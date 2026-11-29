Tunele czasoprzestrzenne to hipotetyczne struktury łączące dwa odległe obszary czasoprzestrzeni. W teorii mogłyby działać jak kosmiczne skróty, pozwalające pokonywać ogromne odległości bez konieczności przemierzania przestrzeni pomiędzy nimi. Problem polega na tym, że samo matematyczne dopuszczenie ich istnienia nie oznacza, iż można je utrzymać otwartymi.

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Według ogólnej teorii względności do stabilizacji takiej struktury potrzebna byłaby tzw. egzotyczna materia, charakteryzująca się między innymi ujemną gęstością energii. To właśnie ona miałaby zapobiegać zapadnięciu się tunelu. Inspiracją dla badań nad takim rozwiązaniem jest efekt Casimira. Występuje on między dwiema bardzo blisko położonymi przewodzącymi płytkami umieszczonymi w próżni. Ograniczenie fluktuacji kwantowych pomiędzy nimi powoduje powstanie obszaru o energii niższej niż energia otaczającej próżni.

W 2019 roku fizyk Remo Garattini wykorzystał matematyczny opis tego zjawiska do przedstawienia modelu przechodniego tunelu czasoprzestrzennego. Jego rozmiary były jednak mikroskopijne – promień gardzieli wynosił niewiele więcej niż długość Plancka, czyli około 10⁻³⁵ metra. Cataldo postanowił teraz sprawdzić, czy tak niewielkie rozmiary są rzeczywiście nieuniknione. W swoich obliczeniach zachował pewne matematyczne właściwości energii Casimira, lecz pozwolił na swobodną zmianę jej wartości.

W ten sposób stworzył koncepcję tuneli Casimiropodobnych. Nie są one podtrzymywane przez rzeczywisty efekt Casimira, a przez hipotetyczną materię o podobnych właściwościach matematycznych. W modelu badacza nie ma górnego ograniczenia rozmiarów takich struktur. Obliczenia pozwoliły również określić, jak duży musiałby być tunel, aby człowiek mógł bezpiecznie przez niego przelecieć. Kluczowe znaczenie mają tutaj siły pływowe, czyli różnice w oddziaływaniu grawitacyjnym na poszczególne części ciała. Zbyt duże mogłyby doprowadzić do śmiertelnego rozciągnięcia organizmu.

Cataldo ustalił, że gardziel tunelu musiałaby mieć promień około 100 tysięcy kilometrów. Oznacza to otwór szerszy niż średnica Jowisza. Przy takich rozmiarach przyspieszenia pływowe działające na podróżującego człowieka powinny utrzymać się poniżej 1 g, czyli przyspieszenia ziemskiego. W hipotetycznym scenariuszu podróżnik rozpoczynałby podróż ze stacji kosmicznej, znajdującej się przy jednym z wylotów tunelu. Następnie, pod wpływem grawitacji, swobodnie przyspieszałby w jego wnętrzu. W najwęższym miejscu osiągałby około 66 procent prędkości światła.

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Po drugiej stronie tunelu oddziaływanie grawitacyjne stopniowo wyhamowywałoby podróżnika, umożliwiając mu dotarcie do kolejnej stacji. Cała podróż trwałaby zaledwie 6,1 dnia. Warto zauważyć, iż na żadnym etapie nie byłoby konieczne uruchamianie silników rakietowych. Ale skoro to takie łatwe, to czemu jeszcze nie latamy za pośrednictwem tuneli czasoprzestrzennych? Cóż, choć model Cataldo przewiduje skończoną ilość egzotycznej materii, jej wymagane zasoby są wręcz niewyobrażalne. Według obliczeń utrzymanie tunelu o odpowiednich rozmiarach wymagałoby ilości odpowiadającej masie około 45 tysięcy Słońc. A to już poważne ograniczenie.

Źródło: Classical and Quantum Gravity