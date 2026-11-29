W pracy opublikowanej na łamach prestiżowego czasopisma Journal of the Royal Society Interface hiszpańscy biofizycy Ricard Solé oraz Jordi Pla-Mauri z Uniwersytetu Pompeu Fabry w Barcelonie wykazali, że morfologiczna optymalizacja sieci tego organizmu wynika bezpośrednio z fundamentalnego prawa mechaniki klasycznej: zasady najmniejszego działania, zgodnie z którą układy fizyczne samorzutnie ewoluują wzdłuż trajektorii minimalizujących wydatek energetyczny.

Biomechanicznym fundamentem funkcjonowania śluzowca jest dynamiczna sieć połączonych ze sobą kanalików – pasm protoplazmatycznych, które transportują składniki odżywcze pomiędzy odległymi rejonami komórki i napędzają jej pełzanie. Kanaliki te wykazują właściwość plastycznej adaptacji hydrodynamicznej: rozszerzają swój przekrój, gdy przepływa przez nie większy strumień cytoplazmy, oraz ulegają atrofii i zwężeniu, gdy przepływ słabnie.

Naukowcy z Barcelony rozbudowali istniejące modele matematyczne przepływu, tworząc układ równań bilansujących dwa kluczowe parametry termodynamiczne: straty energii wywołane oporami lepkimi w trakcie ruchu płynu wewnątrz pasm oraz stały koszt metaboliczny niezbędny do podtrzymania integralności strukturalnej samych ścianek kanalików.

Opracowane równania przetestowano numerycznie na czterech zdefiniowanych geometriach sieci wyjściowych,obejmujących m.in. układ pierścieniowy, rozgałęzione drzewo oraz regularną siatkę kwadratową. W symulacji pierścienia z dwoma alternatywnymi ramionami o różnej długości model bezbłędnie przewidział stopniowy zanik dłuższego obejścia i przetrwanie wyłącznie krótszej trasy.

W układzie drzewiastym degradacji uległy wszystkie ślepe odnogi, pozostawiając jedynie połączenia prowadzące bezpośrednio do źródeł pokarmu, natomiast w siatce kwadratowej z zasobami w przeciwległych rogach sieć samorzutnie zredukowała się do najkrótszych, optymalnych szlaków transportowych. Jak formułują to Solé i Pla-Mauri, optymalna morfologia organizmu w sposób całkowicie pasywny dostraja przepustowość sieci do bieżącego zapotrzebowania transportowego, eliminując konieczność jakiegokolwiek centralnego sterowania.

Choć podejście termodynamiczne w pełni wyjaśnia mechaniczną redukcję istniejących połączeń rurowych pod wpływem gradientów ciśnienia i przepływu, autorzy wyraźnie zaznaczają granice stosowalności swojego modelu.

Opracowany aparat nie tłumaczy bardziej złożonych fenomenów obserwowanych w eksperymentach biologicznych,takich jak pamięć komórkowa, antycypacja okresowych zmian warunków środowiskowych czy habituacja.Wyznaczenie granicy, przy której proste zjawiska emergencji hydrodynamicznej ustępują miejsca bardziej plastycznym, autonomicznym formom poznania biologicznego bez udziału neuronów, pozostaje jednym z najbardziej intrygujących wyzwań na styku fizyki statystycznej i biologii teoretycznej.