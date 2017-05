Zamiast Surface Pro 5 - po prostu Surface Pro

Surface Pro 5 jeszcze nie istnieje. Nie oznacza to jednak, że Microsoft nie szykuje nic nowego. Evan Blass (znany w sieci z podawania wiarygodnych technologicznych przecieków jako evleaks) opublikował grafiki, na których widzimy nowego Surface'a. Nie będzie nosił numeru 5, ponieważ według informacji, Microsoft wzorem Apple zamierza zrezygnować z numerowania kolejnych wersji swojego urządzenia i pozostawić tylko pozbawioną jakichkolwiek dodatków nazwę Surface Pro. Panos Panay najwyraźniej nie kłamał, gdy mówił, że. Nie oznacza to jednak, że Microsoft nie szykuje nic nowego. Evan Blass (znany w sieci z podawania wiarygodnych technologicznych przecieków jako evleaks) opublikował grafiki, na których widzimy nowego Surface'a. Nie będzie nosił numeru 5, ponieważ według informacji, Microsoft wzorem Apple zamierza zrezygnować z numerowania kolejnych wersji swojego urządzenia i pozostawić tylko pozbawioną jakichkolwiek dodatków nazwę Surface Pro. Surface Laptop. Nowa hybryda Microsoftu wygląda dokładnie tak, jak model z 2015 roku, chociaż niektórzy dopatrują się nieco smuklejszej linii czy bardziej zaokrąglonych rogów. Widoczne wyposażenie także pozostało to samo, co oznacza że wszyscy oczekujący na port USB-C będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Klawiatura i rysik wystąpią w nowych kolorach, przypominających te znane z Tajemnicą pozostaje wciąż specyfikacja nowego Surface Pro. Niemal pewne wydaje się zastosowanie nowego procesora Intela w architekturze Kaby Lake, a wśród spekulacji pojawia się także ekran o jeszcze wyższej niż dotychczas ( 2736 x 1824 pikseli) rozdzielczości. Nowy Surface Pro ma zostać przedstawiony światu 23 maja.