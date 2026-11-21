Szczególnie obiecujący pod tym względem jest chiralny związek manganu i cyny (Mn3Sn), w którym spiny atomowe są obrócone względem siebie o 120 stopni, tworząc strukturę niemożliwą do nałożenia na swoje lustrzane odbicie. Ta specyficzna konfiguracja pozwala na generowanie unikalnych zjawisk magnetooptycznych, blokowania spin-pęd oraz wydajną konwersję prądów spinowych na sygnały elektryczne, co czyni Mn3Sn idealnym budulcem ultraszybkiej, energooszczędnej elektroniki nowej generacji.

Mimo tych teoretycznych zalet, praktyczne badania nad Mn 3 Sn Mn3Sn napotykały dotychczas trudne do wyjaśnienia bariery metrologiczne, uniemożliwiające precyzyjne określenie rzeczywistych właściwości transportowych materiału. Jak wynika z pracy opublikowanej na łamach prestiżowego czasopisma Advanced Materials, źródło tych anomalii zidentyfikowali naukowcy z Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) oraz Instytutu Fizyki Mikrostruktury Maxa Plancka, działający w ramach klastra doskonałości Center for Chiral Electronics.

Zespół odkrył, że dotychczasowe pomiary laboratoryjne były fałszowane przez obecność niezamierzonej, ukrytej fazy granicznej o właściwościach ferromagnetycznych, której sygnał magnetyczny okazywał się ponad 100 razy silniejszy niż właściwa odpowiedź badanego antyferromagnetyka.

Do wykrycia artefaktu doszło podczas eksperymentów z wykorzystaniem ultrakrótkich impulsów laserowych, którymi badacze zamierzali rejestrować skoki napięcia generowane w warstwie Mn 3 Sn Mn3Sn o grubości zaledwie kilku nanometrów w skali bilionowych części sekundy (pikosekund). Próbki zestawiano z warstwami stopu platyny, niklu i żelaza, jednak układ pomiarowy z czystą platyną odmawiał poprawnego działania.

Analiza strukturalna wykazała, że atomy na styku mediów samoistnie dyfundowały i reorganizowały się w nowy, silnie ferromagnetyczny związek. Jak wyjaśnił Paul Marschall z Instytutu Fizyki MLU, fizycy przez długi czas mierzyli w rzeczywistości jedynie pasożytniczą warstwę przejściową, będącą ubocznym skutkiem standardowej procedury preparatyki laboratoryjnej, a nie właściwości samego Mn3Sn.

Rozwiązaniem problemu okazała się modyfikacja procesu technologicznego poprzez dodanie etapu wyżarzania termicznego przed nałożeniem platyny, co pozwoliło wyleczyć defekty sieci krystalicznej i zabezpieczyć strukturę Mn3Sn przed niepożądanymi reakcjami chemicznymi. Dopiero taka stabilizacja umożliwiła przeprowadzenie czystych i w pełni miarodajnych pomiarów ultraszybkiej dynamiki spinowej w chiralnym antyferromagnetyku.

Jak podsumowuje zaangażowany w projekt prof. Georg Woltersdorf z MLU, w nowoczesnej spintronice granice fazowe przestały być jedynie drugorzędnym tłem dla nanostruktur, stając się często kluczowym, decydującym o funkcjonalności elementem całego komponentu elektronicznego, którego kontrola na poziomie pojedynczych warstw atomowych stanowi warunek konieczny do budowy superszybkich układów logicznych.