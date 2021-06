Na karty Radeon RX 6700M ciągle czekamy, ale przynajmniej dostaliśmy ich test

Obecny stan na rynku kart graficznych jest dziwny. Dotyczy to nie tylko modeli desktopowych, ale też najwyraźniej mobilnych, na co wskazują karty Radeon RX 6700M. Ba, tak naprawdę cała gama mobilnych RX 6000 od AMD jest dziwna pod kątem dostępności.

Zacznijmy może od tego, że na początku czerwca premierę zaliczyły trzy mobilne karty graficzne na bazie architektury RDNA2 AMD w postaci modeli:

Radeon RX 6800M

Radeon RX 6700M

Radeon RX 6600M

Problem w tym, że prawie miesiąc od tego momentu na rynku pojawiły się laptopy wyłącznie z kartami RX 6800M, czyli mobilnymi flagowcami od AMD. Jednak powiedzieć, że „są na rynku”, to jakby powiedzieć, że USA są całym światem, bo tak naprawdę tylko tam te modele są oficjalnie dostępne. Stosownych odpowiedników z Radeon RX 6700M i Radeon RX 6600M jak nie było, tak nadal nie ma.

Nieoficjalny test karty Radeon RX 6700M w 3D Mark

Co najciekawsze, oba te modele nie doczekały się nawet specjalnych, dedykowanych im sterowników w oficjalnym oprogramowaniu. Jednak najnowszy wyciek z Twittera ujawnił wydajność modelu ze średniego segmentu w Time Spy oraz Fire Strike w 3DMarku pod kątem graficznych możliwości. W nich Radeon RX 6700M zdobył kolejno 8628 i 27062 punktów, a jak wskazuje średnie taktowanie GPU na poziomie 1945-1987, oba testy wykonano zapewne na tym samym laptopie.

To jednak nie koniec, bo wyniki porównano również z flagowym RX 6800M oraz konkurencyjnymi GeForce RTX 3060, RTX 3070 (w 2 wariantach) i RTX 3060. W tym porównaniu, w którym udział wzięły laptopy wyłącznie na bazie procesora Ryzen 5000, karta AMD wypadła dobrze w jednym i źle w drugim teście. W praktyce powinna być idealną konkurencją dla RTX 3070.

Radeon RX 6700M ze swoimi 2304 procesorami graficznymi z rdzenia Navi 22 odpowiada więc wydajności RX 5700M z poprzedniej generacji. To GPU łączy z 10 GB GDDR6 na 160-bitowej magistrali ze wsparciem 80 MB Infinity Cache. Jego obecność w laptopach do 135 W wydaje się pewna, ale że wedle producenta miał rozkręcać się do 2300 MHz, to w tym przypadku (zegar poniżej 2000 MHz) najpewniej układ chłodzenia dał ciała.

