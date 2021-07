Opracowano bioaktywny plastik z liści mango. Patogeny i światło UV mu nie straszne

Tym razem mamy dla Was odkrycie w „plastikowym świecie”, które nie dotyczy stricte ekologicznego, czy łatwego w recyklingu tworzywa sztucznego. Dziś pod lupę bierzemy interesujący bioaktywny plastik z liści mango, którego naukowcy opracowali z myślą o przechowywaniu jedzenia.

Folie spożywcze są powszechne, ale można je ulepszyć i zadbać o jakość żywności

Stosowane dziś powszechnie plastikowe folie nie bez powodu znajdziemy w opakowaniach żywności. W sklepach kupimy zawinięte w nie mięso (nawet te papierowe odpowiedniki mają często plastikową folię wewnątrz), czy konkretne warzywa i owoce. W domu z kolei wykorzystywanie folii spożywczej jest powszechną praktyką utrzymania świeżości żywności, choć alternatywa w postaci pojemników wydaje się lepszym, bardziej ekologicznym pomysłem.

Folie plastikowe i żywność idą więc ze sobą w parze od dawna, dlatego naukowcy z Hiszpanii (University of Cadiz) i Portugalii (University of Aveiro) w ramach współpracy postanowili wnieść je na wyższy poziom. Ich prace opisano w dzienniku Food Hydrocolloids a owoc tych sprowadza się do czegoś w rodzaju zaawansowanej formy folii spożywczej.

Bioaktywny plastik z liści mango ma w sobie dwie kluczowe właściwości

Wszystko rozbija się o bioaktywny plastik z liści mango, który w znacznie wyższy sposób wpływa na utrzymanie świeżości jedzenia. Nie tylko izoluje bowiem żywność od otoczenia, ale też zwalcza samym sobą patogeny w jedzeniu i nie pozwala wpływać na nie światłu ultrafioletowemu. Wszystko zaczęło się z kolei od zebranych liści mango z lokalnej farmy. Z nich uzyskano ekstrakt i następnie połączono go z nanocelulozą pochodzącą z przetwarzania papieru.

Wykorzystano do tego technikę o nazwie „impregnacji w stanie nadkrytycznym”, która ma ponoć przewagę nad konwencjonalnym wytwarzaniem tworzyw sztucznych, ponieważ w tym przypadku umożliwiła ekstraktowi z mango skuteczniejsze wniknięcie w nanocelulozę i sprzyjała migracji związków aktywnych.

W rezultacie aktywne właściwości mango pozostają nienaruszone po procesie, co zwiększa zdolność folii do ochrony żywności. – mówi Cristina Cejudo, naukowiec z University of Cadiz.

Tak uzyskano specjalną folię o wyższym stężeniu związków przeciwdrobnoustrojowych i przeciwutleniających, a tym samym o zwiększonej zdolności do przechowywania żywności. Tego typu bioaktywny plastik z liści mango poddano testom, w których ten, a dokładniej mówiąc, jego aktywne związki, zapobiegły rozprzestrzenianiu się patogenowi Staphylococcus aureus i Escherichia coli. Dodatkowo blokowanie światła UV spowolniło psucie się żywności.

Dzięki niemu żywność mogła być dłużej przechowywana bez dodatku konserwantów. Sama folia zastępuje dodatek chemiczny, ponieważ substancja czynna wywiera swoje działanie poprzez opakowanie bez konieczności dodawania czegokolwiek do jedzenia. – kontynuuje badaczka Cejudo.

Teraz zespół naukowców planuje przeprowadzić dalsze eksperymenty, w których to wykaże, jak dokładnie ten nowy bioaktywny plastik z liści mango zachowuje się w konserwowaniu określonej żywności.

