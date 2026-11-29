Dotychczasowe szacunki klimatologiczne zakładały umiarkowany wzrost częstości uderzeń piorunów – od 8% do 17% na każdy stopień ocieplenia. Najnowsze badanie opublikowane na łamach prestiżowego czasopisma Earth’s Future drastycznie rewiduje jednak te przewidywania,wskazując, że w skrajnym scenariuszu wysokich emisji gazów cieplarnianych liczba wyładowań doziemnych na świecie pod koniec XXI wieku może wzrosnąć aż o 76% do 140% w porównaniu z okresem referencyjnym 1995–2014.

Tak wyraźna rewizja prognoz wynika z zastosowania zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego oraz nowszego, bardziej szczegółowego globalnego zbioru danych obserwacyjnych. Zespół pod kierunkiem Andreasa Krausego z Politechniki Monachijskiej (Technical University of Munich) wytrenował model w oparciu o pomiary z 2019 roku, uwzględniając temperaturę, sumy opadów, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, prędkość wiatru oraz natężenie promieniowania słonecznego.

Rekonstrukcja warunków klimatycznych z lat 1901–1920 oraz 1995–2014 wykazała, że w XX wieku częstotliwość wyładowań doziemnych wzrosła o 11%, co odpowiadało około 12% na każdy stopień ocieplenia. W prognozie opartej na scenariuszu wysokich emisji SSP3-7.0 czułość ta ulega jednak niemal trzykrotnemu zwiększeniu: model przewiduje wzrost aktywności burzowej aż o 30% na każdy dodatkowy stopień Celsjusza, co zaskoczyło samych autorów spodziewających się znacznie łagodniejszych przesunięć.

Geograficzny rozkład zmian wykazuje głęboką asymetrię między strefami klimatycznymi globu. W ujęciu bezwzględnym największy przyrost liczby wyładowań odnotują wilgotne rejony tropikalne – w tym dorzecze Amazonki, Azja Południowo-Wschodnia oraz Oceania – gdzie burze już teraz występują najczęściej, choć prognozy dla samej Amazonii obarczone są najwyższą niepewnością z uwagi na drastyczną transformację tamtejszego klimatu pod koniec wieku.

Z kolei w ujęciu względnym najbardziej dramatyczne skoki nastąpią w wysokich szerokościach geograficznych, gdzie burze dotąd uchodziły za ewenement. W wielu chłodnych regionach gęstość uderzeń ulegnie ponad podwojeniu; model wskazuje przykładowo, że na Alasce liczba uderzeń piorunów doziemnych wzrośnie od 116% do nawet 594% względem epoki bazowej, w której na większości obszaru tego stanu notowano średnio mniej niż jedno wyładowanie na kilometr kwadratowy rocznie.

Fizyczna geneza tego zjawiska opiera się na delikatnej równowadze między energią termiczną a procesami mikrofizycznymi w chmurach. Wzrost temperatury przypowierzchniowych mas powietrza intensyfikuje konwekcję i turbulencje, wymuszając zderzenia mikroskopijnych kryształków lodu w chłodnych partiach chmur burzowych; w trakcie tych kolizji dochodzi do wymiany ładunków, a unoszenie lżejszych drobin ponad cięższe generuje potężne pole elektrostatyczne prowadzące do wyładowania.

Choć ocieplenie troposfery napędza prądy wznoszące – co widać już dziś w dobowym szczycie aktywności burzowej we wczesnych godzinach popołudniowych – cieplejsze powietrze może zarazem ograniczać dostępność kryształków lodu na dużych wysokościach, co utrudnia separację ładunków. Jak podkreśla Krause, ostateczny bilans zagrożenia dla ludzi i infrastruktury będzie zależał także od tego, czy wyładowania staną się częstsze w początkowych fazach nawałnic, gdy zaskakują ludzi na otwartej przestrzeni, zanim zdołają oni znaleźć bezpieczne schronienie.