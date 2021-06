Rozpoznawanie twarzy? Japończycy chcą go użyć do walki z niedźwiedziami

Sporo mówi się o używaniu technologii rozpoznawania twarzy w celu inwigilacji ludzi, jednak na terenie Japonii miałaby on posłużyć innemu celowi: identyfikacji niedźwiedzi wchodzących na zamieszkałe tereny.

Jak na razie pomysł dotyczy miasta Shibetsu w północnej prefekturze Hokkaido. Jego władze liczą bowiem na to, że sztuczna inteligencja umożliwi rozwiązanie problemu, jakim są coraz częstsze ataki niedźwiedzi na tamtejszych mieszkańców.

Oczywiście mogłoby się wydawać, iż niedźwiedzie pyski niczym się między sobą nie różnią, ale wprawne oko biologa (bądź obiektyw kamery) mogą wychwycić pewne odmienności. Kluczowe są rzekomo odległości między oczami bądź nosem, a do działania takiego systemu potrzeba co najmniej 30 zdjęć każdego osobnika. Z tego względu na terenie South Shiretoko Brown Bear Information Center umieszczono szereg kamer, których zadaniem będzie fotografowanie niedźwiedzi.

Rozpoznawanie twarzy może być użyte do identyfikacji japońskich niedźwiedzi

Niestety, jak na razie nie udało się zebrać wystarczającej liczby fotografii, choć autorzy pomysłu wierzą, że może on zostać wykorzystany w praktyce. Jeśli już uda się skatalogować konkretne osobniki, pracownicy centrum mają nadzieję przypisać im cechy związane z zachowaniem, które mogłyby posłużyć do oceny tego, jak groźne jest dane zwierzę. Co ciekawe, wcześniej technologia rozpoznawania twarzy została użyta do identyfikacji niedźwiedzi mieszkających na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Aby ukazać skalę problemu w przypadku Japonii, wystarczy wspomnieć, że w 2019 roku w Kraju Kwitnącej Wiśni udokumentowano około 150 ataków niedźwiedzi. Był to najwyższy rezultat w ciągu ostatniej dekady. Eksperci przypuszczają, iż trend wzrostowy może być następstwem wystąpienia niedoboru żywności, co zmusza niedźwiedzie do zapuszczania się głęboko w ludzkie osiedla. Równocześnie naukowcy pracują nad inną inicjatywą mającą na celu odstraszenie tych zwierząt – chodzi o robota zwanego Monster Wolf.

