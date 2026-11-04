Zamiast skakać po subskrypcjach, kupujesz hurtowo. Plus i Polsat Box stawiają na oszczędność i wygodę

Zamiast zmuszać nas do ciągłego przeskakiwania po platformach i subskrypcjach, proponują prawdziwą wygodę, czyli… zakupy hurtowe. Obaj operatorzy zaprezentowali właśnie mocno rozbudowany pakiet streamingowy, który w ramach jednej, stałej opłaty wynoszącej 55 złotych miesięcznie daje dostęp do czterech popularnych platform VOD: Amazon Prime, Apple TV, Disney+ oraz SkyShowtime.

Jedna opłata zamiast osobnych przelewów

Nie da się ukryć, że największą barierą powstrzymującą większość z nas przed subskrybowaniem każdego serwisu jest cena. Są to naprawdę wysokie koszty, więc wiele osób decyduje się na skakanie między platformami, wracając do danego serwisu gdy nazbiera im się odpowiednio dużo rzeczy do oglądania, by uzasadnić opłacanie abonamentu. Ma to sporo sensu, jednak zmusza nas również do czekania, narażania się na spoilery i po prostu bycia w tyle za innymi, a to nie jest fajne, zwłaszcza w przypadku głośnych premier, na które czekamy.

Plus i Polsat Box oferują tu alternatywę, obok której zwyczajnie nie da się przejść obojętnie. W cenie 55 zł miesięcznie zyskujemy bowiem jednoczesny dostęp do hollywoodzkich produkcji Disneya, dopracowanych technologicznie i autorskich seriali z katalogu Apple TV, potężnej bazy kinowych hitów ze SkyShowtime oraz pełnej oferty Amazon Prime. Wystarczy zerknąć na obowiązujące cenniki by przekonać się, że ta kwota, bez pakietu, pokryłaby co najwyżej miesięczne opłaty za dwie z tych platform.

Zresztą, to nie pierwszy raz, gdy taka oferta pojawia się w Plusie. Już wcześniej testowano łączenie Amazon Prime i Apple TV w mniejszych duetach z Disney+ lub SkyShowtime. Tym razem postanowiono nie rozdrabniać oferty i zaproponować cztery serwisy w jednym zbiorczym pakiecie, eliminując konieczność pilnowania osobnych kont.

Ta oferta Ci nie pasuje? Stwórz własną

Dla osób, które mają bardzo konkretne upodobania i niekoniecznie potrzebują narzuconego z góry zestawu czterech platform, przygotowano również możliwość samodzielnego komponowania własnego centrum rozrywki. Klienci Plusa oraz Polsat Box mogą swobodnie wybierać i mieszać ze sobą serwisy z katalogu obejmującego: Apple TV, Disney+, HBO Max, SkyShowtime oraz Polsat Box Go (dostępny dla klientów Plusa w wariantach Premium oraz Sport). Co prawda szkoda, że nie ma tu Disneya, jednak nadal taka opcja wypada bardzo korzystnie.

Zasada wyceny wariantu elastycznego jest bardzo przejrzysta. Za pakiet dwóch dowolnych serwisów zapłacimy 40 złotych miesięcznie. Natomiast za opcję z dostępem do czterech platform – 80 złotych. Trochę więcej niż na skomponowaną przez operatorów opcję, ale to nadal świetny interes. W sumie aż dziwne, że nie ma podobnych opcji dostępnych szerzej, bo przy takim rozdrobnieniu rynku streamingowego aż się o to prosi.

Dzięki temu kinomaniacy, fani produkcji dokumentalnych czy miłośnicy sportu na żywo mogą ułożyć dokładnie taki zestaw, jakiego aktualnie potrzebują, bez konieczności przepłacania za treści, których i tak nie zamierzają oglądać. Nic tylko brać.

Źródło: Plus, Polsat Box