMA G3470

Canon PIXMA G3470 to wielofunkcyjna drukarka atramentowa z systemem MegaTank, przeznaczona między innymi do domowego biura, nauki i pracy zdalnej dla osób, które potrzebują regularnego drukowania. Przy wymiarach 416 x 337 x 177 mm można ją swoją drogą ustawić nawet na niewielkim biurku czy (a to już dzięki Wi-Fi) nawet na półce w salonie. Zamiast wymiennych kartridży urządzenie wykorzystuje zbiorniki napełniane atramentem z butelek i jest to rozwiązanie, gdy istotne są zarówno wygoda uzupełniania tuszu, jak i możliwość przygotowywania dużej liczby dokumentów czarno-białych oraz kolorowych.

Drukarkę można połączyć z komputerem na dwa sposoby, a dokładnie bezprzewodowo przez Wi-Fi lub przewodowo za pomocą portu USB. Dzięki temu Canon PIXMA G3470 sprawdzi się zarówno w konfiguracji z komputerem z systemem Windows, jak i z MacBookiem. Do dyspozycji użytkownika pozostaje także aplikacja Canon PRINT oraz funkcje Apple AirPrint i Mopria, ułatwiające drukowanie z urządzeń mobilnych. Ta drukarka będzie świetnym wyborem zatem nie tylko do klasycznego stanowiska z komputerem, ale do wszystkich urządzeń w domu i jeśli operujesz na dużych wolumenach, a na dodatek chcesz wysoką jakość zarówno druku czarno-białego jak i kolorowego, właśnie znalazłeś swoją nową drukarkę w bardzo atrakcyjnej cenie.

Brother MFC-T930DW

Brother MFC-T930DW jest atramentową drukarką wielofunkcyjną, tym razem 4w1, której wyposażenie obejmuje drukarkę, skaner, kopiarkę oraz faks. Model korzysta z systemu zbiorników na dolewany atrament, dzięki czemu zamiast wymieniać klasyczne kartridże użytkownik uzupełnia zapas tuszu za pomocą butelek. Konstrukcję uzupełniają automatyczny podajnik dokumentów na 20 arkuszy oraz funkcja automatycznego druku dwustronnego. Jest to więc sprzęt przygotowany do obsługi bardziej wymagającego stanowiska pracy niż podstawowe urządzenia 3w1.

MFC-T930DW osiąga do 17 stron na minutę w czerni i do 16,5 strony na minutę w kolorze. Pierwsza strona może pojawić się po około 6 sekundach w przypadku wydruków czarno-białych oraz około 6,5 sekundy przy kolorze. Drukarka oferuje zarówno Wi-Fi, jak i przewodowy interfejs LAN, więc może funkcjonować jako część domowej lub firmowej sieci. Do drukowania z urządzeń mobilnych służą między innymi AirPrint, Mopria oraz aplikacja Brother Mobile Connect.

MFC-T930DW będzie odpowiedni dla małego biura, domowego Home Office oraz użytkowników, którzy regularnie przygotowują większą liczbę dokumentów. ADF przyda się przy pracy z wielostronicowymi materiałami, a automatyczny dupleks ograniczy konieczność ręcznego przekładania arkuszy. Nie jest tak zaawansowanym modelem jak GX4040, ale wystarczy w mniejszych wolumenach dla nieco mniej wymagających.

Brother DCP-T435W

Brother DCP-T435W to urządzenie wielofunkcyjne 3w1 przeznaczone do drukowania, skanowania i kopiowania. W przeciwieństwie do bardziej rozbudowanych modeli nie ma faksu, dzięki czemu jego wyposażenie pozostaje skoncentrowane na podstawowych zadaniach spotykanych w domu, podczas nauki oraz w prostym Home Office. Atrament dostarczany jest ze zbiorników, które użytkownik uzupełnia samodzielnie przy pomocy butelek.

Prędkość zgodna z normą ISO wynosi do 16 stron na minutę w czerni oraz do 9 stron na minutę w kolorze. Pierwszy czarno-biały wydruk może być zaś gotowy po około 6,5 sekundy. DCP-T435W oferuje Wi-Fi, więc komputer nie musi być połączony z drukarką przewodem, a do tego użytkownik może także korzystać z AirPrint, Mopria oraz aplikacji Brother Mobile Connect.

Dzięki wymiarom 390 x 343 x 149 mm model może być ciekawą propozycją do pomieszczeń, w których liczy się ograniczona przestrzeń, szczególnie pod względem wysokości. DCP-T435W dobrze odnajdzie się w domu czy akademiku u studenta, szczególnie jeśli drukowane są skrypty, notatki, materiały edukacyjne oraz dokumenty potrzebne podczas pracy zdalnej.

Epson EcoTank L3271

Epson EcoTank L3271 to kolorowa drukarka wielofunkcyjna 3w1, które łączy drukarkę, skaner i kopiarkę. Najważniejszą cechą konstrukcji jest system stałego zasilania atramentem, więc zamiast wymiennych kartridży zastosowano zintegrowane zbiorniki, do których tusz uzupełnia się z butelek. Model został zatem przygotowany z myślą o użytkownikach, którzy drukują regularnie i chcą korzystać z rozwiązania zaprojektowanego pod większą liczbę wydruków.

Wydajność urządzenia według norm ISO sięga 10 stron na minutę w czerni i 5 stron na minutę w kolorze, a zatem będzie dobra do domowych warunków i nieco mniej w firmie. L3271 ma bowiem Wi-Fi oraz Wi-Fi Direct, dzięki czemu może pracować w sieci bezprzewodowej, a także komunikować się z kompatybilnymi urządzeniami bez konieczności korzystania z klasycznego połączenia sieciowego. Producent zapewnia również obsługę AirPrint, Mopria i aplikacji Epson Smart Panel.

Epson EcoTank L3271 pasuje przede wszystkim do domu, w którym drukowane są dokumenty, materiały szkolne oraz kolorowe treści. System zbiorników może być szczególnie przydatny rodzinom, które korzystają z drukarki regularnie, ale nie potrzebują szybkości typowej dla urządzeń biurowych.

Epson EcoTank M2120

Epson EcoTank M2120 różni się od większości modeli w tym zestawieniu przede wszystkim tym, że został przeznaczony wyłącznie do druku monochromatycznego. Jest to wielofunkcyjna konstrukcja 3w1 – drukarka, skaner i kopiarka. Zamiast kolorowego atramentu wykorzystuje pigmentowy czarny tusz, choć również i tutaj zastosowany system EcoTank pozwala uzupełniać zbiornik za pomocą butelki, dlatego urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o osobach, dla których najważniejsza jest możliwość ekonomicznego przygotowywania dokumentów tekstowych o dużych miesięcznych wolumenach.

M2120 drukuje zresztą z szybkością do 15 stron na minutę według normy ISO, a pierwszy arkusz może być gotowy po około 8 sekundach, więc wystarczy nawet u nieco bardziej wymagających użytkowników. Urządzenie oferuje Wi-Fi oraz Wi-Fi Direct, a ponadto obsługuje Epson Connect, Apple AirPrint i Mopria. Możliwe jest zatem zarówno korzystanie z domowej sieci bezprzewodowej, jak i wysyłanie dokumentów z kompatybilnych urządzeń mobilnych. Jedna butelka czarnego atramentu pozwala wydrukować do 5000 stron.

M2120 będzie odpowiedni dla użytkowników, którzy nie potrzebują koloru, za to regularnie przygotowują dokumenty tekstowe. Może być wykorzystywany przez studentów, w akademiku, w domu podczas nauki i pracy zdalnej, a także w małym biurze. Brak automatycznego druku dwustronnego ogranicza jego wyposażenie, ale urządzenie nadal oferuje skaner, kopiarkę i komunikację bezprzewodową. To propozycja przede wszystkim dla osób, które świadomie wybierają druk monochromatyczny i chcą ograniczyć koszty materiałów eksploatacyjnych.

HP LaserJet M140w

HP LaserJet M140w jest jedynym laserowym modelem w tym zestawieniu i został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o dokumentach czarno-białych. Urządzenie oferuje trzy podstawowe funkcje – drukowanie, skanowanie oraz kopiowanie. Laserowy charakter urządzenia może być również istotny przy nieregularnym drukowaniu, ponieważ toner nie wysycha podczas dłuższych przerw w pracy tak jak atrament.

M140w osiąga do 20 stron na minutę, natomiast pierwsza strona może zostać przygotowana w około 8,5 sekundy. Drukarka została wyposażona w Wi-Fi, więc może działać w dogodnym miejscu bez konieczności ustawiania jej bezpośrednio przy komputerze. Współpracuje również z AirPrint i Mopria, a aplikacja HP Smart umożliwia obsługę urządzenia z poziomu smartfona.

HP LaserJet M140w będzie zatem szczególnie interesujący dla osób pracujących głównie z tekstem i dokumentacją. Sprawdzi się w domu, akademiku czy w małym Home Office, jeśli kolorowe wydruki nie są potrzebne. W porównaniu z kolorowymi urządzeniami atramentowymi jego zastosowanie jest węższe, ale przy dokumentach czarno-białych użytkownik otrzymuje prostą konstrukcję 3w1 oraz wygodną komunikację bezprzewodową.

HP Smart Tank 580

HP Smart Tank 580 to kolorowa drukarka wielofunkcyjna 3w1, która zamiast tradycyjnych kartridży wykorzystuje zbiorniki na dolewany atrament. W jednej obudowie umieszczono drukarkę, skaner i kopiarkę, tym razem bez faksu. Drukuje z szybkością do 12 stron na minutę w czerni oraz do 5 stron na minutę w kolorze według norm ISO. Czas przygotowania pierwszego czarno-białego wydruku wynosi natomiast około 14 sekund. Za komunikację odpowiada Wi-Fi, choć użytkownik może również korzystać z aplikacji HP Smart. AirPrint i Mopria, które pozwalają na drukowanie z kompatybilnych urządzeń mobilnych. Nie ma więc potrzeby ograniczania obsługi drukarki wyłącznie do komputera podłączonego bezpośrednio do urządzenia.

Smart Tank 580 został skierowany przede wszystkim do użytkowników domowych, którzy drukują częściej i potrzebują również koloru. Może służyć całej rodzinie, uczniom i studentom, a także osobom pracującym z domu. Kolorowy druk przyda się przy materiałach edukacyjnych, prezentacjach czy innych dokumentach, natomiast system zbiorników będzie miał największy sens przy regularnym korzystaniu z drukarki.

Jaka drukarka wielofunkcyjna? Podsumowanie

Przy wyborze drukarki wielofunkcyjnej warto zacząć od określenia, ile i jakiego rodzaju materiałów będzie na niej drukowanych. Do zastosowań domowych świetnie spiszą się trzy modele kartridżowe Canon PIXMA TS4150i, TS6550i lub TS7550i. Wszystkie trzy modele zapewniają drukowanie, skanowanie i kopiowanie, ale różnią się wyposażeniem. TS7550i wyróżnia się przede wszystkim automatycznym podajnikiem dokumentów na 35 arkuszy, dlatego może być bardziej praktyczna dla osób, które regularnie pracują z wielostronicowymi dokumentami.

Jeżeli drukarka ma pracować częściej z większą liczbą dokumentów warto natomiast rozważyć urządzenia wyposażone w zbiorniki na dolewany atrament. Dobrze wypada chociażby PIXMA G3470, bo za naprawdę niewielką kwotę nabywamy urządzenie tanie w eksploatacji z wysoką jakością wydruku.

Wśród modeli przeznaczonych do czarno-białego drukowania znajdują się natomiast Epson EcoTank M2120 oraz HP LaserJet M140w. Epson korzysta z dolewanego pigmentowego atramentu i oferuje kolorystycznie ograniczony, ale ekonomiczny system pracy. HP wykorzystuje natomiast technologię laserową i toner. Oba modele mają skaner oraz kopiarkę i mogą komunikować się bezprzewodowo, dlatego mogą być wykorzystywane nie tylko do samego drukowania, ale również do digitalizacji i powielania dokumentów.

Kupując drukarkę Canon, możesz dodatkowo otrzymać cashback. W promocji biorą udział m.in. modele Canon PIXMA TS4150i, na który przysługuje 40 zł zwrotu, TS6550i z cashbackiem w wysokości 50 zł oraz TS7550i, za który otrzymasz 100 zł. Dodatkowo w przypadku każdego z tych modeli możesz zgarnąć kolejne 20 zł za napisanie opinii o zakupionym produkcie. Promocja trwa do 15 listopada 2026 roku, a zakup należy zarejestrować w ciągu 30 dni od jego dokonania.

Na co zwracać uwagę przy wyborze drukarki wielofunkcyjnej?

Przede wszystkim trzeba sprawdzić, jakie funkcje są faktycznie potrzebne. Podstawowe urządzenie 3w1 pozwala drukować, skanować i kopiować, natomiast bardziej rozbudowane modele mogą dodatkowo oferować faks. Warto też zwrócić uwagę na automatyczny podajnik dokumentów ADF. Jest on szczególnie użyteczny podczas pracy z kilkoma lub kilkudziesięcioma stronami, ponieważ użytkownik nie musi umieszczać każdej kartki osobno na szybie skanera. Przy częstym kopiowaniu i skanowaniu wielostronicowych dokumentów taki element może znacznie ułatwić codzienną obsługę.

Istotna pozostaje również sama technologia druku. Atramentowe urządzenia są bardziej uniwersalne, zwłaszcza gdy poza tekstem mają powstawać kolorowe materiały. W tej grupie znajdziemy zarówno proste modele na kartridże, jak i konstrukcje ze zbiornikami przeznaczonymi do samodzielnego uzupełniania. Drukarki laserowe są natomiast nastawione przede wszystkim na dokumenty, szczególnie gdy kolor nie jest wymagany. Toner nie wysycha podczas dłuższych przerw, dlatego technologia laserowa może pasować osobom drukującym nieregularnie.

W przypadku osób drukujących dużo znaczenie ma wydajność materiałów eksploatacyjnych. Klasyczne kartridże są wygodne w wymianie, ale przy większych nakładach mogą wymagać częstego kupowania kolejnych wkładów. Systemy ze zbiornikami działają inaczej, ponieważ atrament uzupełnia się z butelek. Takie rozwiązanie jest szczególnie interesujące dla użytkowników, którzy regularnie drukują setki stron i chcą ograniczyć koszt pojedynczego wydruku.

Warto sprawdzić także deklarowaną szybkość pracy. W przypadku okazjonalnego drukowania kilka stron na minutę różnicy zazwyczaj nie będzie kluczowym parametrem. Sytuacja wygląda inaczej w małym biurze, gdzie w krótkim czasie może powstawać duża liczba dokumentów. Przy intensywniejszym użytkowaniu przydatny może być również automatyczny druk dwustronny, który pozwala ograniczyć konieczność ręcznego przekładania kartek.

Kolejnym elementem jest sposób komunikacji. Wi-Fi daje możliwość ustawienia drukarki w dowolnym dogodnym miejscu w zasięgu sieci bezprzewodowej, a Wi-Fi Direct może pozwolić na bezpośrednie połączenie kompatybilnych urządzeń. W zastosowaniach firmowych warto również zwrócić uwagę na Ethernet, ponieważ przewodowe połączenie z siecią może być wygodnym rozwiązaniem dla urządzenia współdzielonego przez kilku pracowników.

Na koniec nie można zapominać też o całkowitym koszcie użytkowania. Cena samej drukarki jest tylko jednym z elementów wydatku, dlatego przed zakupem warto sprawdzić wydajność wkładów lub zbiorników oraz sposób ich uzupełniania. Przy sporadycznym drukowaniu prosty model kartridżowy może w zupełności wystarczyć, ale jeżeli urządzenie ma regularnie przygotowywać duże partie dokumentów, system dolewanego atramentu może okazać się znacznie bardziej ekonomiczny.

Atramentowa czy laserowa drukarka wielofunkcyjna?

Drukarka atramentowa będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują zarówno dokumentów tekstowych, jak i kolorowych materiałów. Technologia ta znajduje zastosowanie w domu, podczas nauki, w pracy zdalnej czy przy przygotowywaniu prezentacji i innych treści zawierających kolorowe elementy. Modele na kartridże najlepiej pasują do użytkowników drukujących niewielkie lub umiarkowane ilości, natomiast przy większym zapotrzebowaniu warto spojrzeć na urządzenia ze zbiornikami.

Laserowa drukarka wielofunkcyjna będzie natomiast szczególnie interesująca wtedy, gdy najważniejsze są dokumenty czarno-białe. Technologia laserowa dobrze sprawdza się przy pracy z tekstem, a toner nie wysycha podczas dłuższych przerw w korzystaniu z urządzenia. Z tego powodu niewielka drukarka laserowa może być praktycznym rozwiązaniem dla użytkownika, który drukuje nieregularnie, ale nie potrzebuje kolorowych materiałów.

Nie ma więc jednego rodzaju drukarki wielofunkcyjnej odpowiedniego dla każdego użytkownika. Przy wyborze trzeba uwzględnić przede wszystkim rodzaj drukowanych treści, miesięczną liczbę stron, oczekiwaną szybkość, potrzebę skanowania i kopiowania oraz dostępne metody komunikacji.