W drugiej odsłonie świątecznych okazji do katalogu dodane zostały dwa mocno przecenione smartfony Xiaomi oraz rozbudowany pakiet korzyści dla osób polujących na flagowce Samsunga.

Xiaomi w Plusie taniej nawet o 900 złotych, a do Samsunga dorzucają zegarek i cashback

W pierwszym przypadku operator postawił na proste i konkretne obniżki cen urządzeń w systemie 12 rat, obejmujące zarówno rozsądną średnią półkę, jak i znacznie mocniejszy model dla bardziej wymagających użytkowników:

Xiaomi REDMI Note 17 Pro 5G (6/256 GB) – dostępny za 1399 zł w 12 ratach, czyli o 500 zł taniej (najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosiła 1799 zł),

Xiaomi 17T 5G (12/512 GB) – wyceniony na 2699 zł w 12 ratach, co oznacza rabat aż o 900 zł (wobec najniższej ceny z ostatnich 30 dni na poziomie 3399 zł).

Pierwszy z nich to solidny, dobrze wyposażony towarzysz do codziennych zadań, natomiast wariant 17T z pamięcią 12/512 GB celuje w osoby oczekujące znacznie wyższej wydajności i zapasu miejsca na zdjęcia czy aplikacje. Redmi Note 17 Pro to zdecydowanie smartfon dla tych, którzy wolą duże ekrany, bo znajdziemy tu 6,83-calowy panel, natomiast Xiaomi 17T oferuje tu ekran o przekątnej 6,59”, więc dla osób lubiących mniejsze urządzenia będzie to lepszy wybór.

Urządzenia różnią się też aparatami, bo chociaż oba dostały 50-megapikselową jednostkę główną, to jedynie przy 17T mamy wsparcie technologii Leica. Do tego oferuje on dwa dodatkowe aparaty – peryskopowy 50 Mpix z OIS i 5x optycznym zoomem oraz ultraszeroki kąt 12 Mpix. Note daje nam tu jedynie 8-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym. Choć nie jest to zła konfiguracja, do zdjęć lepiej wybrać Xiaomi 17T.

Samsung Galaxy S26 ze smartwatchem w gratisie i zwrotem do 1000 złotych

Jeśli natomiast szukacie czegoś od Samsunga i to z wyżej półki, to Plus też ma coś dla was. Zamiast zniżek mamy tu jednak bardzo atrakcyjne zestawy prezentowe. Decydując się na smartfon z serii Samsung Galaxy S26, można odebrać w prezencie smartwatch Galaxy Watch8 Classic, a klienci posiadający abonament w Plusie zyskują dodatkowo darmową kartę eSIM na pół roku.

Na tym lista korzyści się nie kończy, bo do gry wchodzi również wspólna akcja promocyjna PKO Banku Polskiego i Samsunga, pozwalająca zgarnąć łącznie nawet 1000 zł cashbacku. Zwrot podzielono na dwa etapy: 600 zł przysługuje za otwarcie PKO Konta za Zero z kodem SAMSUNGPLUS, natomiast kolejne 400 zł można odebrać po zarejestrowaniu nowej karty Visa w aplikacji Samsung Wallet. Jest to więc całkiem dobra opcja na oszczędzenie pieniędzy przed swiętami.

Pełne regulaminy oraz szczegóły obu akcji operator udostępnił na stronach www.plus.pl/okazje-na-sprzety oraz www.plus.pl/promocja-galaxy-s26.