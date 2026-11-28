Każdy dom jest inny, każde mieszkanie ma inny układ i innych mieszkańców. W moim jest pies, więc zawsze zwracam szczególną uwagę na to, czy sprzęt będzie w stanie poradzić sobie z wszechobecną sierścią, piaskiem i czy sprawnie ominie walające się wszędzie zabawki mojego pupila. Tym razem trafiła do mnie na testy Roomba Plus 675 Combo i od razu muszę zaznaczyć, że to moje pierwsze spotkanie z robotem od iRobot. Jak urządzenie wypadło w codziennym użytkowaniu? Obietnice producenta jak zwykle były spore.

Robot i stacja, czyli duet do zadań domowych

Już sama nazwa sugeruje – Roomba Plus 675 Combo + stacja Auto Wash – że nie mamy do czynienia wyłącznie z odkurzaczem. Ta Roomba łączy odkurzanie z mopowaniem, a do tego współpracuje ze stacją AutoWash, która przejmuje sporą część obowiązków związanych z obsługą urządzenia. Nie ukrywajmy, są to te najbardziej uciążliwe i nielubiane czynności.

W stacji znajdziemy między innymi zbiornik na czystą wodę o pojemności 3,3 l, a także worek na kurz, który według producenta może wystarczyć nawet na 90 dni. Jest też automatyczne dozowanie detergentu (od razu wkłada się tu cały pojemnik, nie trzeba niczego wlewać) i uzupełnianie wody. Zbiornik na czystą wodę wystarczał mi na kilka cykli sprzątania, więc nie musiałam co chwilę zaglądać do stacji i sprawdzać, czy przypadkiem czegoś nie trzeba uzupełnić. Obok jest też oczywiście pojemnik na brudną wodę (o pojemności 4 l) i ten radzę opróżniać po każdym sprzątaniu, bo choć szczelnie zamknięty, tak jest zwyczajnie łatwiej i wystarczy opłukanie zamiast późniejszego szorowania zbiornika, gdy brud mocniej przylgnie.

W pudełku znajdziemy oczywiście stację, robota, instrukcję i detergent, ale też dodatkową szczotkę boczną, filtr i zapasowy worek na kurz, więc nie trzeba zaraz po zakupie robota dokupować akcesoriów. Stacja jest spora (47,5 x 48,4 x 35 cm), ale to akurat nic nowego przy tej skali automatyzacji. Miejsce na worek, dwa duże zbiorniki i moduł ładujący swoje zajmują, więc musicie być na to przygotowani.

Całość jest solidnie wykonana i sprawia dobre wrażenie. Nie miałam poczucia, że obcuję ze sprzętem, który trzeba będzie traktować z wyjątkową ostrożnością. Robot ma wysokość około 10 cm, dzięki czemu bez większego problemu wjedzie pod meble, choć wiadomo – nie wszystkie. Tu już wszystko zależy od tego, jakie macie w domu. Kiedy spojrzycie na zdjęcia, nie zauważycie tu żadnej wieżyczki, ponieważ czujniki umieszczono z przodu obudowy i taki zabieg konstrukcyjny pozwolił na osiągnięcie wspomnianej wysokości.

Mam tylko drobną uwagę do samej stacji. Jej przedni panel jest zdejmowany, zamiast otwierać się na zawiasach. Niby szczegół, ale osobiście wolałabym klasyczne drzwiczki, które zapewniałyby wygodniejszy dostęp do wnętrza. Nie jest to oczywiście wada dyskwalifikująca urządzenie, raczej jeden z tych detali, które można by jeszcze dopracować.

Konfiguracja? Kilka chwil i można sprzątać

Przy tego typu urządzeniach zawsze doceniam, gdy pierwsze uruchomienie nie wymaga studiowania instrukcji przez pół dnia. Z racji, że był to w ogóle mój pierwszy raz z Roombą, musiałam oczywiście zacząć od pobierania aplikacji, a producent na instrukcji dodał kod QR, więc można ją znaleźć naprawdę szybko. Potem przyszedł czas na wstępną konfigurację i parowanie. W przypadku Roomba Plus 675 Combo ten krok okazał się zadziwiająco przyjemny.

Z parowaniem bywa różnie, ale na szczęście tu nie miałam żadnych problemów, bo aplikacja prowadzi użytkownika krok po kroku. Dzięki temu, nawet jeśli nie mamy szczególnego doświadczenia z inteligentnymi urządzeniami domowymi, nie powinno być z tym kłopotu.

Po konfiguracji możemy już zarządzać sprzątaniem z poziomu telefonu. Do dyspozycji mamy między innymi harmonogramy, wyznaczanie stref oraz wybór rodzaju pracy. Robot może wyłącznie odkurzać, wyłącznie mopować albo wykonywać obie czynności jednocześnie. Możemy też wybrać zwykłe lub bardziej intensywne sprzątanie. Ogólnie zakres możliwości jest raczej standardowy i nie ma się tu nad czym za wiele rozwodzić.

Po sparowaniu robot musi przejechać się po mieszkaniu i wszystko zmapować. Tu na plus na pewno zaliczę fakt, że przebiegło to zadziwiająco szybko, a w aplikacji położenie sprzętu było aktualizowane sprawnie. Dodatkowo, na plus muszę zaliczyć fakt, że sama apka jest bardzo przejrzysta. Interfejs nie zalewa nas masą opcji, wszystko jest starannie opisane i oznaczone. Doceniam takie detale, bo choć sama jestem obeznana z technologią, to nie każdy użytkownik ma tak samo. iRobot pomyślał natomiast o wszystkich, co się chwali.

Z czysto technicznych rzeczy wspomnę, że aplikacja współpracuje z Androidem w wersji minimum 9.0 i iOS od wersji 16.0. Robot jest też kompatybilny z Google Home, Siri i Alexą.

Odkurzanie, czyli test na psiej sierści

Zacznijmy od tego, co w przypadku robota sprzątającego jest absolutną podstawą. Roomba Plus 675 Combo oferuje moc ssania na poziomie 30 000 Pa, a producent zastosował też system zapobiegający plątaniu się włosów i sierści, obejmujący między innymi szczotkę główną z funkcją ich cięcia oraz specjalną szczotkę boczną. To w zasadzie już standard w branży, ale dopiero praktyka pokazuje to, jak wielkie obietnice przekładają się na rzeczywiste użytkowanie.

Tutaj mam całkiem dobre wiadomości dla właścicieli zwierzaków – jest naprawdę dobrze. Podczas moich testów sierść nie wplątywała się w szczotkę robota (ani w główną, ani boczną), nie musiałam więc po zakończonym sprzątaniu wyciągać nożyczek i urządzać małego salonu fryzjerskiego dla odkurzacza. To zdecydowanie kwestia, na którą zawsze zwracam dużą uwagę. Mój pies gubi sporo sierści.

Samo odkurzanie również oceniam pozytywnie. Robot dobrze radził sobie z zabrudzeniami i nie zauważyłam, żeby po przejechaniu pozostawały na podłodze jakieś resztki. Dzięki stacji nie musiałam też pamiętać o ręcznym opróżnianiu pojemnika na kurz. Kiedy się zapełniał, także w trakcie cyklu, urządzenie wracało do stacji, która automatycznie go opróżniała. Dzięki temu Roomba może kontynuować pracę bez konieczności naszej ingerencji.

Mopowanie, które nie jest tylko dodatkiem

W przypadku robotów łączących odkurzanie z mopowaniem ta druga funkcja bywa traktowana trochę po macoszemu. Zdarza się, że urządzenie po prostu przeciąga wilgotną nakładką po podłodze i na tym kończy się cała magia. Tutaj mamy jednak do czynienia z innym rozwiązaniem, bo iRobot zastosował mop w formie obracającego się wałka, który ostatnio robi się zresztą coraz popularniejszy i bardzo dobrze. Ma też mechanizm wysuwania w bok, by lepiej doczyszczać przy listwach i meblach.

Takie podejście w praktyce sprawdza się bowiem o wiele lepiej, zwłaszcza pod kątem higieny. Wałek mopujący jest wygodniejszy i skuteczniejszy niż klasyczne płaskie nakładki, które znamy z wielu starszych robotów. Podczas testów Roomba poradziła sobie chyba ze wszystkimi zabrudzeniami, jakie znalazła na mojej podłodze. Oczywiście nie biegałam za nią z lupą, ale też nie zauważyłam, żeby po zakończonym cyklu na podłodze zostawały ślady, które wymagałyby ponownego przejechania tradycyjnym mopem.

Za dobre rezultaty w tej kwestii odpowiada system PowerSpin, który wykorzystuje ciepłą wodę o temperaturze do 60°C i nacisk 15 N podczas mopowania. Do tego dochodzi SprayForce AI, czyli funkcja wstępnego spryskiwania trudniejszych zabrudzeń. Według iRobota strumień pod ciśnieniem 40 000 Pa ma pomagać zmiękczać zaschnięty brud, a skuteczność mopowania może wzrosnąć nawet o 40 proc. To deklaracje producenta, ale sama idea jest sensowna, bo zamiast liczyć na to, że wilgotny wałek poradzi sobie ze wszystkim, robot może wcześniej przygotować zabrudzone miejsce do czyszczenia.

Ważne jest też to, że urządzenie nie mopuje całego mieszkania jednym, nieprzerwanym przejazdem. W trakcie sprzątania wraca do stacji, gdzie wałek jest płukany. Choć na pewno wydłuża to czas pracy, ponieważ urządzenie musi zrobić przerwy na powrót do bazy, to jednocześnie sprzątanie jest znacznie bardziej higieniczne. Nie ma rozmazywania brudu po całym domu, co w urządzeniach bez podobnych systemów jest standardem. Jeśli jest potrzeba, w międzyczasie sprzęt opróżnia też pojemnik na brudną wodę, dolewa czystej i uzupełnia detergent, czyli robi wszystko sam, bez naszej ingerencji.

Tej nie potrzebuje również na końcu, bo po skończonym sprzątaniu, gdy Roomba wraca do stacji, następuje ostatnie mycie wałka wodą o temperaturze do 80°C i suszony ciepłym powietrzem o temperaturze do 55°C. W ten sposób urządzenie samo przygotowuje się na kolejną sesję i niezależnie od tego, kiedy ona nastąpi, wałek nie zacznie brzydko pachnieć, bo rozwój bakterii i pleśni został skutecznie ograniczony.

Nawigacja i omijanie przeszkód. Nie wszystko da się przewidzieć

Roomba Plus 675 Combo korzysta z systemu ClearView Pro Dual-Line LiDAR, który odpowiada za mapowanie przestrzeni i tworzenie map 3D, a moduł PrecisionVision AI skupia się na rozpoznawaniu przeszkód. Producent deklaruje, że robot potrafi identyfikować między innymi zabawki, przewody czy zwierzęta i odpowiednio reagować na ich obecność.

Tu muszę powiedzieć, że technologia spisywała się bez większych zarzutów, z małym ale (z mojej winy). Robot poruszał się płynnie, nie miotał się po mieszkaniu i nie sprawiał wrażenia zagubionego. Nie obijał się też o meble, co zawsze jest mile widziane. Bateria wystarczała na wykonanie zaplanowanego sprzątania, więc nie musiałam martwić się, że urządzenie w połowie pracy będzie musiało przerwać i wrócić do stacji na ładowanie.

Nie oznacza to jednak, że możemy zostawić na podłodze absolutnie wszystko i liczyć na to, że robot sobie poradzi. Mniejsze przedmioty, które mogą wkręcić się w szczotkę, lepiej wcześniej usunąć. Przekonałam się o tym, kiedy pod kanapą znalazł się kawałek kartki. Niestety, zaplątał się on w szczotkę główną i Roomba zaczęła wołać o pomoc. W takich sytuacjach pojawia się zarówno komunikat głosowy, jak i powiadomienie w aplikacji, dzięki temu nie trzeba zastanawiać się, dlaczego urządzenie nagle przestało sprzątać.

Warto też wspomnieć o rozwiązaniach przeznaczonych do sprzątania dywanów. O tym wspomnę czysto teoretycznie, ponieważ u siebie ich nie posiadam, ale producent zadbał, by robot był funkcjonalny także w przestrzeniach, w których dywanów nie brakuje. Po wykryciu takiej powierzchni robot ma unosić wałek mopujący o 10 mm i zwiększać skuteczność odkurzania dzięki systemowi SealForce. Producent deklaruje nawet trzykrotnie lepsze odkurzanie dywanów, choć oczywiście w praktyce nie mogłam tego sprawdzić.

Czy iRobot Roomba Plus 675 Combo jest wart uwagi?

Muszę przyznać, że moje pierwsze spotkanie z Roombą było przyjemnym doświadczeniem. Robot dobrze odkurza, radzi sobie z sierścią, a zastosowany wałek mopujący sprawia, że mycie podłogi nie jest tylko symbolicznym dodatkiem do odkurzania. Bardzo doceniam również automatyzację. Robot sam wraca do stacji, czyści wałek, opróżnia pojemnik na kurz i może kontynuować pracę. Nie muszę więc pilnować go na każdym kroku ani po każdym cyklu zajmować się brudną nakładką.

Na plus zapisuję też sprawną nawigację, prostą konfigurację i aplikację, która pozwala wygodnie zaplanować sprzątanie. Nie jest to jednak sprzęt, któremu można bezwarunkowo powierzyć absolutnie wszystko. Drobne przedmioty nadal warto zbierać z podłogi, bo nawet całkiem inteligentny robot nie zawsze rozpozna, że kawałek papieru może stać się problemem.

Oczywiście, idealnie nie jest. Jeśli macie niewielkie mieszkanie z dużą ilością sprzętów, to może nie być najlepszy wybór. Ten model ma średnicę 35,4 cm. Nie jest największy w branży, ale wciąż jest spory, więc nie wjedzie wszędzie. Mimo zastosowanych rozwiązań jak wysuwany mop czy dodatkowa miotełka, wciąż miałam miejsca, w których potem musiałam poprawiać. Gdy takowych jest sporo, a meble stoją gęsto, lepiej postawić albo na bardziej kompaktowy sprzęt – tu iRobot ma Roombę mini o średnicy 24 cm – albo wybrać odkurzacz pionowy. Niestety wciąż widzę w sieci narzekania klientów, którzy wzięli sporego robota, a on nie wjechał wszędzie, dlatego o tym wspominam.

Podsumowując – czy polecam? Jeśli szukacie urządzenia, które nie tylko odkurza, ale też faktycznie myje podłogę, a przy okazji ogranicza konieczność ręcznego czyszczenia i opróżniania, iRobot Roomba Plus 675 Combo jest modelem wartym rozważenia. Zwłaszcza teraz, bo wersja biała na stronie producenta kosztuje 2399 zł (do końca listopada). Jako posiadaczka psa mogę polecić go innym właścicielom zwierzaków, nie powinniście się zawieść. Jeśli pupila nie macie, tym lepiej, robot będzie miał miej roboty, a worek na kurz wystarczy wam na dłużej, bo jestem pewna, że deklarowane 90 dni, na pewno nie było obliczone na codzienne wypełnianie kłębkami sierści.