Prywatność i styl. Samsung i Google wiedzą, w jakim kierunku powinny iść inteligentne okulary

Po wcześniejszych zapowiedziach i lipcowych pokazach oficjalnie otworzono przedsprzedaż na pełną linię Intelligent Eyewear. Sprzęt trafi na półki sklepowe 10 grudnia 2026 roku i od samego startu uderza w bardzo konkretną niszę – stawia na styl znanych marek optycznych, rezygnując z wbudowanego wyświetlacza na rzecz głosu, kamery i asystenta Gemini.

Trzydzieści wariantów, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie

Współpraca z dwoma uznanymi producentami oprawek zaowocowała kolekcją obejmującą łącznie dziewięć podstawowych kształtów w aż trzydziestu różnych wariantach kolorystycznych, rozmiarowych oraz wykończeniowych. Marka Warby Parker przygotowała trzy klasyczne, stonowane modele – Alden, Reid oraz Wren – dostępne zarówno w wersji korekcyjnej, jak i przeciwsłonecznej, z cenami startującymi od 395 dolarów. Z kolei koreański Gentle Monster dostarczył sześć znacznie bardziej wyrazistych i odważnych projektów z przyciemnianymi, przezroczystymi, niebieskimi lub brązowymi soczewkami, wycenionych na 449 do 489 dolarów. W większości oprawek można bez problemu zamontować własne szkła korekcyjne.

Brak wbudowanego ekranu sprawił, że konstrukcję udało się utrzymać w rozsądnych ryzach. Całość waży około 41 gramów, więc na nosie przypomina zwykłe okulary. Wewnątrz wszystkich trzydziestu wersji znajdziemy ten sam zestaw podzespołów, czyli układ Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, 2 GB pamięci RAM, 64 GB przestrzeni na dane, moduły Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.4, a obudowa spełnia normę odporności na zachlapania IPX4.

Za rejestrowanie obrazu odpowiada ultraszerokokątny aparat 12 Mpix z trybem HDR, potrafiący nagrywać wideo w rozdzielczości 3K przy 30 klatkach na sekundę. Do komunikacji służą natomiast dwa otwarte głośniki kierunkowe oraz zestaw czterech mikrofonów.

Co potrafi Gemini na nosie i jak działa współpraca z telefonem?

Ponieważ okulary nie wyświetlają obrazu przed oczami, cała obsługa opiera się na interakcji głosowej z wbudowanym asystentem Gemini oraz fizycznym przycisku na zauszniku. Rozwiązanie korzysta z architektury rozproszonych obliczeń – część cięższych zadań przerzucana jest bezpośrednio na sparowany smartfon. Telefon też jest istotny, bo sprzęt współpracuje z modelami Samsung Galaxy, Google Pixel oraz iPhone’ami, choć pełny pakiet zaawansowanych funkcji AI pozostaje zarezerwowany dla urządzeń z Androidem.

Jak to wygląda w codziennym użytkowaniu? Okulary pozwalają zapytać asystenta o budynek lub przedmiot, na który akurat patrzymy, przetłumaczyć na żywo rozmowę w ponad siedemdziesięciu językach czy odczytać obcojęzyczne menu w restauracji. Do tego dochodzą wskazówki nawigacyjne z Map Google podawane prosto do ucha, streszczanie powiadomień, odpowiadanie na wiadomości bez wyciągania telefonu z kieszeni oraz możliwość zrobienia zdjęcia tablicy podczas spotkania i zapisania podsumowania w notatkach Samsung Notes. Otwarte głośniki pozwalają też dyskretnie słuchać muzyki ze Spotify, YouTube Music czy Apple Music, nie odcinając nas przy tym od dźwięków otoczenia. Odpowiednia konstrukcja zapewnia z kolei to, by osoby wokół nas nie słyszały tego, co my.

Na szczególną uwagę zasługuje funkcja ułatwień dostępu Guided Vision, która oferuje osobom niewidomym i słabowidzącym płynne, konwersacyjne opisy otoczenia, pomaga w odczytaniu drobnego druku na opakowaniach oraz umożliwia bezpośrednie połączenie z ludzkim asystentem wizualnym w ramach usługi Aira Explorer. Choć reszta możliwości robi wrażenie, to akurat ułatwienia dostępu podobają mi się najbardziej, bo tego typu sprzęt faktycznie może ułatwić życie osobom z niepełnosprawnościami, więc dobrze, że Google i Samsung rozwinęli swój sprzęt pod tym kątem.

Wbudowany akumulator wystarcza na około dziewięć godzin pracy, a dołączone do zestawu etui ładujące wydłuża ten czas aż do siedemdziesięciu dwóch godzin.

Prywatność pod kontrolą

Każdy gadżet wyposażony w kamerę umieszczoną na wysokości to potencjalne zagrożenie dla prywatności, zwłaszcza osób wokół nas. Dużo się mówi o potajemnym nagrywaniu, bo niektórzy wyłączają diody LED lub je zakrywają. Producenci postanowili wprowadzić tu kilka rozwiązań, by temu przeciwdziałać. Kiedy okulary robią zdjęcie lub rejestrują film, na zewnątrz oprawki zapala się wyraźna dioda LED sygnalizująca nagrywanie, a sam użytkownik otrzymuje sygnał dźwiękowy i wizualny od wewnątrz. Jest to zabezpieczenie powiązane sprzętowo, więc jeśli ktoś zaklei lub zasłoni zewnętrzną diodę, aparat automatycznie zablokuje możliwość rejestrowania obrazu.

Dodatkowo system został zaprogramowany tak, aby przed przesłaniem obrazu do analizy przez Gemini automatycznie zamazywać twarze osób postronnych widocznych w kadrze. Google zapewnia również, że materiały wideo i zdjęcia przetwarzane przez asystenta nie są zapisywane w historii rozmów, nie służą do trenowania modeli sztucznej inteligencji ani nie są wykorzystywane do profilowania reklam. Urządzenie jest również przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich, co wymaga weryfikacji wieku podczas pierwszej aktywacji.

Przedsprzedaż obu kolekcji już wystartowała w Stanach Zjednoczonych (a w przypadku linii Gentle Monster również w Korei Południowej). Regularna sprzedaż ruszy 10 grudnia, dając klientom realną alternatywę dla okularów tworzonych przez Metę i Ray-Bana – tym razem z głębokim zapleczem i pełnią dobrodziejstw ekosystemu Google i Samsunga. Jak będzie wyglądać szersza dostępność? Trudno powiedzieć. Być może z czasem pojawią się w tej kwestii jakieś szczegóły.

Źródło: Samsung, Google