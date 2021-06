Seria Motorola Edge 2 – kolejne szczegóły specyfikacji

Poznaliśmy szczegóły specyfikacji czterech smartfonów wchodzących w skład tegorocznej serii Motorola Edge 2. Premiera wydaje się być już za rogiem, więc sprawdźmy, na co możemy liczyć.

Motorola Edge 2 cztery modele, choć tylko trzy z nich trafią do Europy

Specyfikację czterech modeli ujawnił Evan Blass, doskonale znany z najczęściej sprawdzających się przecieków. W skład serii Motorola Edge 2 wchodzą smartfony o nazwach kodowych PStar, Kyoto i Berlin, przy czym ten ostatni będzie dostępny w dwóch różniących się od siebie wariantach. Berlin skierowany będzie na rynek Europejski, zaś Berlin NA – na rynek amerykański. Jak dowiecie się poniżej, specyfikacja nie ma przed nami praktycznie żadnych tajemnic. Pozostaje więc czekać na pierwsze rendery i oficjalne zdjęcia, bo bardzo ciekawi nas tygląd tych smartfonów.

Berlin NA

Zacznijmy więc od smartfona, którego w Europie nie uświadczymy. Ma być on wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,78 cala o rozdzielczości 2460 x 1080 pikseli i częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz. Napędzi go procesor Qualcomm Snapdragon 778G wspierany przez 6 GB lub 8 GB pamięci RAM. Do dyspozycji użytkowników będzie 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej. bateria ma mieć pojemność 5000 mAh. Jeśli chodzi o aparaty, to wiadomo, że z tyłu znajdziemy aparat główny 108 Mpix, ultraszerokokątny 8Mpix i czujnik głębi 2 Mpix.

Berlin

W tym przypadku wyświetlacz, procesor, pamięć RAM i opcje pamięci wbudowanej są takie same jak w modelu z oznaczeniem „NA”. Różnice widać jednak w aparatach i pojemności baterii. W tym przypadku będzie to 4000 mAh. Z przodu dostaniemy aparat do selfie 32 Mpix, zaś z tyłu – aparat główny 108 Mpix, ultraszerokokątny i do makro 16 Mpix i teleobiektyw 8 Mpix.

PStar

Wygląda na to, że to właśnie ten model będzie tym najmocniejszym w rodzinie Motorola Edge 2. Napędzi go doskonały procesor Qualcomm Snapdragon 870 wspierany przez 6 GB, 8 GB lub 12 GB pamięci RAM oraz 128 GB lub 256 GB pamięci wbudowanej. Bateria ma mieć pojemność 4500 mAh. Wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli zaoferuje odświeżanie na poziomie 120 Hz. Z tyłu znajdziemy jednostkę główną 108 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny i do makro 16 Mpix , a także teleobiektyw 8 Mpix. Ten model również będzie miał dwa warianty: na rynek Chiński z aparatem do selfie 16 Mpix i wersja globalna z 32 Mpix.

Kyoto

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami będzie to Motorola Edge 20 Lite wyposażona w procesor MediaTek Dimensity 720 z 6 GB lub 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Bateria będzie spora, bo o pojemności 5000 mAh. Do tego trzy aparaty z tyłu – aparat główny 108 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny i do makro 8 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix. Z przodu aparat do selfie 32 Mpix.

