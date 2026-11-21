Szczególnie obiecujący pod tym względem jest chiralny związek manganu i cyny (Mn3Sn), w którym spiny atomowe są obrócone względem siebie o 120 stopni, tworząc strukturę niemożliwą do nałożenia na swoje lustrzane odbicie. Ta specyficzna konfiguracja pozwala na generowanie unikalnych zjawisk magnetooptycznych, blokowania spin-pęd oraz wydajną konwersję prądów spinowych na sygnały elektryczne, co czyni Mn3Sn idealnym budulcem ultraszybkiej, energooszczędnej elektroniki nowej generacji.
Mimo tych teoretycznych zalet, praktyczne badania nad Mn3Sn napotykały dotychczas trudne do wyjaśnienia bariery metrologiczne, uniemożliwiające precyzyjne określenie rzeczywistych właściwości transportowych materiału. Jak wynika z pracy opublikowanej na łamach prestiżowego czasopisma Advanced Materials, źródło tych anomalii zidentyfikowali naukowcy z Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) oraz Instytutu Fizyki Mikrostruktury Maxa Plancka, działający w ramach klastra doskonałości Center for Chiral Electronics.
Zespół odkrył, że dotychczasowe pomiary laboratoryjne były fałszowane przez obecność niezamierzonej, ukrytej fazy granicznej o właściwościach ferromagnetycznych, której sygnał magnetyczny okazywał się ponad 100 razy silniejszy niż właściwa odpowiedź badanego antyferromagnetyka.
Do wykrycia artefaktu doszło podczas eksperymentów z wykorzystaniem ultrakrótkich impulsów laserowych, którymi badacze zamierzali rejestrować skoki napięcia generowane w warstwie Mn3Sn o grubości zaledwie kilku nanometrów w skali bilionowych części sekundy (pikosekund). Próbki zestawiano z warstwami stopu platyny, niklu i żelaza, jednak układ pomiarowy z czystą platyną odmawiał poprawnego działania.
Analiza strukturalna wykazała, że atomy na styku mediów samoistnie dyfundowały i reorganizowały się w nowy, silnie ferromagnetyczny związek. Jak wyjaśnił Paul Marschall z Instytutu Fizyki MLU, fizycy przez długi czas mierzyli w rzeczywistości jedynie pasożytniczą warstwę przejściową, będącą ubocznym skutkiem standardowej procedury preparatyki laboratoryjnej, a nie właściwości samego Mn3Sn.
Rozwiązaniem problemu okazała się modyfikacja procesu technologicznego poprzez dodanie etapu wyżarzania termicznego przed nałożeniem platyny, co pozwoliło wyleczyć defekty sieci krystalicznej i zabezpieczyć strukturę Mn3Sn przed niepożądanymi reakcjami chemicznymi. Dopiero taka stabilizacja umożliwiła przeprowadzenie czystych i w pełni miarodajnych pomiarów ultraszybkiej dynamiki spinowej w chiralnym antyferromagnetyku.
Jak podsumowuje zaangażowany w projekt prof. Georg Woltersdorf z MLU, w nowoczesnej spintronice granice fazowe przestały być jedynie drugorzędnym tłem dla nanostruktur, stając się często kluczowym, decydującym o funkcjonalności elementem całego komponentu elektronicznego, którego kontrola na poziomie pojedynczych warstw atomowych stanowi warunek konieczny do budowy superszybkich układów logicznych.