Elite 300 oferuje moc ciągłą 2 400 W. Energia pochodzi z ogniw LiFePO4, a do jej uzupełniania można wykorzystać gniazdko, instalację samochodową lub odpowiednio dobrane panele słoneczne. Akumulator, falownik i ładowarka mieszczą się w jednej obudowie, więc do podstawowego korzystania nie trzeba dobierać osobnych modułów. Doceniam takie rozwiązanie w sprzęcie przeznaczonym do przewożenia. Przy pakowaniu wystarczy odłączyć przewód sieciowy, a cały układ zasilania pozostaje gotowy do ponownego podłączenia.

Kompaktowa obudowa i 26,3 kg do przeniesienia

BLUETTI zmieściło 3 014,4 Wh w obudowie o wymiarach 36,6 × 30,5 × 29,75 cm. W środku znalazł się falownik o mocy ciągłej 2 400 W, jest też wbudowana ładowarka. Odpada więc osobny zasilacz zajmujący kolejne miejsce przy stacji. Przy takiej pojemności ograniczenie rozmiarów uważam za mocny argument. Sprzęt łatwiej ulokować obok bagażu, pod biurkiem albo w miejscu przygotowanym dla domowej rezerwy, bez przeznaczania na niego sporego fragmentu pomieszczenia.

Ogniwa LiFePO4 mają według producenta zachować 80% początkowej pojemności po ponad 6 tysiącach cykli. To deklaracja pasująca do regularnego korzystania, również między podróżami. Zakup takiego akumulatora wyłącznie na jeden krótki wyjazd w roku trudno byłoby mi uzasadnić. Możliwość używania go później do podtrzymania wybranych sprzętów w domu daje temu zakupowi szersze zastosowanie.

Mała obudowa może za to zmylić przy ocenie ciężaru. Elite 300 waży około 26,3 kg. Uchwyty pozwalają podnieść ją oburącz, lecz całą masę trzeba unieść także ponad próg bagażnika. Traktuję ją jako stację do przewiezienia i ustawienia na miejscu. Codzienne noszenie między piętrami byłoby przy tej masie uciążliwe. Uchwyty ułatwiają chwyt, ale brak kółek sprawia, że cały ciężar pozostaje do uniesienia.

BLUETTI Elite 300

Podstawowa obsługa bez telefonu i internetu

W komplecie są dokumentacja i odłączany przewód do ładowania z gniazdka. Kabel trafia do bocznego wejścia AC, bez dodatkowej kostki zasilacza na podłodze. To dobry układ przy urządzeniu, które trzeba czasem odłączyć i spakować. Zostaje sama stacja oraz przewód, który można schować osobno. Nie trzeba przy tym układać na nowo stałego kabla wystającego z obudowy.

BLUETTI Elite 300

Na froncie są przyciski głównego zasilania oraz grup AC i DC. Włączenie stacji nie uruchamia automatycznie wszystkich wyjść. Po podłączeniu urządzenia aktywuję potrzebną grupę, a jej stan pokazuje podświetlenie. W czasie prób taki podział był czytelny bez telefonu. Przy samym USB gniazda sieciowe mogą zostać wyłączone. Doceniam, że decyzję o ich pracy podejmuję oddzielnie, zamiast zostawiać cały panel aktywny dla jednej ładowarki.

Podstawowa obsługa jest niezależna od telefonu i internetu: z panelu można uruchomić wyjścia oraz odczytać poziom baterii i pobór mocy. Aplikacja rozszerza te możliwości o tryby ładowania, harmonogramy i ustawienia automatycznego wyłączania. Fizyczne sterowanie pozostaje dla mnie zaletą. Nie chciałabym przypominać sobie hasła do konta, żeby włączyć lampę, szczególnie gdy stacja ma służyć również podczas awarii.

Przy tej pojemności chciałabym więcej gniazd

Europejska Elite 300 ma dwa gniazda 230 V o wspólnej mocy ciągłej 2 400 W. Drugie nie daje więc dodatkowych 2 400 W. Moc trzeba podzielić między podłączone odbiorniki. Przy kilku drobnych zasilaczach problemem wcześniej może być jednak sama liczba miejsc na wtyczki. Dwa gniazda przy tak dużym akumulatorze uważam za oszczędność, którą producent mógł sobie darować. Zestaw z bezpośrednim USB-C jest pod tym względem wygodniejszy.

BLUETTI Elite 300

Rozgałęźnik rozwiąże brak miejsca, ale nie podniesie możliwości falownika. Przy kilku mocniejszych urządzeniach obowiązuje łączny limit ich poboru. Przy ogrzewaniu czy urządzeniach kuchennych można szybko wykorzystać znaczną część limitu jednym odbiornikiem. Silniki i sprężarki mają dodatkowo wymagania związane z rozruchem. To dlatego sama moc podana dla ustalonej pracy nie zawsze wystarczy do oceny zgodności.

BLUETTI Elite 300

Power Lifting ma pozwalać na obsługę wybranych odbiorników rezystancyjnych o mocy znamionowej do 4 800 W. Instrukcja zaznacza jednak, że rzeczywista moc wyjściowa pozostaje na poziomie 2 400 W. Tryb rozszerza zgodność z określoną grupą urządzeń grzewczych, zachowując ograniczenia mocy samej stacji. Nie jest uniwersalną obietnicą zasilenia dowolnego sprzętu o dwukrotnie większym zapotrzebowaniu ani gwarancją rozruchu silnika.

USB-C o mocy do 140 W

Do elektroniki przeznaczono dwa USB-C, o maksymalnej mocy 100 i 140 W, oraz dwa USB-A. Przy laptopie obsługującym ładowanie przez USB-C można pominąć jego zasilacz sieciowy. Zasilanie nie musi wędrować z akumulatora przez 230 V i kolejną przetwornicę z powrotem do napięcia potrzebnego komputerowi. Zostaje też mniej elementów w torbie. Ominięcie dodatkowego zasilacza to dla mnie jedna z korzyści, które przy takim zestawie wykorzystam od razu.

Do osiągnięcia maksymalnej mocy USB-C potrzebne są zgodny odbiornik i odpowiedni przewód. Sam napis 140 W nie przyspieszy ładowania każdego laptopa. Pobór telefonu czy komputera zmienia się też ze stanem baterii i wykonywanymi zadaniami. Moc znamionowa zasilacza pomnożona przez czas podłączenia może więc znacznie zawyżyć obliczone zużycie. Przewody mogą przez cały czas zajmować te same porty, a faktyczne obciążenie będzie się zmieniać.

Obok USB są wyjścia 12 V: samochodowe 10 A oraz dodatkowe 30 A. Mają wspólny limit 30 A, a mocniejsze z nich daje do 360 W przy 12 V. To opcja przy odpowiednio dobranym zestawie turystycznym, z właściwym przewodem i zgodnym odbiornikiem. Odbiornik musi być zgodny z napięciem wyjścia i parametrami złącza. Na obudowie czytelnie opisano limity, co ułatwia odróżnienie mocniejszego wyjścia od sąsiedniego wejścia ładowania solarnego.

BLUETTI Elite 300

Grzejnik zmienia tempo zużycia energii

Do Elite 300 podłączyłam laptop, tablet, telefon, zegarek i niewielki grzejnik. Przy jednym z odczytów panel pokazywał 382 W po stronie AC i 49 W dla DC, łącznie 431 W. Dopływ energii wynosił zero w obu grupach, więc urządzenia korzystały z akumulatora. Przy 29% baterii stacja prognozowała jeszcze 1,7 godziny działania, czyli około godziny i 42 minut. Elektronika i ogrzewanie korzystały jednocześnie z tej samej baterii, ale miały zupełnie inny udział w jej obciążeniu.

BLUETTI Elite 300

W kolejnym odczycie, przy 28%, AC pokazywało 488 W, a DC 51 W. Łącznie obciążenie wzrosło do 539 W. Większość różnicy przypadła na część sieciową, do której podłączony był grzejnik. Telefon i pozostała elektronika zajmowały kilka portów, lecz potrzebowały znacznie mniejszej części energii. Określenie zasili kilka urządzeń bez informacji o tych urządzeniach jest więc wyjątkowo mało pomocne. Jedna wtyczka może wykorzystać większość zapasu.

Grzejnik traktuję tu jako sprzęt do krótkiego dogrzania. Jego kilkusetwatowy pobór był wyraźnie większy od zapotrzebowania elektroniki, a stałe ogrzewanie szybko zużywałoby dostępną energię. Jeśli z tej samej baterii mają działać komputer i oświetlenie, takie obciążenie znacząco skróci ich czas pracy. Do utrzymywania ciepła przez całą noc potrzebny byłby znacznie większy zapas.

Wyświetlacz rozdziela pobór AC i DC

Panel osobno pokazuje dopływ i pobór energii dla AC oraz DC. W zestawie z grzejnikiem od razu widziałam przewagę obciążenia sieciowego nad elektroniką. Nie trzeba było kolejno odpinać kabli. Podoba mi się taka czytelność, bo pozwala zdecydować, co zostawić włączone, gdy chcę zachować więcej energii. Przy podłączonym ładowaniu widać natomiast, ile energii dopływa do stacji i jak ma się to do aktualnego poboru.

BLUETTI Elite 300

Pod procentami naładowania pojawia się przewidywany czas pracy lub ładowania. Zapis 1,7 godziny oznacza około 102 minut, a nie godzinę i siedem minut. W aplikacji można zobaczyć czas także w godzinach i minutach. Wskazanie jest prognozą aktualizowaną według bieżącego obciążenia. Po odłączeniu mocnego odbiornika może wzrosnąć, a przy zmiennym poborze nie będzie maleć równomiernie. Pozwala ocenić dostępny zapas bez zakładania, że wszystkie urządzenia będą przez cały czas pracować z taką samą mocą.

Komputer i telefon mogą zmniejszać pobór w trakcie ładowania, a lodówka pracuje cyklicznie. Odczyt pomaga mi więc ocenić sytuację, ale potrzebuję jeszcze wiedzy o odbiornikach. Cenię możliwość sprawdzenia tych danych na samej stacji. Telefon staje się wygodniejszy, kiedy panel stoi poza zasięgiem wzroku. Nie trzeba wówczas zaglądać do niego po każdym dołączeniu urządzenia, żeby zobaczyć, jak zmienił się bilans.

Czas pracy zależy od obciążenia

Pojemność nominalną 3 014,4 Wh trzeba odnieść do poboru podłączonych urządzeń. Sprzęt zużywający stale 1 000 W potrzebuje w godzinę 1 kWh. Z prostego dzielenia otrzymamy nieco ponad trzy godziny, jeszcze przed stratami i zużyciem własnym stacji. Przy 2 000 W ten rachunek daje około półtorej godziny. Rzeczywisty czas będzie krótszy, ponieważ część energii zużyją falownik i elektronika stacji.

BLUETTI Elite 300

Przy 100 W ten sam rachunek daje już około 30 godzin przed stratami. Różnica pokazuje, jak duże znaczenie ma rodzaj podłączonego sprzętu. Zestaw do pracy i łączności oraz urządzenie grzewcze to zupełnie inne obciążenia. Przy bardzo małym poborze znaczenia nabiera także energia potrzebna do pracy samej stacji. Bezpośrednie USB-C albo zgodne wyjście DC mogą pomóc ominąć niepotrzebne przetwarzanie przez zasilacz 230 V.

Przy dłuższym użytkowaniu margines pojemności przydaje się na dodatkowy odbiornik i postępujące zużycie akumulatora. Elite 300 nie ma bezpośredniego złącza do rozbudowy firmową baterią dodatkową. To ograniczenie uważam za istotne: jeśli po zakupie okaże się, że regularnie potrzebuję większej rezerwy, nie dołożę po prostu kolejnego modułu. Zakup zamyka wybór pojemności tego zestawu. Dla stałego zestawu odbiorników łatwiej zaakceptować ten brak niż przy instalacji, której zapotrzebowanie będzie rosło.

Szybkie ładowanie i wybór mocy wejściowej

Europejska wersja przyjmuje z sieci do 2 300 W w Turbo, do 1 200 W w Standard i do 800 W w Silent. Producent deklaruje osiągnięcie 80% w 78 minut w Turbo. Karta produktu podaje około 1,6 godziny do pełna, czyli godzinę i 36 minut. Instrukcja określa pełne ładowanie Standard na około 2 godziny i 48 minut, a Silent na 4 godziny i 12 minut.

BLUETTI Elite 300

Najwyższe tempo ma uzasadnienie, gdy trzeba szybko odzyskać zapas przed wyjazdem. Przy dłuższym postoju nie widzę powodu, by zawsze korzystać z maksymalnej mocy. Tryb wybieramy w aplikacji. Przebieg ładowania zależy też od temperatury i stanu akumulatora, a końcowych procentów nie należy przeliczać proporcjonalnie do pierwszej części procesu. Po osiągnięciu pełnego poziomu stacja zatrzymuje ładowanie. Możliwość wyboru tempa daje tu użyteczną kontrolę nad obciążeniem instalacji.

Gniazdo samochodowe 12 V ma według marki zapewnić około 100 W, z czasem pełnego ładowania 30,6 godziny. Dla 24 V jest to około 200 W i 15,6 godziny. Po przeliczeniu daje to odpowiednio 30 godzin i 36 minut oraz 15 godzin i 36 minut. Krótki przejazd oznacza więc uzupełnienie części rezerwy. Przy dużym codziennym zużyciu potrzebne będzie szybsze ładowanie na postoju albo odpowiednie dodatkowe akcesorium do instalacji samochodowej.

Aplikacja pokazuje pobór i steruje wyjściami

Przy 27% naładowania i 50 W poboru DC aplikacja prognozowała 8 godzin i 26 minut dalszej pracy. AC pokazywało wtedy 0 W. Zestawienie tego z odczytem obejmującym grzejnik dobrze pokazuje, co zmienia odłączenie mocnego odbiornika. Niewielka różnica procentów baterii nie opisuje skali zmiany. Przewidywany czas wynika z aktualnego poboru, więc o dostępnej rezerwie dowiaduję się więcej, kiedy widzę obie informacje jednocześnie.

BLUETTI Elite 300

Do połączenia służą Bluetooth i Wi-Fi. Mogę więc korzystać z lokalnego podglądu z telefonu, a w domu dołączyć stację do sieci. Poza sterowaniem grupami wyjść są ustawienia zachowania wyświetlacza i zadania czasowe. Lubię taki sposób zarządzania sprzętem, do którego nie trzeba stale podchodzić. Włączenie potrzebnego wyjścia i kontrola odczytów z telefonu mają dla mnie konkretne uzasadnienie, zwłaszcza gdy urządzenie stoi pod biurkiem.

BLUETTI Elite 300

ECO pozwala ustawić próg niskiego obciążenia na 10-40 W dla AC i 5-20 W dla DC, z czasem wyłączenia od jednej do czterech godzin. Po odłączeniu odbiornika to przydatny porządek. Przy lodówce lub sprzęcie pobierającym mało energii wymaga jednak dopasowania. Przerwa w poborze lodówki może oznaczać wyłączenie sprężarki między cyklami. Zbyt wysoki próg ECO wyłączyłby wówczas zasilanie potrzebne do jej ponownego startu.

Tryb UPS i limity zasilania awaryjnego

Elite 300 może jednocześnie przyjmować energię i zasilać odbiorniki. Przy podłączeniu do sieci korzysta z obejścia, a po zaniku napięcia przechodzi na akumulator. Deklarowany czas przełączenia wynosi 10 ms. Limit AC w obejściu to w wersji europejskiej 2 300 W, podczas zasilania z baterii 2 400 W. Zestaw pracujący stale przy sieci powinien mieścić się w niższym z tych limitów, także przed przełączeniem na akumulator.

BLUETTI Elite 300

Podtrzymanie może przydać się przy odpowiednio dobranym komputerze, routerze czy innym odbiorniku. Sama liczba milisekund nie rozstrzyga jednak zgodności całego zestawu. W zastosowaniach wymagających specjalistycznego UPS-a, szczególnie przy krytycznych serwerach i stacjach roboczych, pozostają dodatkowe wymagania. Takiej stacji nie traktuję jako automatycznego zamiennika każdego urządzenia do ochrony zasilania. Zgodność trzeba potwierdzić przed przerwą w dostawie prądu, kiedy spokojnie można jeszcze zmienić konfigurację.

BLUETTI Elite 300

Podtrzymanie obejmuje odbiorniki wpięte bezpośrednio do stacji i wymaga aktywnych, właściwie skonfigurowanych wyjść. Router wymaga dodatkowego zastrzeżenia: jego własne zasilanie nie zapewni działania infrastruktury operatora. Do takiego wykorzystania nie trzeba przerabiać instalacji domu. Duża pojemność może dać potrzebny zapas, ale nie usuwa pozostałych warunków, od których zależy działanie naszego sprzętu.

Zasilanie solarne i warunki pracy na zewnątrz

Wejście solarne obsługuje do 1 200 W, napięcie 12-60 V i prąd do 22 A. Wspólny limit ładowania AC i DC wynosi 2 400 W. Dobór paneli wymaga zgodności parametrów oraz odpowiedniego przewodu. Moc zapisana na module nie jest przy tym obietnicą stałego uzysku. Dochodzą ustawienie, zacienienie i warunki pogodowe. Fotowoltaika może przedłużać działanie zestawu na postoju, ale jej dzienny uzysk będzie zależny od tych warunków.

BLUETTI Elite 300

Klasa IP20 nie obejmuje ochrony przed wodą. Stacja potrzebuje więc suchej, stabilnej podstawy, z zachowaniem przepływu powietrza przy kratkach. Osłona przed deszczem nie może zamknąć wentylacji. To dla mnie granica swobody ustawienia jej poza domem. Po podłączeniu dochodzi też miejsce na wtyczki i dostęp do przycisków. Sam pomiar obudowy nie opisuje całej przestrzeni zajmowanej przez działający zestaw z przewodami.

Instrukcja dopuszcza ładowanie od 0 do 40°C i rozładowanie od -20 do 40°C. Możliwość korzystania na mrozie nie oznacza więc, że w tej samej temperaturze można odzyskiwać energię. Przy zimnym postoju trzeba te granice rozdzielić. W samochodzie dochodzi nagrzewanie wnętrza i zabezpieczenie urządzenia przed przesuwaniem. Tak ciężki sprzęt powinien być przewożony w sposób, który zapobiega jego przemieszczaniu przy hamowaniu.

Duża pojemność z ograniczeniami w rozbudowie

W europejskim sklepie BLUETTI Elite 300 kosztuje 1 399 euro, czyli około 6 250 zł. Kod chip5 daje dodatkowe 5% rabatu na produkty sklepu EU. Przy obecnej cenie stacji oznacza to 1 329,05 euro, czyli około 5 940 zł. Do 30 listopada 2026 roku trwa kampania Black Friday z obniżkami do 36% na wybrane produkty. Maksymalny rabat kampanii nie dotyczy automatycznie każdego modelu.

W Elite 300 dostaję duży akumulator w rozsądnych wymiarach, wygodną drogę zasilania przez USB-C i czytelne odczyty, które pozwalają ocenić własny zestaw. Chciałabym więcej gniazd sieciowych oraz możliwości późniejszego dołożenia baterii. Masa też zostaje do zaakceptowania przy każdym przenoszeniu. Jeśli potrzebuję około 3 kWh do pracy bez sieci, kampera lub domowej rezerwy, to konkretna propozycja do rozważenia. Przy samym okazjonalnym ładowaniu telefonu i laptopa zostałabym z mniejszą stacją. Wolne miejsce w bagażniku też jest rodzajem wygody.