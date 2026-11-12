Wyprzedaż roku? Sprawdź, co warto kupić na Black Week ze sprzętu Apple

Dlaczego Black Week to dobry czas na zakup sprzętu Apple?

Listopad to dla wielu osób najlepszy moment na zakup nowego smartfona, a ceny spadają wyraźnie już na kilka tygodni przed świętami. Największe obniżki pojawiają się w okolicach Black Friday i Cyber Monday, kiedy promocje obejmują zarówno najnowsze modele, jak i zeszłoroczne flagowce.

Sklepy rozpoczynają wtedy sezon świątecznych zakupów i konkurują o klientów, którzy i tak planują większe wydatki przed końcem roku. Kupujący zyskują na tym podwójnie. Płacą mniej niż w grudniu, a do tego mają większy wybór modeli, kolorów i wersji pamięci, zanim popularne konfiguracje znikną z magazynów.

Black Friday dawno przestał być jednym dniem promocji. Obniżki trwają przez kilka tygodni, co daje czas na spokojne porównanie ofert i dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. To także dobra okazja, żeby kupić kilka urządzeń jednocześnie.

Black Week w Cortland – główne promocje zmieniają się co tydzień

W sklepie Cortland trwa listopadowa wyprzedaż sprzętu Apple. Najważniejsza zasada tegorocznej akcji dotyczy głównych promocji. Zmieniają się co tydzień i tak będzie przez cały miesiąc. Urządzenie, które w danym tygodniu jest najmocniej przecenione, w kolejnym ustąpi miejsca innemu produktowi. Dla kupujących oznacza to, że opłaca się regularnie sprawdzać ofertę. Model, który dziś kosztuje tyle, co zwykle, za kilka dni może trafić do głównej promocji tygodnia i kosztować nawet kilkaset złotych mniej.

W Cortland zawsze kupisz taniej

Poza cotygodniowymi okazjami w Cortland, przez cały okres Black Week, obowiązują stałe obniżki na wybrane urządzenia. Na co szczególnie warto zwrócić uwagę?

iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max to flagowe smartfony Apple. Modele oferują najwyższą wydajność w aktualnej ofercie producenta, najbardziej zaawansowany zestaw aparatów i ekran, który dobrze sprawdza się zarówno przy pracy, jak i przy oglądaniu filmów. Pro Max ma większy ekran i większą baterię, dlatego wybierają go osoby, które intensywnie korzystają z telefonu przez cały dzień. W ramach Black Week urządzenia są tańsze o 450 zł.

W sklepie znajdziesz też iPada Air 13″ z procesorem M3 to tablet z dużym ekranem i wydajnością, która pozwala na swobodną pracę każdego dnia. Sprawdza się przy nauce, pracy z dokumentami, rysowaniu, edycji zdjęć i oglądaniu filmów. Duży ekran ułatwia pracę z dwiema aplikacjami jednocześnie, a po podłączeniu klawiatury iPad Air może zastąpić laptopa przy wielu codziennych zadaniach. W trakcie Black Week tablet jest tańszy o 200 zł. W korzystnych cenach znajdziesz też inne urządzenia, takie jak Apple Watch .

Dlaczego warto kupować sprzęt Apple w Cortland?

Cortland współpracuje z Apple od 1992 roku i od ponad trzech dekad specjalizuje się w sprzedaży urządzeń tej marki. W sklepie kupisz komputery Mac, iPhone’y i iPady, a także popularne akcesoria Apple, takie jak Apple TV i słuchawki AirPods.

Oferta obejmuje również szeroki wybór sprawdzonych akcesoriów renomowanych producentów, takich jak etui, ładowarki, kable, huby i inne produkty, które ułatwiają codzienne korzystanie ze sprzętu. Dzięki temu w jednym miejscu można skompletować cały zestaw, czyli urządzenie i dopasowane do niego akcesoria.

Zakupy w Cortland ułatwiają również korzystne warunki zamówień, a w tym:

Darmowa dostawa przy zamówieniach od 170 zł brutto,

14 dni na zwrot dla konsumentów i przedsiębiorców indywidualnych.

Black Friday w Cortland potrwa przez cały listopad, ale główne promocje zmieniają się co tydzień. Dlatego zakupy najlepiej zaplanować z wyprzedzeniem i regularnie sprawdzać, które urządzenie jest aktualnie najbardziej przecenione.