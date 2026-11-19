Przy takim zakupie zaczęłabym od obejścia domu i sprawdzenia, co właściwie chcę obserwować. Wąskie przejście przy ścianie wymaga innego kadru niż szeroki wjazd z miejscami parkingowymi. Znaczenie ma też możliwość doprowadzenia przewodu. Kamera z Wi-Fi nadal potrzebuje zasilania, a model przewodowy może korzystać z jednego kabla do przesyłania obrazu i energii.

P324 i jeden przewód do dwóch zadań

P324 to propozycja dla osób, które mogą doprowadzić do kamery przewód sieciowy. Technologia PoE pozwala przesyłać nim zarówno dane, jak i zasilanie. Potrzebny jest odpowiedni switch, rejestrator z portami PoE albo osobny injector zasilający. Sam port LAN w domowym routerze nie oznacza jeszcze, że dostarczy energię do urządzenia.

Takie rozwiązanie ułatwia zaplanowanie stałego monitoringu wejścia, przejścia przy garażu czy fragmentu podwórka. P324 rejestruje obraz w rozdzielczości 5 MP i wykrywa ludzi, pojazdy oraz zwierzęta. W nocy korzysta z podczerwieni o deklarowanym zasięgu do 30 metrów. Obudowa ma klasę IP67, więc kamera jest przystosowana do pracy na zewnątrz. Kadr ustawia się podczas montażu, dobierając kierunek obserwacji do wybranego miejsca.

Reolink P324 korzysta z PoE, czyli przesyłania danych i zasilania jednym przewodem sieciowym. Materiały Reolink.

Na Black Friday P324 kosztuje 249 zł zamiast 319 zł. Model można znaleźć w Media Expert oraz na Allegro. To wariant, któremu warto przyjrzeć się przy planowaniu instalacji przewodowej lub rozbudowie istniejącego systemu PoE.

E540 może odwrócić się za ruchem

Przy podjeździe prowadzącym wzdłuż domu przydatna może być możliwość zmiany kierunku obserwacji. E Series E540 ma ruchomą głowicę: zakres obrotu wynosi 355 stopni w poziomie i 50 stopni w pionie. Można sterować nią z aplikacji, a funkcja automatycznego śledzenia pozwala podążać za wykrytym ruchem. Ułatwia to obserwowanie osoby przechodzącej przez kolejne części podwórka.

Do tego dochodzi rozdzielczość 5 MP oraz trzykrotny zoom optyczny. Przybliżenie uzyskujemy dzięki optyce, bez samego powiększania wycinka nagrania. Gdy potrzebujemy szerszego planu, możemy ponownie rozszerzyć kadr. E540 obsługuje Wi-Fi w pasmach 2,4 i 5 GHz. Trzeba jednak doprowadzić do niej zasilanie z zasilacza. Wbudowane reflektory umożliwiają kolorowy obraz po zmroku, a mikrofon i głośnik pozwalają rozmawiać przez aplikację z osobą przed kamerą.

Ruchomą głowicą Reolink E540 można sterować z aplikacji. Kamera obsługuje też automatyczne śledzenie. Materiały Reolink.

Cena E540 spada na Black Friday z 549 zł do 399 zł. Kamerę można kupić w Media Expert i na Allegro. Przy wyborze miejsca montażu warto pamiętać o sposobie działania obrotowej głowicy. Kamera patrzy w wybranym kierunku, a podczas śledzenia zmienia kadr. Jednoczesną obserwację szerokiego obszaru zapewnia z kolei W730.

G450 pozwala obserwować teren poza zasięgiem Wi-Fi

Go Series G450 przyda się tam, gdzie nie można doprowadzić przewodu sieciowego ani skorzystać z domowego Wi-Fi. Kamera łączy się przez sieć 4G LTE i rejestruje obraz w rozdzielczości 4K, czyli 8 MP. To propozycja do obserwacji dzikiej przyrody lub odległego fragmentu działki. Przed wyborem miejsca montażu trzeba sprawdzić zasięg sieci komórkowej i uwzględnić kartę SIM z pakietem danych.

Głowicą można obracać w zakresie 355 stopni w poziomie i pochylać ją w zakresie 90 stopni. Inteligentna detekcja rozpoznaje zwierzęta, ludzi i pojazdy. Niewidoczne diody podczerwieni 940 nm pozwalają obserwować otoczenie po zmroku bez płoszenia zwierząt widocznym światłem. Kamera korzysta z akumulatora, a panel słoneczny pomaga uzupełniać energię. Taki zestaw ułatwia montaż w miejscu oddalonym od gniazdka.

Reolink Go Series G450 z panelem słonecznym korzysta z sieci 4G LTE i zasilania akumulatorowego. Materiały Reolink.

Na Black Friday Go Series G450 kosztuje 799 zł zamiast 1089 zł. Zestaw z panelem słonecznym można kupić w Media Expert i na Allegro. Przy planowaniu kosztów warto uwzględnić również transmisję danych w sieci komórkowej.

Dwa obiektywy W730 obejmują szeroki podjazd

Duo Series W730 wykorzystuje dwa obiektywy i łączy ich obraz w jedną panoramę o kącie widzenia 180 stopni w poziomie. Pozwala obserwować szeroki wjazd czy przestrzeń przed budynkiem bez obracania głowicy. W podglądzie widać jednocześnie znacznie większy fragment otoczenia, więc łatwiej prześledzić przemieszczanie się osoby przez cały kadr.

Nagranie ma 8 MP i panoramiczne proporcje, z rozdzielczością 4608 × 1728 pikseli. Szeroki kadr warto dopasować do otwartej przestrzeni: ściany i narożniki nadal mogą zasłaniać część posesji. W730 korzysta z dwupasmowego Wi-Fi 6 i zasilacza. Po zmroku można używać podczerwieni lub reflektorów zapewniających kolorowy obraz. Dostępne są także rozpoznawanie ludzi, pojazdów i zwierząt oraz rozmowa przez wbudowany mikrofon i głośnik.

Reolink Duo Series W730 łączy obraz z dwóch obiektywów w panoramę o kącie widzenia 180 stopni. Materiały Reolink. Tło wygenerowane przez AI.

Duo Series W730 kosztuje na Black Friday 499 zł zamiast 679 zł. W kieszeni zostaje więc 180 zł. Model jest dostępny w Media Expert oraz na Allegro. To konstrukcja do miejsc, w których chcemy zachować szeroki widok przez cały czas nagrywania.

Warto zaplanować także miejsce na nagrania

Wszystkie cztery modele współpracują z aplikacją Reolink, która umożliwia zdalny podgląd, odbieranie powiadomień i odtwarzanie zapisanych zdarzeń. Nagrania można przechowywać lokalnie na karcie microSD. W przypadku P324, E540 i W730 można także rozważyć kompatybilny rejestrator Reolink NVR. G450 korzysta z łączności komórkowej, więc planując instalację, trzeba osobno uwzględnić pakiet danych operatora.

Karta w kamerze pozwala zacząć od jednego urządzenia. Przy kilku punktach obserwacji rejestrator ułatwia zebranie nagrań w jednym miejscu. Dobrze też wyznaczyć strefy detekcji, aby powiadomienia dotyczyły interesującego nas obszaru. Po montażu zostaje jeszcze jedna praktyczna kontrola: obejrzenie podglądu za dnia i po zmroku. Dopiero wtedy zobaczymy, czy słup bramy nie zasłania furtki, a odbicie światła od pobliskiej ściany nie utrudnia obserwacji.