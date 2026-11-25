Płyta główna Gigabyte B760 DS3H WiFi6E Gen5 w cenie 479 zł

Jeśli składacie nowy komputer oparty o procesor Intela na LGA1700 to Gigabyte B760 DS3H WiFi6E Gen5 jest świetną propozycją. Płyta jest dostępna w znakomitej cenie, przez co zaoszczędzone pieniądze możecie przeznaczyć na inne podzespoły – np. omawianą niżej kartę graficzną. Co więcej, w tym przypadku tanie nie oznacza gorsze, wręcz przeciwnie.

Płyta ma sekcję zasilania składająca się z 8+2+1 faz, które mają radiatory. Możecie więc sparować z nią całkiem mocny procesor. Jest miejsce na 4 kości RAM o prędkości do 7600 MT/s (pamiętajcie tylko, że obsługa pamięci zależy też od jakości kontrolera w procesorze). Złącze na kartę graficzną jest wzmacniane – poradzi sobie nawet z najcięższymi modelami. Co więcej, działa ono jako 5.0 x16, stąd też w nazwie dopisek Gen5. Jest to o tyle ważne, że sporo płyt B760 ogranicza działanie PCIe do 4.0.

Mamy dwa miejsca na dyski PCIe 4.0 x4, z czego jedno ma radiator. Szczerze mówiąc, przy tej kwocie nie spodziewałem się nawet jednego radiatora. Są też 4 złącza SATA 6 Gb/s. Płyta oferuje złącze LAN 1 GB/s, a jeśli potrzebujecie WI-Fi to możecie dokupić wewnętrzną kartę i wykorzystać jeden z czterech dodatkowych slotów PCIe. Z tyłu znajdziecie złącze USB-C 3.2 Gen2x2, USB 3.2 Gen2 oraz 4x USB 2.0. Są też 3x audio czy HDMI i DIsplayPort – jeśli chcecie wykorzystać zintegrowaną grafikę. Warto też wspomnieć, że na samej płycie jest 6 złączy pod wentylatory, 3x ARGB, 1x RGB, USB-C 3.2 Gen1. Płyta jest więc w pełni gotowa pod nowczesny zestaw.

Gigabyte B760 DS3H WiFi6E Gen5 kupiecie w cenie 479 zł w Media Expert. Za taką kwotę nie znajdziecie lepszej konstrukcji LGA1700, więc jeśli budujecie taki zestaw, to zdecydowanie warto dać szansę temu modelowi.

Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 5060 Windforce Max OC 8GB w cenie 2399 zł

Gigabyte GeForce RTX 5060 Windforce Max OC 8GB to karta, która jest kolejną propozycją wartą zakupu. Jest to przedstawiciel serii RTX 5060, która jest podstawową serią przeznaczoną dla graczy. Sprawdzi się ona dobrze w 1920 x 1080 px, gdzie zaoferuje po prostu płynne działanie gier. Co więcej, model ten wspiera DLSS 4, który dzięki generatorowi wielu klatek i skalowaniu obrazu pozwala na podbicie wyników w grach. Nie zapominajmy też o DLSS 5, który świetnie wygląda w tytułach, które go obsługują.

Za chłodzenie karty odpowiada system Windforce z wentylatorami Hawk, które zapewniają niskie temperatury przy cichej pracy. Warto tutaj zauważyć, że oba śmigła obracają się w przeciwnych kierunkach, co ma poprawiać ich działanie. Gigabyte zastosował też żel termoprzewodzący klasy serwerowej. Karta ma backplate i jest ogólnie dobrze wykonana. Dzięki ciemnej kolorystyce będzie dobrze prezentowała się w większości zestawów komputerowych.

Omawiany model ma fabryczne OC – taktowanie boost wynosi 2512 MHz zamiast 2497 MHz. Pozwala to na zyskanie kilku fps w grach. Długość grafiki to 199 mm, więc bez problemów zmieści się w większości obudów. Zasilana jest ona z jednego złącza 8-pin, a sugerowany zasilacz powinien mieć zaledwie 550 W mocy. Mamy też do dyspozycji trzy złącza DisplayPort i jedno HDMI.

Gigabyte GeForce RTX 5060 Windforce Max OC 8GB to ciekawa propozycja dla osób, szukających podstawowej karty do grania. Kupicie ją w X-Komie w cenie 2399 zł.

Monitor Gigabyte GO27Q24A w cenie 1279 zł

Zestaw komputerowy musi zostać dopełniony przez dobry monitor. Gigabyte przygotował dla Was promocję na model GO27Q24A. Jest to konstrukcja o przekątnej 27 cali i rozdzielczości 2560 x 1440 px. Producent zastosował płaską matrycę QD-OLED, która pokrywa aż 99% DCI-P3. Częstotliwość odświeżania wynosi 240 Hz, a czas reakcji 0,03 ms (GTG) – widać, że jest to model przygotowany dla graczy. Dodatkowo wspiera on FreeSync Premium oraz G-Sync Compatible.

Producent określa jasność jako 400 cd/m^2. Mamy też HDR10. Kontrast statyczny wynosi 1,5M:1, głębia kolorów 10 bit a kąty widzenia 178° (w pionie i poziomie). To wszystko sprawia, że jakość obrazu będzie znakomita i monitor sprawdzi się nie tylko w grach, ale również przy codziennej pracy. Warto też na plus zaliczyć możliwość dopasowania go do miejsca użytkowania. Ekran możecie pochylić (-5 do + 21°), obrócić (15°) czy przekręcić (do 90°). Mamy też VESA 100 x 100 mm, więc można zakupić do niego uchwyt.

Wśród złączy znajdziemy 1x DisplayPort 1.4 i 2x HDMI 2.1 – bez problemów podłączycie go do komputera czy laptopa. Gigabyte nie zapomniałem też o zastosowaniu technologii redukcji niebieskiego światła czy Flicker Free. Gracze mogą też włączyć takie tryby jak Night VIsion, AI Black Equalizer czy funkcje wspomagające w grze, jak timer czy celownik.

Gigabyte GO27Q24A znajduje się aktualnie na promocji w X-Komie, gdzie kupicie go za 1279 zł. Jeśli więc zastanawialiście się nad zakupem monitora, to jest idealna okazja.

Laptop dla graczy Gigabyte Gaming A16 CVHI3EE893SD w cenie 4799 zł

Jeśli preferujecie laptopa to Gigabyte również ma dla Was ciekawą propozycję. Jest to model Gaming A16 CVHI3EE893SD, który kupicie w atrakcyjnej cenie. Jest to konstrukcja oparta o procesor Intel Core i7-13620H. Ma on 6 rdzeni P, 4 rdzenie E i maksymalne taktowanie wynoszące 4,90 GHz. Wspiera go karta graficzna Nvidia GeForce RTX 5060 8 GB o TGP 80 W. Takie połączenie zapewni płynną rozgrywkę w rozdzielczości 1920 x 1200 px.

Taką właśnie rozdzielczość oferuje ten laptop. Matryca jest matowa, IPS i ma przekątną 16 cali. Maksymalna jasność to 300 cd/m^2, a odświeżanie wynosi 165 Hz. Gracze powinni być z niej zadowoleni. Gigabyte Gaming A16 CVHI3EE893SD ma 16 GB pamięci DDR5 5200 MT/s. W razie potrzeby można ją rozszerzyć nawet do 64 GB. Dysk NVMe ma pojemność 512 GB. W laptopie zawsze można zamontować dodatkowy dysk o pojemności do 4 TB.

Laptop ma czarną obudowę i podświetlaną klawiaturę. Wśród złączy znajdziecie HDMI, 2x USB 3.2, USB-C 3.2, USB 2.0, audio czy LAN. Bateria ma pojemność 76 Wh i powinna długo trzymać, jeśli nie macie dostępu do gniazdka. Waga całości wynosi 2,2 kg – całkiem nieźle, jak na notebook gamingowy. Na pokładzie są też dwa 2 W głośniki, kamera 1080p czy dwa mikrofony. Jeśli chcecie wykorzystać laptopa do pracy, to również bardzo dobrze się w niej sprawdzi.

Laptop dostępny jest na promocji w cenie 4799 zł. Cena nie obejmuje systemu, więc jeśli chcecie działać na Windows 11, to musicie go zakupić i zainstalować. Natomiast w takiej cenie ciężko o konkurencję oferującą podobną specyfikację, dlatego jeśli szukacie laptopa do gier do 5000 zł, to zdecydowanie trzeba zwrócić na niego uwagę.