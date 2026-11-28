Odkrycie to nie tylko dostarcza mocnych eksperymentalnych dowodów na istnienie postulowanego wcześniej przez grupę Si stanu silnie skorelowanego półmetalu topologicznego, lecz także dowodzi, że badanie skrajnych stanów nierównowagowych pozwala głębiej zrozumieć fundamentalne właściwości materii kwantowej w warunkach równowagowych.

Klasyczny efekt Halla oraz jego kwantowy, anomalny odpowiednik opierają się na łamaniu symetrii odwrócenia czasu (TRS – time-reversal symmetry). O ile w układzie klasycznym symetrię tę narusza zewnętrzne pole magnetyczne, o tyle w kwantowym anomalnym efekcie Halla to samo zjawisko zachodzi bez obecności zewnętrznych magnesów, lecz za sprawą wewnętrznego, spontanicznego uporządkowania magnetycznego w materiale.

Eksperymentalnym wyznacznikiem zachowania symetrii jest relacja między przyłożonym napięciem a indukowanym prądem poprzecznym: zależność liniowa (gdzie prąd jest wprost proporcjonalny do napięcia) stanowi tradycyjną sygnaturę złamania TRS, podczas gdy relacja nieliniowa – w której napięcie rośnie proporcjonalnie do kwadratu natężenia prądu – wskazuje na zachowanie symetrii odwrócenia czasu. Paradoks, na jaki natrafili badacze badający próbki półmetalu topologicznego w Wiedniu, polegał na zarejestrowaniu czysto liniowej odpowiedzi prądowej, mimo że materiał był całkowicie niemagnetyczny i nie został poddany działaniu żadnego zewnętrznego pola.

Rozwiązanie tej zagadki przyniosła analiza przejścia materiału w głęboki stan nierównowagi termodynamicznej pod wpływem rosnącego pola elektrycznego. Jak wykazał pierwszy autor publikacji, dr Shouvik Sur (były stypendysta podoktorski na Rice University), kwantowy nieliniowy anomalny efekt Halla w badanym materiale wykazuje w rzeczywistości dwuetapowy charakter.

W pierwszym stadium, przy niskich napięciach bliskich stanowi równowagi,transport elektronowy zachowuje się konwencjonalnie: napięcie zależy kwadratowo od prądu, a symetria TRS pozostaje nienaruszona. Jednak po przekroczeniu krytycznego progu napięcia – którego dokładna wartość stanowi cechę charakterystyczną danej sieci krystalicznej – układ wkracza w drugą fazę, w której nośniki ładunku zyskują potężny dodatkowy pęd od przyłożonego pola, a relacja staje się ściśle proporcjonalna, doskonale naśladując załamanie symetrii odwrócenia czasu.

Stan ten ma charakter czysto dynamiczny i w pełni odwracalny: gdy tylko natężenie zewnętrznego pola elektrycznego opada, układ natychmiast wraca do stanu zachowującego TRS. Zjawisko to unaocznia zasadnicze ograniczenie klasycznych teorii efektu Halla, które od początku budowane były niemal wyłącznie na gruncie fizyki równowagowej przy założeniu znikomych oddziaływań zewnętrznych.

Wprowadzenie układu kwantowego w reżim silnych pól zewnętrznych ujawniło zachowanie, które w pomiarach transportowych wygląda identycznie jak magnetyzm w układzie równowagowym, lecz w rzeczywistości jest całkowicie niemagnetycznym zjawiskiem czysto kinetycznym,otwierającym nowe perspektywy projektowania ultraszybkich elementów logiki kwantowej.