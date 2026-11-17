Podczas globalnego wydarzenia w Paryżu, towarzyszącego premierze smartfonów z serii Xiaomi 18 Pro, chiński producent odsłonił karty w segmencie elektroniki noszonej. Na scenie zadebiutowały trzy urządzenia – kompaktowy smartwatch Xiaomi Watch S5 41 mm, kolejna generacja najpopularniejszej opaski sportowej na świecie – Xiaomi Smart Band 11 – oraz zupełna nowość w katalogu marki, czyli otwarte słuchawki typu klips Xiaomi Clip. Wszystkie trzy sprzęty łączy nacisk na wygodę codziennego użytkowania, dłuższy czas pracy bez ładowarki oraz ściślejszą integrację zarówno z własnym systemem HyperOS 4, jak i z ekosystemem Apple’a.

Xiaomi Watch S5 41 mm dostał w końcu Portfel Google

Sam zegarek zamknięto w smukłej, liczącej zaledwie 9,9 milimetra grubości kopercie ze stali nierdzewnej, wyposażonej w ruchome elementy przy pasku, dopasowujące się do krzywizny nadgarstka. Producent przygotował warianty Black i Light Blue z paskami z fluorokauczuku oraz bardziej elegancką edycję Ceramic White z ceramicznym pierścieniem i paskiem z naturalnej skóry. Do dyspozycji dostajemy 1,32-calowy ekran AMOLED o jasności szczytowej sięgającej aż 3000 nitów, więc o czytelność w ostrym słońcu nie ma się co martwić. Zastosowanie konstrukcji One Glass Solution pozwoliło zaoszczędzić miejsce wewnątrz obudowy na ogniwo o pojemności 590 mAh, wystarczające nawet na 14 dni pracy, choć to jak zwykle zależy od sposobu użytkowania.

Najważniejszą wiadomością dla użytkowników szukających uniwersalnego zegarka na co dzień jest wprowadzenie obsługi Google Wallet, którego wcześniej w serii Watch S nie było. Dzięki modułowi NFC można teraz bezpiecznie płacić zbliżeniowo kartami z całego świata prosto z nadgarstka, niezależnie od działającego równolegle systemu Xiaomi Pay obsługującego ponad 300 banków w Europie.

Zegarek pracuje pod kontrolą systemu Xiaomi HyperOS 4 z odświeżonym centrum sterowania, ekranem podsumowań dnia Minus One oraz zestawem interaktywnych tarcz ze zwierzakami reagującymi na postępy w ruchu. Nie zabrakło oczywiście 150 trybów sportowych, wspieranych przez funkcją podpowiedzi treningowych Workout Picks, ulepszony algorytm snu Sleep Algorithm 2.0 (z pomiarem nocnego HRV) oraz rozbudowane śledzenie zdrowia kobiet opracowane we współpracy z aplikacją Clue (w pakiecie użytkownicy otrzymują trzymiesięczny dostęp do planu Clue Plus).

Jeśli chodzi o ceny, to Xiaomi Watch S5 41 mm w wersji Black lub Light Blue jest dostępny od 1049 zł, natomiast wersja Ceraic White kosztuje od 1149 złotych.

Xiaomi Smart Band 11 pojawia się z jeszcze większym ekranem

Uwielbiana seria Smart Band doczekała się jedenastej odsłony i wielu zmian. Xiaomi Smart Band 11 stawia na wyraźnie większy, 1,72-calowy wyświetlacz AMOLED otoczony wąskimi, symetrycznymi ramkami i świecący z jasnością do 2000 nitów. To wciąż pigułka, więc w tej kwestii nic się nie zmieniło. Opaska zadebiutowała w wariantach z aluminiową ramką (Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose i Moon Gold), a wersje wyposażone w moduł NFC doczekały się dodatkowo wykończenia perłowo-białą ceramiką oraz metalowej edycji Unibody w odcieniu lawendowego fioletu. Obudowa jest odporna na wodę do 5 ATM, dzięki czemu można z nią się kąpać czy pływać bez żadnych obaw.

Na pokładzie znalazł się ulepszony optyczny czujnik PPG (z podwójnymi diodami LED i podwójnymi fotodiodami), którego dokładność pomiaru tętna – także podczas pływania na basenie – producent ocenia na 98,2 procent. Opaska obsługuje ponad 150 dyscyplin sportowych, automatycznie rozpoznaje sześć z nich, a dzięki systemowi HyperOS 4 oferuje również szerszą współpracę z iPhone’ami – w tym odbieranie powiadomień z obu telefonów jednocześnie, zdalne sterowanie wybranymi funkcjami iOS oraz synchronizację danych zdrowotnych.

A co z zasilaniem? Tu jak zwykle jest świetnie i mimo rozbudowanego ekranu czas pracy w trybie lekkim sięga 21 dni w modelu podstawowym oraz 18 dni w wariancie z płatnościami zbliżeniowymi. To naprawdę świetne wyniki.

Jeśli chodzi o ceny, tu Smart Band 11 (bez NFC) kosztuje od 269 złotych, natomiast wariant z NFC to już droższy zakup – 329 złotych. Niestety, choć smart bandy Xiaomi kojarzą nam się z naprawdę tanim sprzętem, to trochę już trzeba za nie zapłacić.

Xiaomi Clip – jeszcze słuchawki czy już biżuteria?

Trzecią premierą są Xiaomi Clip, czyli pierwsze w ofercie producenta słuchawki o otwartej konstrukcji zakładane na małżowinę uszną niczym klips. W ostatnim czasie ta konstrukcja robi się coraz popularniejsza, bo szukamy już nie tylko samej elektroniki, ale chcemy również, by wyglądała ona dobrze w różnych stylizacjach, a modele typu Clip idealnie się w tym sprawdza.

Każda słuchawka waży zaledwie 5,5 grama, a elastyczny mostek wykonany ze stopu z pamięcią kształtu dopasowuje się do ucha bez uciskania kanału słuchowego. Takie rozwiązanie pozwala słuchać muzyki czy podcastów w biurze, podczas spaceru lub treningu na świeżym powietrzu przy zachowaniu pełnego kontaktu dźwiękowego z otoczeniem. Całość schowano w charakterystycznym etui ładującym RingBox przypominającym szkatułkę na biżuterię, dostępnym w czterech wariantach kolorystycznych – Sand Gold, Pearl White, Graphite Black oraz Frost Purple.

Za jakość dźwięku odpowiadają 11-milimetrowe przetworniki dynamiczne z membraną pokrytą mikrokrystalicznym metalem, wspierane przez kierunkową akustykę ograniczającą wyciekanie dźwięku na zewnątrz, kodek LHDC 5.0 oraz certyfikat Hi-Res Audio Wireless. Podczas rozmów telefonicznych głos użytkownika jest izolowany od hałasu ulicy przez układ trzech mikrofonów oraz sensor przewodnictwa kostnego (VPU) wspomagany algorytmami AI.

Słuchawki odporne na pył i deszcz zgodnie z normą IP57 oferują do 9 godzin słuchania na jednym ładowaniu i łącznie do 38 godzin z wykorzystaniem etui. Jeśli jesteście posiadaczami iPhone’ów, to na pewno ucieszy was pełne wsparcie dla sieci Apple Find My, dzięki czemu zagubione etui można zlokalizować bezpośrednio z poziomu iPhone’a, obok standardowego przełączania audio między urządzeniami Xiaomi.

Xiaomi Clip są dostępne w sprzedaży za 609 złotych.