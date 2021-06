Kiedy ruszą testy balistycznych pocisków GBSD USA? Zastąpią Minuteman III

Amerykańskie pociski ICMB starzeją się, a to wymusza na Pentagonie zmiany. Dziś dowiedzieliśmy się, kiedy orientacyjnie ruszą testy balistycznych pocisków GBSD, które finalnie zastąpią Minuteman III. Te są wprawdzie ciągle ulepszane, ale wkrótce staną się zupełnie przestarzałe.

ICMB, czyli międzykontynentalne pociski balistyczne, stanowią jedną z podstaw triady nuklearnej USA. Obok okrętów podwodnych i bombowców gwarantują szybką i pewną odpowiedź na ewentualny atak jądrowy ze strony wrogów, pełniąc jednak głównie funkcję odstraszającą. Dlatego właśnie testy balistycznych pocisków GBSD, które przyjmą formę lotów pod koniec 2023 roku będą takie ważne, bo zastępując Minuteman III, staną się jeszcze skuteczniejszą formą broni do uderzenia w prawie każdy punkt na Ziemi w ciągu kilku minut.

Czytaj też: Cessna zestrzeliła drony. Zobaczcie nowy laser w akcji

Jaka jest przyszłość pocisków GBSD USA?

Obecnie stan pocisków GBSD jest dosyć wczesny, bo są na ten moment w trakcie „krytycznego przeglądu projektu” podsystemów, jak podaje magazyn Air Force. Menedżer programu GBSD właśnie zresztą wyjawił, że pociski te są oddalone o miesiące od pierwszych lotów testowych. Odpowiada za nie firma Northrop, opierając się na cyfrowych technikach inżynieryjnych, które pozwalają wykonawcom szybsze wykonanie pocisku i badanie różnych konfiguracji bez faktycznego ich budowania.

Czytaj też: Kroczące maszyny wojenne nie pozostaną tylko w sferze marzeń USA… prawdopodobnie

Co ciekawe, Northrop podobno zbadał 6 miliardów różnych konfiguracji pocisku przy użyciu oprogramowania do modelowania komputerowego przed ustaleniem ostatecznego projektu. To oszczędność, ale zważywszy na to, że Siły Powietrzne prawdopodobnie stworzą 400 pocisków nowej generacji, które zastąpią bezpośrednio Minutemana III, to całkowity szacowany koszt programu GBSD – przynajmniej na razie – wyniesie 61 miliardów dolarów rozplanowanych na 10 lat. To sporo, ale sama modernizacja starych pocisków i tak kosztowałaby ogromne 25 miliardów dolarów.

Każdy z pocisków GBSD będzie uzbrojony w głowicę termojądrową W87-1 o sile wybuchowej od 335000 do 350000 ton TNT. Dla porównania bomba atomowa zrzucona na Hiroszimę miała moc około 15 kiloton.

Czytaj też: Nowe pociski dla śmigłowców Apache poszukiwane. Zasięg będzie kluczowy

Minuteman III w skrócie

Ważące podczas startu 32158-kilogramów pociski LGM-30G Minuteman III z 1970 roku, to aż 18,2-metrowe pociski o średnicy 1,88 metra, które wzbijają się w powietrze na swoim trzystopniowym napędzie na paliwo stałe.

Osiągają przy tym prędkości do 24000 km/h i mogą trafić w cele oddalone do 13000 km, serwując w nie uderzenie z nawet 475 kilotonową głowicą W87/Mk-21 typu MIRV. Wedle najnowszych ustaleń USA ma na służbie 450 egzemplarzy Minuteman III i 100 sztuk w rezerwie.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News