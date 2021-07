Nowy, tajemniczy okręt podwodny Chin na zdjęciach. Wygląd może zdziwić

Światło dzienne, za sprawą nieoficjalnych zdjęć i doniesień, ujrzał właśnie tajemniczy okręt podwodny Chin, który oficjalnie nie istnieje. Zdjęcia i analizy wskazują jednak jasno – istnieje, a swoim dziwacznym wyglądem stanowi małą zagadkę.

Jak donosi serwis Popular Mechanics, który zebrał doniesienia, analizy i wyjaśnienia dotyczące tego okrętu podwodnego chińskiej marynarki wojennej, przedstawiające je zdjęcia cieszą się sporym zainteresowaniem w mediach społecznościowych. Wstępnie określony mianem Typ-039C/D, jest okrętem nienapędzanym nuklearnym napędem, który najpewniej próbuje poradzić sobie w nowy sposób ze swoją spalinowo-elektryczną naturą.

Czytaj też: Spójrzcie na oficjalne klocki Lego z butelek PET. Jest ratunek dla plastikowych klocków

De plus en plus près… pic.twitter.com/DuvLoFAu6i — East Pendulum (@HenriKenhmann) June 28, 2021

Ten tajemniczy okręt podwodny Chin dziwi przede wszystkim jednym – tak zwanym kioskiem. Ten, wedle Wikipedii, to wodoszczelna nadbudówka na kadłubie okrętu podwodnego, nad którą znajduje się obudowana platforma nazywana pomostem, służąca do prowadzenia obserwacji w pozycji nawodnej jednostki. Stanowi również osłonę dla zewnętrznych urządzeń okrętu, takich jak: anteny radiowe, peryskopy, radary, chrapy.

Tajemniczy okręt podwodny Chin. Typ-039C/D ujawniony na zdjęciach

Ten bowiem kiosk okrętu podwodnego z Chin, zamiast przyjąć tradycyjnie obły kształt o możliwie najmniej charakterystycznym wyglądzie, chełpi się swoimi surowo ciosanymi, wręcz geometrycznymi płaskimi powierzchniami i licznymi kątami. W nim zapewne zamontowano czujniki, peryskop oraz specjalną „fajkę” służącą do pobierania powietrza w trybie płynięcia pod wodą.

Czytaj też: Nowy granat ogłuszający Spectac od Rheinmetall zmieści się do każdej kieszeni

Wbrew pozorom, chociaż tego typu geometryczna konstrukcja przeczy zasadom projektowania elementów o niskiej sygnaturze radarowej, wielu specjalistów twierdzi, że właśnie taka jest jego rola. Najwięcej do powiedzenia w tej kwestii ma analityk H.I. Sutton, który spekuluje, że ten nietypowy kształt kiosku ma na celu zmniejszenie sygnatury radarowej okrętu podwodnego. To samo zastosował widoczny poniżej szwedzki A-26.

Czytaj też: Jaguar zmierza do Strefy Gazy. Są kontrowersje

Przeciwdziałać ma to, przede wszystkim samolotom pokroju P-8 Poseidon marynarki wojennej USA, które to wykorzystują radar dalekiego zasięgu do wykrywania okrętów podwodnych na powierzchni, ich peryskopów lub systemów dostarczania powietrza silnikom. Tego typu żagiel ponoć miałby pozwolić okrętowi Typ 39C/D opuścić port i przebyć setki kilometrów do miejsca przeznaczenia z mniejszą szansą na wykrycie. Pozwoliłoby to zaoszczędzić paliwo, a samej łodzi podwodnej odbywać dalsze patrole.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News