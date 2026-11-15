Rekrystalizacja molibdenu. Przypadkowe odkrycie otwiera drogę do miniaturyzacji procesorów nowej generacji

Ograniczenia tego pozbawiony jest molibden, metal znany dotąd głównie z ekstremalnej odporności termicznej i wykorzystywany w osłonach reaktorów jądrowych, łopatkach turbin silników odrzutowych czy dyszach rakietowych dzięki temperaturze topnienia przekraczającej 2600°C.

Barierą technologiczną blokującą jego szerszą ekspansję w mikroelektronice pozostaje jednak wysoka kruchość w temperaturze otoczenia, gdzie metal potrafi pękać nagle i bez wcześniejszych odkształceń plastycznych, a kontrolowana modyfikacja jego mikrostruktury krystalicznej wymagała dotychczas energochłonnego wyżarzania w piecach hutniczych.

Przełomowe rozwiązanie tego problemu nastąpiło w wyniku nieoczekiwanego odkrycia dokonanego przez inżynierów mechaników z University of Rochester oraz Technion–Israel Institute of Technology. Wyniki badań, opublikowane na łamach prestiżowego czasopisma Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), udowodniły, że wewnętrzną architekturę ziaren krystalicznych molibdenu można zreorganizować w temperaturze pokojowej.

Pod mikroskopem metal ten składa się z odrębnych domen atomowych, których kształt, orientacja i rozmiar bezpośrednio definiują twardość oraz kowalność materiału. O ile standardowo zjawisko rekrystalizacji – czyli przebudowy granic i powstawania nowych ziaren – zachodzi w molibdenie dopiero po przekroczeniu temperatury około 1000°C, o tyle zespół pod kierunkiem prof. Niaz Abdolrahim z University of Rochester natrafił na zjawisko indukowane czysto mechanicznym naprężeniem.

Do przebudowy struktury posłużył nanoindentor – precyzyjny przyrząd laboratoryjny zakończony diamentową końcówką, wykorzystywany zazwyczaj do rutynowych testów twardości materiałów. Eksperymenty i symulacje komputerowe wykazały, że wciśnięcie ostrza na głębokość zaledwie kilku nanometrów generuje skrajne naprężenia lokalne, wywołujące nagły uskok plastyczny w materiale, określany w inżynierii jako faza pop-in.

Wkroczenie w ten stan inicjuje natychmiastową rekrystalizację metalu w strefie bezpośrednio otaczającej odcisk, jednak proces wymaga mikrometrycznej kontroli parametrów. Zastosowanie zbyt dużej siły i przekroczenie reżimu pop-in powoduje natychmiastowe zniszczenie i zanik nowo uformowanych ziaren krystalicznych.

Klucz polega na manualnym lub automatycznym przerwaniu obciążenia natychmiast po zarejestrowaniu sygnału pop-in, co pozwala uzyskać trwałą zmianę właściwości w mikroobszarze wokół śladu penetracji. Jak wyjaśnia doktorant Afnan Mostafa, technika ta eliminuje konieczność wygrzewania całych elementów w temperaturach sięgających tysiąca stopni Celsjusza, umożliwiając punktowe naprawianie defektów krystalicznych bez naruszania struktury i właściwości reszty próbki.

Zdolność do precyzyjnego sterowania ziarnami molibdenu na zimno pozwala nie tylko wyeliminować jego podatność na kruche pękanie w warunkach pokojowych, lecz także otwiera drogę do produkcji gęstszych, szybszych i odporniejszych na degradację zminiaturyzowanych obwodów scalonych dla układów scalonych przyszłości.